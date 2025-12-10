Programación de la fecha 2 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Programación de la fecha 2 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima

Alianza Lima arrancó su camino en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y lamentablemente no fue como se había planificado. Las ‘blanquiazules’ sufrieron una derrota contundente frente a Osasco São Cristóvão de Brasil en Sao Paulo. El plantel dirigido por Facundo Morando no logró disputar ningún set con éxito ante el campeón brasileño, que se impuso por 3-0 con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18 durante la primera jornada del Grupo A.

A pesar de desplegar esfuerzo en diversos pasajes del encuentro, las jugadoras ‘íntimas’ no consiguieron equiparar el nivel de su rival. Los problemas más notorios surgieron en la recepción y el bloqueo, puntos clave donde el equipo mostró debilidades. El rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo esperado y, en el aspecto individual, hubo escasos desempeños sobresalientes.

Hoy, miércoles 10 de diciembre, asumirán un nuevo desafío en el certamen internacional: Alianza se medirá ante Zhetysu VC de Kazajistán. Las bicampeonas saldrán con la misión de celebrar su primer triunfo en la cita mundialista con el equipo de Egipto que perdió por 3-0 con Savino Del Bene Scandicci de Italia en su primer cotejo.

Dura derrota por 3-0 en sets de las peruanas en Sao Paulo. (Video: Latina)

Programación de la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025

- Dentil Praia Clube vs Orlando Valkyries (miércoles 10 de diciembre 08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Zhetysu VC vs Club Alianza Lima (miércoles 10 de diciembre / 11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Zamalek Sporting Club (miércoles 10 de diciembre / 15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

- Osasco São Cristóvão vs Savino Del Bene Scandicci (miércoles 10 de diciembre / 18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)

Programación de la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025

La transmisión en directo del encuentro entre Alianza Lima y Zhetysu VC, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A en el Mundial de Clubes de vóley 2025, estará a cargo de Latina Televisión. Esta cadena posee los derechos exclusivos para difundir todos los compromisos del equipo peruano durante la competencia.

Los aficionados podrán acceder a la cobertura a través de la señal abierta, así como en la web oficial y la aplicación móvil de Latina Televisión. Además, Infobae Perú ofrecerá seguimiento en tiempo real de cada partido, con información detallada, análisis y resultados sobre el desempeño de las ‘blanquiazules’.

Quienes deseen ver todos los encuentros del certamen tendrán también la opción del portal VBTV, mientras que en Brasil la señal disponible para seguir los partidos será SporTV 2.

Resultados de la fecha 1 del Mundial de Clubes de vóley 2025

- Dentil Praia Clube 3-0 Zamalek SC (25-11, 25-17 y 25-15)

- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 3-0 Orlando Valkyries (25-14,25-13 y 25-19)

- Savino Del Bene Scandicci 3-0 VC Zhetysu de Kazajistán (25-22, 25-21 y 25-20)

- Alianza Lima 0-3 Osasco São Cristóvão (14-25, 17-25 y 18-25)

Alianza Lima perdió 3-0 en sets frente a Osasco por la primera fecha del Mundial de Clubes de Vóley 2025 - Crédito: Alianza Lima vóley.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo A de Alianza Lima?

Tras la dura derrota con Osasco São Cristóvão, Alianza Lima se encuentra en el cuarto lugar con cero puntos en la tabla de posiciones del Grupo A.

Tabla de posiciones del Grupo A de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025