Fuerza Popular busca anular votos de Puno: Piden invalidar mesas e incluso locales de votación

Keiko Fujimori, líder política peruana, sonríe al interactuar con una niña en medio de una multitud durante un evento público.

Fuerza Popular ha presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román una serie de recursos exigiendo la nulidad de diversas mesas de sufragio e incluso de locales de votación completos de Puno, región donde Roberto Sánchez obtuvo mayor respaldo de los electores. La agrupación política de Keiko Fujimori argumenta un supuesto fraude electoral debido a la supuesta exclusión injustificada de sus personeros durante la instalación de las mesas.

Según los recursos presentados por su personero legal José Benel Alvarado Rojas, los personeros de Fuerza Popular, pese a estar debidamente acreditados, habrían sido impedidos de ingresar a las aulas durante los actos previos al inicio de la jornada electoral.

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Esta situación, dicen, vulneró gravemente su derecho a la fiscalización y les impidió constatar la correcta recepción y revisión del material electoral. El fujimorismo sostiene que esta irregularidad elimina una de las principales garantías ciudadanas del proceso, generando una “razonable duda” sobre la transparencia de los comicios.

Para sustentar su denuncia de supuesto fraude, la agrupación ha señalado que las actas de instalación no cuentan con las firmas de sus personeros. Además, han adjuntado fotos que supuestamente evidenciarían cómo sus representantes tuvieron que permanecer en los exteriores de los ambientes de votación.

El documento muestra la solicitud de Fuerza Popular al Jurado Electoral Especial de San Román para anular la votación en un local de Puno debido a presuntas irregularidades y falta de transparencia electoral.

Las mesas y locales en la mira

Específicamente, los reclamos del partido de Keiko Fujimori señalan que se impidió el ingreso de los personeros durante la instalación de mesas en las siguientes instituciones educativas:

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Institución Educativa Agropecuario Santa Cruz (mesas de sufragio N.° 904345 y 904346).

Institución Educativa Primaria Glorioso 885 Señor de los Milagros (se solicita la nulidad de todo el local de votación ).

Institución Educativa Particular Domingo Sabio N° 70605 (se solicita la nulidad de todo el local de votación ).

Institución Educativa José Antonio Encinas en Juliaca (mesa de sufragio N.° 076150).

Institución Educativa José Macedo Mendoza en Juliaca (mesa de sufragio N.° 075009).

Institución Educativa Pedro Vilcapaza en el distrito de Tirapata (mesa de sufragio N.° 074994).

Juntos por el Perú y Puno

Puno es la región donde Juntos por el Perú arrasó en las mesas de votación. En esta región, al 99% de actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez obtuvo 608.930 votos (86,422% votos válidos de la región), mientras que Keiko Fujimori logró 95.674 votos (13,578%).

Roberto Helbert Sanchez Palomino de Juntos por el Perú obtiene un apoyo contundente del 86.422% en Puno, superando a Keiko Fujimori en los resultados preliminares.

Las mesas de votación que ahora Fuerza Popular pide su nulidad son muestra del masivo respaldo de Puno al candidato de Juntos por el Perú.

Por ejemplo, la mesa 904345 registra 102 votos a favor de Sánchez y solo 11 a favor de Fujimori. Lo mismo ocurre con las mesas 904346 donde 112 votaron a favor del candidato supuestamente de izquierda y 14 a favor de la hija del exdictador Alberto Fujimori.

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La mesa con más votos en la mira del fujimorismo es la 074994. Ahí el exministro de Pedro Castillo obtuvo 226 votos, mientras que Keiko Fujimori consiguió solo 11.

Keiko superó a Sánchez

Con el 98,2% de actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori toma la delantera en la segunda vuelta presidencial peruana con apenas 651 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez —50,002% frente a 49,998%—. El factor determinante fue el voto en el exterior: la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 63,4% de los sufragios emitidos fuera del país, con ventajas amplias en Estados Unidos (76,5%), España (60,1%) y Argentina (61,3%).