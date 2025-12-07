Goles de Eryc Castillo para doblete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El extremo consiguió su doblete en Matute. (Video: L1MAX)

Eryc Castillo ha demostrado su mejor versión. El habilidoso extremo ecuatoriano se puso al hombro a Alianza Lima para llevarlo a la remontada contra Sporting Cristal, en el estadio Alejandro Villanueva, por la llave de revancha de las semifinales de los ‘play-offs’ por Fase de Grupos de Copa Libertadores 2026.

No había sido un arranque prometedor para los ‘íntimos’. Apenas a los cinco minutos llegó la apertura del score por parte de los visitantes con una correcta ejecución de Martín Távara. El silencio se apoderó de La Victoria y todo hacía presagiar lo peor en un marco imponente.

Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, Alianza Lima se llenó de sangre en el ojo toda vez que aprovechó la presencia de su pública para tirar hacia adelante. El impulsor de la asignatura —denominada remontada en casa— fue Eryc Castillo, quien salió de su largo letargo en el momento ideal.

Obra suya fue la igualada aprovechando una intervención de Renzo Garcés con posterior contribución de Paolo Guerrero. Ubicado frente a la línea de meta, dejando relegados a los centrales de Sporting Cristal, tan solo tuvo que meter la cabeza para desviar la trayectoria del esférico, lo que significó el 1-1.

Lo mejor, definitivamente, llegó a los 26′ minutos de la contienda cuando un resbalón de Ian Wisdom devino en la desgracia de los ‘celestes’. A partir de esa acción surgió la asociación Fernando Gaibor - Alan Cantero, cuyo último pase acabó en los pies de Eryc Castillo, quien a pura velocidad superó a Nicolás Pasquini.

