A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: horarios de la final ida por los playoffs de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional como parte de la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025. El ganador dará un paso hacia la obtención del segundo y último boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Este primer choque está pactado para arrancar a las 20:00 horas de Perú en el coloso de la ciudad limeña y será transmitido por L1 Max de forma exclusiva. También, podrás seguir el minuto a minuto mediante la página web de Infobae Perú.

Cristal llega con ritmo, pero a la vez desgastado por haber afrontado las semifinales. La escuadra dirigida por Paulo Autuori dio una muestra de carácter en la llave ante Alianza Lima, sobre todo en la vuelta, donde iba perdiendo 3-1 y lo igualó en los descuentos con una fenomenal actuación de Martín Távara, quien hizo un ‘hat-trick’ con un gol de tiro libre incluido.

Así, los ‘celestes’ forzaron la tanda de penales, donde terminaron imponiéndose a los ‘blanquiazules’ gracias a un remate atajado de Diego Enríquez a Sergio Peña, y a la eficacia de los ejecutantes, los cuales no fallaron ningún disparo. El delantero Fernando Pacheco cerró la definición y desató la euforia en Matute.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Por su parte, Cusco FC tuvo una destacada participación en el campeonato y compitió con Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura. Sin embargo, la plantilla reducida limitó sus posibilidades de mantener el ritmo del actual tricampeón. Este aspecto no resta valor a lo logrado por el equipo dirigido por Miguel Rondelli.

El entrenador argentino logró clasificar al conjunto cusqueño a la Copa Libertadores después de seis años. Independientemente del resultado en esta llave ante Cristal, participará en el principal torneo continental, sea en la fase previa o en la de grupos.

El cuadro ‘aurinegro’ sumó 70 puntos en la temporada 2025, con 21 victorias, 7 empates y 7 derrotas, lo que refleja un alto nivel de efectividad. Además, convirtió 63 goles y recibió 35, obteniendo un saldo favorable en la diferencia de tantos.

Como aspecto negativo, Cusco FC no afronta un partido oficial desde el 23 de noviembre. Esto significa que llegará con dos semanas sin actividad, lo que podría influir en su rendimiento ante un rival que llega motivado y con ritmo de competencia.

Facundo Callejo es el goleador de Cusco FC y de la Liga 1.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Este partido comenzará a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 21:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC será transmitido por L1 Max de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, DirecTV, Win y entre otras más. También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual tiene planes mensuales como anuales.

Por otro lago, Infobae Perú hará la cobertura total de este decisivo encuentro con la previa y el minuto a minuto en su página web. Los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

Cusco FC y Sporting Cristal se miden por primera vez en los playoffs por el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la final vuelta Sporting Cristal vs Cusco FC

Todo se definirá el domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega situado en la ciudad de Cusco. En caso de mantenerse la igualdad, Sporting Cristal y Cusco FC irán a la tanda de penales, sin necesidad de tiempo extra.