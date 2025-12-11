Perú Deportes

Los Chankas siguen reformando su plantel con miras a Liga 1 2026: Pablo Bueno se marcha después de un ciclo goleador

El experimentado atacante argentino tenía la total predisposición de continuar en el club de Andahuaylas, pero no hubo un acuerdo total en la discusión por su renovación

Guardar
Pablo Bueno durante su participación
Pablo Bueno durante su participación en el partido contra Sporting Cristal, en Lima. - Crédito: @yocealaire

La aparición de Pablo Bueno en Los Chankas fue muy bien valorada en la ciudad de Andahuaylas. Llegó iniciando el año procedente del Sport Boys. La llamada de la directiva lo convenció a él y a su familia. No hubo vuelta atrás: viaje al interior del país para iniciar una aventura goleadora más en Perú.

El impacto fue inmediato con goles importantes, siendo el anotado a Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo, el más memorable para el club andahuaylino al configurar el primer triunfo conseguido en Lima en la historia. El final de la temporada, con un gran rendimiento grupal, vino con su adiós, ese tan sufrido para aquellos que lo ubicaron en lo más alto.

Pablo Bueno en festejos con
Pablo Bueno en festejos con Jordan Guivin. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Pablo BuenoLos ChankasLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima oficializa la incorporación de Jairo Vélez para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: “A darlo todo por esta camiseta”

El volante ecuatoriano-peruano se desplaza a La Victoria procedente de Ate. Desea asumir un rol protagónico en un nuevo club que empieza a perfilar contrataciones para el año próximo

Alianza Lima oficializa la incorporación

Alfonso Barco se despide de Emelec tras un semestre golpeado por los problemas financieros: “Sé que volverá a ser lo que siempre fue”

El cuadro presidido por Jorge Guzmán atraviesa un momento sumamente complicado a causa de una crisis económica que agudiza la tesitura deportiva. En cuestión de una semana, el ‘bombillo’ se ha desprendido de tres futbolistas

Alfonso Barco se despide de

Hernán Barcos se va de Alianza Lima dejando un conmovedor mensaje: “El pueblo ‘blanquiazul’ estará siempre en mi corazón”

El ‘Pirata’ comunicó su sentir en un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Aseguró que “acá tendrán una familia aliancista más”

Hernán Barcos se va de

Universitario vs Circolo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘pumas’ afrontan un nuevo compromiso en el Coliseo Miguel Grau del Callao ante un rival decidido a consolidarse en la parte alta de la tabla. Conoce aquí todos los detalles del encuentro

Universitario vs Circolo: día, hora

Alianza Lima vs Savino Del Bene 0-3: resumen de la derrota y despedida ‘blanquiazul’ del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo de Facundo Morando luchó de principio a fin, pero no pudo ante un impresionante equipo italiano, que puso sobre el campo de juego toda sus jerarquía internacional. Final decente para las peruanas

Alianza Lima vs Savino Del
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
Will Smith regresa a “Bel-Air”

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Bolivia solicitó

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía