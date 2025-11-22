Perú Deportes

Piero Quispe empieza a demostrar su importancia en Sydney FC con una asistencia precisa que resolvió el duelo contra Melbourne Victory

El ‘7′ peruano se encargó de cobrar un saque de esquina que derivó en la anotación del atacante Jack Duncan para sellar una goleada, en el marco de la 5ta jornada de la A-League 2025/26

El futbolista peruano concretó su primer pase gol con Sydney FC. | VIDEO: Paramount

Piero Quispe ha empezado a hacer de las suyas en Sydney FC. El futbolista peruano, recién llegado a la A-League 2025/26 en calidad de refuerzo revelación, ha realizado su primera asistencia con elsky blue en la goleada (3-0) contra Melbourne Victory, en el Estadio Allianz, por la quinta jornada del campeonato doméstico.

El entrenador Ufuk Talay alineó una vez más al volante sudamericano entre sus inicialistas. La apuesta dio un rédito demasiado importante cuando el ‘7′ tiró de visión en un saque de esquina que permitió encaminar el triunfo holgado contra un oponente que poco o nada ocasionó sobre la hierba.

Piero Quispe integrándose a las
Piero Quispe integrándose a las celebraciones de Joe Lallay. - Crédito: Sydney FC
A los 75’ minutos, Piero Quispe cobró con precisión el córner que devino en la anotación final de cabeza de Alex Grant, quien no pudo ser detenido por el bloque defensivo que lo cercó dentro del área. Fue tan potente el testarazo que el portero Jack Duncan apenas pudo rozar el balón en su estirada.

Con ese servicio, el peruano ha evidenciado que puede asumir un mayor protagonismo en los balones detenidos del Sydney FC en distintas fases del envite. Por ahora, ha resultado perfectamente su fórmula y no se descarta que redoble esfuerzos en los entrenamientos para potenciar su técnica.

El '7' cumplió con un valioso gesto entre grandes y chicos. | VIDEO: Sydney FC

El resto de los anotaciones que contribuyeron en el éxito de los locales fueron obra de Joseph Lolley, quien se ha posicionado como uno de los efectivos más diferenciales en el arranque de un periodo que se antoja muy dulce por la posición establecida en la tabla de colocaciones.

Actualmente, el club ‘sky blue’ aparece en la primera plaza de la A-League 2025/26 con 12 unidades de 15 posibles, aventajando por apenas dos puntos a su más cercano escolta Auckland Football Club, que aún no se ha presentado a disputar la nueva jornada. Así las cosas, todo hace indicar que será un periodo venturoso para el bloque de Ufuk Talay.
Piero Quispe forma parte del
Piero Quispe forma parte del grupo titular de los sky blue. - Crédito: Sydney FC

A abrirse paso

Piero Quispe llegó a Sydney FC empujado por la situación deportiva de Pumas UNAM. Por más que era un futbolista en proyección, desde el Pedregal decidieron negociar un traslado temporal con otra institución, a fin de que su cupo quedase libre y así emplearlo en otro puntual foráneo.

La medida empleada tomó por sorpresa al crecido en Universitario de Deportes, quien en todo momento luchó contra la corriente para mantenerse. Pese a ello, entendió que no iba a tener un espacio dentro de la nueva estructura y aceptó el desplazamiento hacia la élite de Australia.

Video fue publicado por su club, Sydney.
No bien pisó el continente oceánico, Quispe fue recibido como una auténtica estrella. Un grupo numeroso de connacionales lo abrazó en el aeropuerto de la capital al tiempo que varios hinchas del Sydney FC, días más tarde, lo buscaron en el complejo de entrenamiento para obtener un autógrafo.

El movimiento, de hecho, fue muy festejado por la interna del club. “Encaja en nuestro perfil. Tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora.Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados.Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, valoró el entrenador.

El peruano aseguró estar feliz
El peruano aseguró estar feliz en el Sydney FC, aunque admitió extrañar su etapa en el futbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

A su vez, el Director Deportivo dijo que “es el jugador que más me entusiasma desde que estoy aquí en este rol porque creo que no solo nos dará éxito sino también mucho estilo, y los fanáticos lo amarán”.

Con Piero Quispe, el Sydney FC se ha metido de lleno a la apuesta de contratar jugadores sudamericanos a fin de ganar tanto capacidad como exposición en un campeonato, ciertamente, repleto de británicos y otra clase de europeos emergentes.

