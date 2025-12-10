Perú Deportes

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

El club ‘blanquiazul’ inició su participación en el campeonato acompañado por un sólido grupo de seguidores que llevó su aliento hasta São Paulo

Desde todas parte del país para seguir al cuadro 'blanquiazul'. (Video: Latina)

Alianza Lima no estuvo sola en su histórico debut en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. A pesar de la distancia y de lo desafiante que resulta competir en un certamen de este nivel, el equipo ‘blanquiazul’ contó con el aliento incondicional de un grupo de hinchas que llegó hasta el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, en São Paulo, para acompañarlas desde el primer partido.

Las gradas del coliseo brasileño mostraron banderas, camisetas y cánticos del conjunto peruano que se hicieron sentir antes, durante y después del encuentro ante Osasco São Cristóvão Saúde, anfitrión y vigente campeón de Brasil. Para muchos de los aficionados presentes, estar allí fue un sueño cumplido y un acto de fidelidad hacia el club que aman.

Uno de los testimonios más emotivos lo brindó una hincha que viajó especialmente para ver al equipo de Facundo Morando en el Mundial de Clubes 2025. “Es increíble venir a otro país para alentar. Hemos hecho amistad con toda esta gente que ha venido desde Lima e incluso Nazca. Estamos supercontentos, fuimos a ver a las chicas al hotel y realmente estamos muy agradecidos de estar acá“, relató en una entrevista difundida por Latina en la previa del debut.

El vigente bicampeón peruano obtuvo su lugar en este torneo de élite tras alcanzar el subcampeonato sudamericano a inicios de año, un logro que despertó aún más entusiasmo entre sus seguidores. “Ser hincha de Alianza es lo mejor que hay. A las chicas, toda la fuerza: vamos a salir a ganar y a dar lo mejor, porque esto es Alianza Lima, es corazón”, añadió la fiel aficionada, reflejando el espíritu que la hinchada llevó hasta São Paulo.

Este respaldo no pasó desapercibido para el plantel íntimo, que, pese al resultado adverso en su debut, reconoció el valor emocional de contar con su gente en un escenario tan exigente. El aliento fue constante, vibrante y simbólico: un recordatorio de que Alianza Lima, más que un club, es una identidad que trasciende fronteras.

Alianza Lima cae en su debut ante el poderoso Osasco

El estreno de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 no tuvo el desenlace esperado. El cuadro peruano se midió ante el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde, uno de los equipos más fuertes del continente y vigente campeón brasileño, que impuso su jerarquía desde el inicio. Las dirigidas por Facundo Morando intentaron sostener el ritmo y responder en ataque, pero la superioridad del rival terminó marcando el rumbo del encuentro.

Osasco se llevó el compromiso por 3-0, con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18, exhibiendo un juego sólido en todas sus líneas y aprovechando su potencia ofensiva para controlar los momentos clave de cada set. A pesar del resultado, el conjunto ‘blanquiazul’ mostró pasajes de buen rendimiento y una actitud combativa que buscará sostener y afinar de cara a los dos partidos restantes de la fase de grupos.

La caída en el debut deja al equipo peruano con margen reducido, pero aún con chances de competir por un cupo a semifinales. Con Zhetysu VC y Savino Del Bene Scandicci por delante, las ‘íntimas’ están obligadas a reaccionar rápido y corregir detalles para mantenerse en la pelea dentro del exigente Grupo A.

De todas formas, en los próximos encuentros, Alianza Lima seguirá teniendo a este grupo de seguidores que no solo viajó para alentarlas, sino también para representar el espíritu del club en una competencia que reúne a las mejores escuadras del planeta. El equipo buscará reponerse y regalarles una alegría, mientras que la hinchada continuará firme, demostrando una vez más que su pasión no entiende de distancias.

