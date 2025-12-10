Perú Deportes

Dónde ver Real Madrid vs Manchester City HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 6 de la Champions League 2025/2026

En el Santiago Bernabéu se vivirá el choque más atractivo de la sexta jornada, con el cuadro local midiéndose ante su rival inglés. Revisa toda la información para ver el partido en directo

Real Madrid y Manchester City
Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el Santiago Bernabeu por la Champions League. Crédito: Agencias

El Santiago Bernabéu se prepara para una nueva noche de alta tensión europea. La sexta fecha de la Fase Liga de la Champions League 2025/26 no solo trae un enfrentamiento entre dos de los equipos más poderosos del continente, sino también un choque lleno de historias recientes, presión y ambición. Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en un duelo que, aunque no define clasificación inmediata, sí puede marcar el rumbo de ambos en la competencia.

El conjunto madridista llega a este compromiso con el ambiente revuelto. La derrota contra Celta por LaLiga ha encendido alarmas internas y externas, y los rumores sobre el futuro de Xabi Alonso han cobrado fuerza. Aunque la campaña europea del club blanco ha sido sólida, la irregularidad doméstica ha puesto al técnico en una situación incómoda. Una victoria ante el City podría aliviar la tensión; un tropiezo podría complicarlo todo.

En la otra vereda, el equipo de Pep Guardiola aterriza en la capital española en un momento de crecimiento. Tras un inicio titubeante de temporada, ahora encadena victorias convincentes en la Premier League y parece haber encontrado nuevamente su ritmo competitivo. Los ingleses saben que el escenario es complicado, pero también que el nerviosismo madridista puede transformarse en una oportunidad para sacar un resultado de oro.

Uno de los grandes atractivos del encuentro pasa por el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los mejores futbolistas del planeta. El noruego llega en plena racha con el City, mientras que el francés, aunque también vive un momento brillante, generó preocupación en Madrid por unas molestias en el muslo izquierdo que lo mantienen en duda. Pese a ello, su sola presencia en la convocatoria—o incluso la expectativa de que juegue—añade un ingrediente estelar al partido, digno de una noche de Champions.

Kylian Mbappe y Erling Haaland
Kylian Mbappe y Erling Haaland se verán las caras en el Santiago Bernabeu. Crédito: REUTERS/Phil Noble

Real Madrid vs Manchester City: horario del partido

El partido entre Real Madrid y Manchester City se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 15:00 (hora de Perú), en el marco de la fecha 6 de la Fase Liga de la Champions League 2025/26. En el resto de la región, el encuentro comenzará a las 15:00 en Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay arrancará a las 17:00, manteniendo la programación habitual de la transmisión para Sudamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City en Perú?

Los aficionados en territorio peruano podrán disfrutar del encuentro en vivo a través de ESPN, señal que emitirá el partido para toda la región. Para quienes prefieran seguirlo online, el duelo también estará disponible vía streaming mediante Disney+ en su Plan Premium, servicio habilitado exclusivamente para Sudamérica desde cualquier dispositivo móvil u ordenador previo pago por suscripción.

Este enfrentamiento se perfila como un espectáculo ineludible para los amantes del fútbol. Será un cruce entre dos equipos candidatos a todo, con el Bernabéu como termómetro emocional y con mucho más en juego que tres puntos. Real Madrid y Manchester City llegan con todas sus armas listas y la promesa de un duelo intenso y lleno de emoción.

Último enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City

El cruce más reciente entre ambos clubes se dio el 19 de febrero de 2025, también en el Santiago Bernabéu, por los dieciseisavos de final de la Champions 2024/25. Aquel partido terminó 3-1 a favor del Real Madrid, con un triplete de Kylian Mbappé, mientras que Nico González marcó el descuento para el City.

