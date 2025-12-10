Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

‘Celestes’ y ‘aurinegros’ chocan en el Estadio Nacional en lo que será el primer enfrentamiento por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce cómo sintonizar en vivo este cotejo

Guardar
Sporting Cristal vs Cusco FC:
Sporting Cristal vs Cusco FC: dónde ver final ida por los playoffs de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal y Cusco FC chocan hoy, miércoles 10 de diciembre, en la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento se llevará a cabo a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Nacional de Lima, el cual lucirá un gran marco por la presencia de los hinchas rimenses.

¿Dónde ver? Este primer choque será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que tiene los derechos de todos los equipos del campeonato nacional. Además, lo pasará por su plataforma de streaming llamada Liga 1 Play.

Cristal afronta el partido con ritmo competitivo, aunque con cierto desgaste tras disputar las semifinales. El equipo conducido por Paulo Autuori mostró carácter frente a Alianza Lima, especialmente en el encuentro de vuelta, donde logró igualar el marcador 3-3 en tiempo de descuento después de estar abajo 3-1, con una destacada actuación de Martín Távara, autor de tres goles, incluido uno de tiro libre.

De esta manera, el conjunto ‘celeste’ llevó la definición a los penales, instancia en la que superaron a los ‘blanquiazules’ luego de que Diego Enríquez detuviera el disparo de Sergio Peña y los lanzadores de Cristal acertaran todos sus remates. La definición quedó sellada con el último tiro de Fernando Pacheco, que desató la alegría en el estadio de Matute.

El delantero puso el 5-4 final en Matute. (Video: L1MAX)

Por su lado, Cusco FC se mantuvo como protagonista en el campeonato y disputó el Torneo Clausura junto a Universitario de Deportes. A pesar de esto, la escuadra no pudo igualar el rendimiento del vigente tricampeón debido a la corta cantidad de jugadores. Este factor no opaca el desempeño alcanzado bajo la dirección de Miguel Rondelli.

El equipo ‘aurinegro’ alcanzó los 70 puntos en la temporada 2025, con un registro de 21 triunfos, 7 igualdades y 7 derrotas, lo que evidencia una elevada eficacia. Los cusqueños también anotaron 63 goles y recibieron 35, conservando una diferencia de goles positiva.

Miguel Rondelli junto a su
Miguel Rondelli junto a su comando técnico continuará en funciones en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El encuentro dará inicio a las 20:00 horas en Perú. En otros países, el horario de inicio será a las 19:00 horas en México; 20:00 horas en Ecuador, Colombia y en Miami, Estados Unidos; 21:00 horas en Bolivia y Venezuela; y 22:00 horas en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal disponible en operadoras como Best Cable, Claro, DirecTV, Win, entre otras. Además, la señal se encuentra en la plataforma de streaming Liga 1 Play, que ofrece suscripciones mensuales y anuales.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa y el seguimiento minuto a minuto en su sitio web, con información sobre goles, jugadas, declaraciones y todos los detalles del cotejo.

Sporting Cristal vs Cusco FC:
Sporting Cristal vs Cusco FC: día y hora de la primera final de la Liga 1 2025

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

- Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca; Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colitto y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

Temas Relacionados

Cusco FCSporting CristalLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras derrotar a Alianza Lima, los ‘cerveceros’ saldrán motivados a enfrentar a los ‘dorados’ en la primera final con la misión de quedarse como Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras su debut en la cita mundialista, las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo ‘íntimo’ afronta su segundo desafío en el Grupo A ante el campeón asiático. Conoce todos los detalles de la transmisión del enfrentamiento

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Real Madrid vs Manchester City HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 6 de la Champions League 2025/2026

En el Santiago Bernabéu se vivirá el choque más atractivo de la sexta jornada, con el cuadro local midiéndose ante su rival inglés. Revisa toda la información para ver el partido en directo

Dónde ver Real Madrid vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ buscarán vencer al vigente campeón asiático que cuenta en su mayoría con jugadoras locales. Conoce los horarios de este gran partido

A qué hora juega Alianza
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Sylvester Stallone confesó cuál de

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Uruguay laboratorio que

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro