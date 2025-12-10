Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos

Alianza Lima oficializó tres salidas tras la eliminación que sufrió frente Sporting Cristal en la semifinales de los ‘play offs’ de la Liga 1 2025. Néstor Gorosito fue destituido horas después del encuentro que terminó con derrota ‘blanquiazul’ por penales en Matute, el pasado sábado 6 de diciembre.

Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini le siguieron los pasos al ‘Pipo’ y terminaron concretando su salida de La Victoria. El club victoriano arrancó con la reestructuración de su plantel pensando en el 2026. Sin embargo, un punto llamó mucho la atención: por qué no se hizo oficial la partida de Hernán Barcos si ya se confirmó el final de su ciclo con camiseta ‘blanquiazul’.

Se pudo conocer que la escuadra ‘grone’ quiere darle una despedida diferente al ‘Pirata’ como reconocimiento a todos los logros que pudo alcanzar con los victorianos. Por ello, en los próximos días se sabrán qué es lo que prepararon desde la directiva.

“Entiendo que se está viendo la posibilidad con Alianza Lima, donde Hernán pueda dar una conferencia de prensa. Incluso, Alianza le ofreció que la conferencia pueda realizarse en Matute, en la sala de prensa donde normalmente son las conferencias. Yo creo que si no es esta semana, debe ser a inicios de la otra”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El 'Pirata' respondió sobre su partida del cuadro 'íntimo' y del abrazo con Néstor Gorosito. (Video: Movistar Deportes)

¿Hernán Barcos podría quedarse en Alianza Lima para el 2026?

La salida inminente de Hernán Barcos fue lamentada por los hinchas de Alianza Lima, sin embargo una luz de esperanza se dio debido a la salida de Néstor Gorosito. Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, pidió reconsiderar la decisión de sacar al ‘Pirata’ y eso ilusionó a los fanáticos.

Pero se informó que la posición de la dirigencia ‘blanquiazul’ no ha cambiado y la partida del histórico delantero se dará de todas maneras.

“La posición del administrador y de la gerencia deportiva es firme en que ya se tomó una decisión. Hay una decisión firme y tomada que no va a variar, por lo menos desde la información“, indicó Kevin Pacheco, periodista de RPP.

Jorge Zúñiga se mostró dolido por el desenlace del club 'blanquiazul' en la Liga 1 2025 y habló de la posibilidad de que el 'Pirata' siga en la institución. (Video: José Varela)

¿Hernán Barcos fichará por FC Cajamarca?

Hernán Barcos decidió viajar a tierras ‘cajachas’ junto a toda su familia y fue recibido por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta. Ese hecho generó muchas especulaciones al respecto, muchos señalan que el club recién ascendido quiere ficharlo para el 2026 y le ha realizado una propuesta difícil de rechazar.

“Lo de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo apuntaría a que sea el ‘9’ del equipo recién ascendido a la Liga1 en 2026. La idea es que el ‘Pirata’ también asuma un rol en la planificación deportiva y, de alguna manera, inicie su camino como gerente deportivo”, comentó el periodista Carlos Benavente.

Hernán Barcos viajó a Cajamarca con su familia y fue recibido por el presidente de FC Cajamarca, Edisson Zavaleta, en el aeropuerto. - créditos: Jany Arana

La propuesta de Sport Boys no convenció a Hernán Barcos

Se pudo conocer que la posibilidad de que ‘Pirata’ llegue a Sport Boys se está complicando. La propuesta de la ‘misilera’ no habría convecido a Hernán Barcos y el tema no va solo por lo económico.

“No ha cerrado la puerta de Boys, pero no le terminó de cerrar la propuesta y no solo por lo económico, sino porque creo que esperaba un Boys más consistente administrativamente y también en la gerencia deportiva. Entonces, Boys tiene que mejorar las condiciones, no solamente económicas, para darle un mejor acompañamiento a Hernán Barcos”, aseguró Gustavo Peralta en L1 Max.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la salida del 'Pirata' de Alianza Lima, con dos equipos interesados en tenerlo en 2026. (Video: Hablemos de MAX)