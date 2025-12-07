Perú Deportes

Gol de Eryc Castillo, con definición de cabeza, en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los playoffs de Liga 1 2025

La ‘Culebra’ aprovechó un pase de Renzo Garcés y no perdonó a Diego Enríquez. Así puso el 1-1 en Matute

El extremo puso el empate en Matute. (Video: L1MAX)

El sábado 6 de diciembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron una vez más en las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025. Los ‘celestes’ se pusieron arriba en el marcador a través de Martín Távara, pero los ‘blanquiazules’ lo igualaron rápidamente con un definición de ‘nueve’ de Eryc Castillo.

Corrían los 16 minutos de juego cuando los ‘íntimos’ adelantaron líneas en búsqueda del empate luego de que Távara marcara el 1-0 desde los doce pasos. Así fue como ganaron un tiro de esquina, por el cual llegaría finalmente su empate, desatando toda la euforia en el estadio Alejandro Villanueva.

Miguel Trauco mandó la pelota al corazón del área, un defensor de Cristal quiso despejar, pero dejó el esférico en el ‘cajón grande’ y Kevin Quevedo se lo bajó a Renzo Garcés. El defensor con alma de volante filtró un pase con una especie de ‘tijera’ para que Paolo Guerrero intente definir. Algo que no pudo hacer.

El ‘Depredador’ fue sujetado por un rival y cayó en el gramado. Afortunadamente, la redonda le quedó a Eryc Castillo, quien solo tuvo que empujarla con la cabeza como si fuera un ‘nueve’. El arquero Diego Enríquez no tuvo reacción, pues se quedó anclado cerca al primer palo.

La ‘Culebra’ Castillo alcanzó su tanto número 12 y se situó como el tercer máximo artillero de la temporada, solo por detrás de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El ecuatoriano viene haciendo una gran performance con la camiseta ‘blanquiazul’, por ese motivo, la directiva decidió estirarle el contrato.

Gol de Eryc Castillo, con
Gol de Eryc Castillo, con definición de cabeza, en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los playoffs de Liga 1 2025.

Doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Ni bien terminó su celebración y se renaudó el juego, Eryc Castillo tuvo una inmejorable ocasión para darle vuelta al marcador. El ecuatoriano terminó fallando el mano a mano con el portero Enríquez, quien alejó el peligro en su arco, enviando el esférico al tiro de esquina.

Minutos después, exactamente a los 27′, la ‘Culebra’ se cobró su revancha y alcanzó su tan deseado doblete en este clásico. El extremo y sus compañeros hicieron una demostración de una contra rápida y perfecta, aprovechando que los ‘celestes’ quedaron mal parados en la zona de atrás.

Castillo hizo una diagonal invitando a Alan Cantero a que le filtre el balón. El atacante argentino lo leyó muy bien y lo habilitó entre las piernas de Nicolás Pasquini. Finalmente, el futbolista de 30 años definió de forma sensacional, poniendo la redonda por la huacha de Enríquez, que salió a achicar a destiempo.

El extremo consiguió su doblete en Matute. (Video: L1MAX)

