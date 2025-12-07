Gol de Paolo Guerrero tras corrida y genial resolución en Alianza Lima vs Sporting Cristal por playoffs de Liga 1 2025

El delantero puso el 3-1 en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima recibió a Sporting Cristal en la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ comenzaron perdiendo, no obstante, le dieron vuelta con un doblete de Eryc Castillo. El capitán Paolo Guerrero amplió la ventaja en el cierre del primer tiempo.

El ‘Depredador’ mandó a callar a sus detractores a los 46 minutos de juego. Todo inició con Alan Cantero aguantando la marca de Miguel Araujo en su campo y pegado a la linea del sector oriente. El argentino -que hizo un buen 1T- descargó con Miguel Trauco.

El lateral izquierdo, como en sus mejores épocas, levantó la cabeza y vio a quien fuese su dupla en la selección peruana picando al espacio. Guerrero, con toda su experiencia, esperó que los defensas ‘celestes’ se movieran para no quedar en fuera de juego.

El delantero de 41 años salió disparado y se puso por delante de sus rivales con un sutil control orientado con su pierna derecha, obligando a que lo frenen con falta. Eso no terminó ocurriendo porque Rafael Lutiger y Nicolás Pasquini no llegaron al cierre.

Una vez más, el arquero Diego Enríquez se demoró en salir de su arco y ‘PG9′ aprovechó eso para definir con la izquierda y mandar a guardar el esférico. Así puso el 3-1, desatando el frenecí en todo el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima superó por completo a Cristal en el primer tiempo

Sporting Cristal comenzó ganando este encuentro con un gol de penal de Martín Távara. El mediocampista zurdo -que ya había celebrado en la ida por la misma vía- cambió la mano de Jesús Castillo en el área por el 1-0, el cual silenció Matute por un momento.

Después, Alianza Lima adelantó líneas en búsqueda del empate y Eryc Castillo aprovechó un pase de Renzo Garcés en un tiro de esquina para igualar el marcador. La ‘Culebra’ solo tuvo que empujarla la pelota con la cabeza en el área chica para colocar el 1-1.

Pero, eso no fue todo de parte del ecuatoriano. El extremo protagonizó un contragolpe rápido, recibió el pase de Alan Cantero y definió entre las piernas del guardameta Diego Enríquez para sumar su doblete. El integrante del conjunto ‘celeste’ tardó en achicar y pagó muy caro en Matute.

Alianza Lima cerca de clasificar a la final de los playoffs

Con el 3-1 ante Sporting Cristal en la primera parte, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se acerca a clasificar a la final de los playoffs de la Liga 1 2025, donde espera Cusco FC, el cual avanzó de forma directa a esta etapa al ubicarse segundo en la tabla acumulada.

Los ‘blanquiazules’ chocarían con los ‘aurinegros’ en la definición por el cupo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. La ida está programada para el miércoles 10 de diciembre y se disputaría en el estadio Alejandro Villanueva. Todavía no hay horario confirmado.

Mientras que la vuelta se jugaría el domingo 14 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la altura de Cusco, a más de 3 mil 399 metros. En este duelo se definiría al último club peruano clasificado a la fase de grupos del certamen Conmebol.