Los Chankas siguen reformando su plantel con miras a Liga 1 2026: Pablo Bueno se marcha después de un ciclo goleador

Pablo Bueno durante su participación en el partido contra Sporting Cristal, en Lima. - Crédito: @yocealaire

La aparición de Pablo Bueno en Los Chankas fue muy bien valorada en la ciudad de Andahuaylas. Llegó iniciando el año procedente del Sport Boys. La llamada de la directiva lo convenció a él y a su familia. No hubo vuelta atrás: viaje al interior del país para iniciar una aventura goleadora más en Perú.

El impacto fue inmediato con goles importantes, siendo el anotado a Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo, el más memorable para el club andahuaylino al configurar el primer triunfo conseguido en Lima en la historia. El final de la temporada, con un gran rendimiento grupal, vino con su adiós, ese tan sufrido para aquellos que lo ubicaron en lo más alto.

Pablo Bueno en festejos con Jordan Guivin. - Crédito: Difusión