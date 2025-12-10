Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: dónde ver final ida por los playoffs de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal y Cusco FC chocan hoy, miércoles 10 de diciembre, en la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento se llevará a cabo a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Nacional de Lima, el cual lucirá un gran marco por la presencia de los hinchas rimenses.

¿Dónde ver? Este primer choque será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que tiene los derechos de todos los equipos del campeonato nacional. Además, lo pasará por su plataforma de streaming llamada Liga 1 Play.

Cristal afronta el partido con ritmo competitivo, aunque con cierto desgaste tras disputar las semifinales. El equipo conducido por Paulo Autuori mostró carácter frente a Alianza Lima, especialmente en el encuentro de vuelta, donde logró igualar el marcador 3-3 en tiempo de descuento después de estar abajo 3-1, con una destacada actuación de Martín Távara, autor de tres goles, incluido uno de tiro libre.

De esta manera, el conjunto ‘celeste’ llevó la definición a los penales, instancia en la que superaron a los ‘blanquiazules’ luego de que Diego Enríquez detuviera el disparo de Sergio Peña y los lanzadores de Cristal acertaran todos sus remates. La definición quedó sellada con el último tiro de Fernando Pacheco, que desató la alegría en el estadio de Matute.

El delantero puso el 5-4 final en Matute. (Video: L1MAX)

Por su lado, Cusco FC se mantuvo como protagonista en el campeonato y disputó el Torneo Clausura junto a Universitario de Deportes. A pesar de esto, la escuadra no pudo igualar el rendimiento del vigente tricampeón debido a la corta cantidad de jugadores. Este factor no opaca el desempeño alcanzado bajo la dirección de Miguel Rondelli.

El equipo ‘aurinegro’ alcanzó los 70 puntos en la temporada 2025, con un registro de 21 triunfos, 7 igualdades y 7 derrotas, lo que evidencia una elevada eficacia. Los cusqueños también anotaron 63 goles y recibieron 35, conservando una diferencia de goles positiva.

Miguel Rondelli junto a su comando técnico continuará en funciones en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Horarios del Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El encuentro dará inicio a las 20:00 horas en Perú. En otros países, el horario de inicio será a las 19:00 horas en México; 20:00 horas en Ecuador, Colombia y en Miami, Estados Unidos; 21:00 horas en Bolivia y Venezuela; y 22:00 horas en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal disponible en operadoras como Best Cable, Claro, DirecTV, Win, entre otras. Además, la señal se encuentra en la plataforma de streaming Liga 1 Play, que ofrece suscripciones mensuales y anuales.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa y el seguimiento minuto a minuto en su sitio web, con información sobre goles, jugadas, declaraciones y todos los detalles del cotejo.

Sporting Cristal vs Cusco FC: día y hora de la primera final de la Liga 1 2025

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

- Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca; Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colitto y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.