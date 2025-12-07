Perú Deportes

Piero Quispe se afianza en el Sydney FC y aporta con una nueva asistencia en triunfo del conjunto australiano

El mediocampista peruano empieza a influir directamente en el juego del equipo de Ufuk Talay. Con la reciente victoria frente a Central Coast, los ‘skyblues’ se consolidan en el primer lugar de la clasificación

Piero Quispe y su segunda
Piero Quispe y su segunda asistencia con Sydney FC.

Sydney FC sumó tres puntos vitales en la pugna por el liderato de la A-League. El adiestrador Ufuk Talay ha encontrado en Piero Quispe una pieza importante para el engranaje de su equipo. En los siete juegos del torneo doméstico, el peruano ha iniciado las acciones. La confianza ha sido devuelta con una nueva asistencia en el reciente triunfo ante Central Coast.

El cuadro de La Ciudad de los Puertos vio como el luminoso del Central Coast Stadium se estrenó con tanto del cuadro local a través de una diana de Brad Tapp a los diez minutos. El elenco skyblue encontró la paridad antes de la primera media hora de juego.

Piero Quispe encabezó el ataque que terminó en la igualdad del marcador. El volante surgido de la Academia Chumpitaz trasladó el balón y visualizó el panorama. Al Hassan Toure se desmarcó y el peruano leyó rápidamente la intención. Filtró el balón y el esférico llegó al guineano de 25 años, quien definió con precisión para mover las redes de Andrew Rednayne.

Piero Quispe disputó los 90
Piero Quispe disputó los 90 minutos en el triunfo de Sydney FC ante Central Coast.

En el complemento, Víctor Campuzano anotó el tanto de la remontada para el conjunto de la ciudad de la Ópera. El ariete español aprovechó un centro desde la izquierda y conectó de cabeza para establecer el 2-1 final.

Con este resultado, Sydney FC se ubica en lo más alto de la clasificación en la A-League. El elenco en que milita el peruano Piero Quispe suma 15 unidades y es seguido de cerca por Auckland FC, con un punto menos. En la tercera casilla, Melbourne City registra 12 puntos.

¿Cuándo fue el último gol de Piero Quispe?

El último tanto de Piero Quispe data de marzo de este año. Por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga MX, el volante peruano estableció el empate parcial entre su equipo, Pumas UNAM, y Puebla.

El tanto, que cayó al minuto 58, fue clave para encender la posterior remontada de su equipo, que terminó ganando 3-1. La anotación se gestó tras una jugada de ataque en la que el balón quedó suelto en el área poblana, luego de un rechazo.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Puebla - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 Puebla's Alejandro Organista in action with Pumas UNAM's Piero Quispe

Quispe, atento a la situación, impactó la pelota de volea con su pierna derecha. Su remate, potente y preciso, se fue directo al centro de la portería defendida por Jesús Rodríguez, estableciendo la igualdad en el marcador. Este gol fue el segundo de Quispe en el 2025 y el quinto oficial con la camiseta de Pumas en México. Luego, su equipo se terminó imponiendo por 3-1.

¿Cuándo vuelve a jugar Piero Quispe?

Piero Quispe volverá a tener acción cuando el Sydney FC mida fuerzas ante Perth Glory por la octava jornada del torneo doméstico australiano. El duelo será de vital importancia para los skyblue, pues ceder puntos en esta fecha podría representar el peligro inminente de perder el liderato.

Por su lado, Perth Glory apunta a escalar posiciones frente a un rival de fuste. El cuadro dirigido por Adam Griffiths dejó atrás una negativa racha en el génesis de la temporada: un empate y tres derrotas. Los de Perth registran victorias en sus últimos tres duelos. Por tanto, ocupan la quinta posición con 10 unidades.

El duelo entre Perth Glory y Sydney FC está programado para el sábado 13 de diciembre a las 05:45 horas de Perú. Cabe destacar que los duelos de la A-League son transmitidos de manera gratuita a través de la página oficial del torneo en YouTube.

El peruano aseguró estar feliz
El peruano aseguró estar feliz en el Sydney FC, aunque admitió extrañar su etapa en el futbol mexicano.

