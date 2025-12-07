Perú Deportes

Goles de Eryc Castillo para doblete en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

La ‘Culebra’ ha establecido la remontada con una definición espléndida tras una perfecta asociación en ataque entre Fernando Gaibor y Alan Cantero, dos extranjeros de buen hacer en Matute

El extremo consiguió su doblete en Matute. (Video: L1MAX)

Eryc Castillo ha demostrado su mejor versión. El habilidoso extremo ecuatoriano se puso al hombro a Alianza Lima para llevarlo a la remontada contra Sporting Cristal, en el estadio Alejandro Villanueva, por la llave de revancha de las semifinales de los ‘play-offs’ por Fase de Grupos de Copa Libertadores 2026.

No había sido un arranque prometedor para los ‘íntimos’. Apenas a los cinco minutos llegó la apertura del score por parte de los visitantes con una correcta ejecución de Martín Távara. El silencio se apoderó de La Victoria y todo hacía presagiar lo peor en un marco imponente.

Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, Alianza Lima se llenó de sangre en el ojo toda vez que aprovechó la presencia de su pública para tirar hacia adelante. El impulsor de la asignatura —denominada remontada en casa— fue Eryc Castillo, quien salió de su largo letargo en el momento ideal.

Obra suya fue la igualada aprovechando una intervención de Renzo Garcés con posterior contribución de Paolo Guerrero. Ubicado frente a la línea de meta, dejando relegados a los centrales de Sporting Cristal, tan solo tuvo que meter la cabeza para desviar la trayectoria del esférico, lo que significó el 1-1.

Lo mejor, definitivamente, llegó a los 26′ minutos de la contienda cuando un resbalón de Ian Wisdom devino en la desgracia de los ‘celestes’. A partir de esa acción surgió la asociación Fernando Gaibor - Alan Cantero, cuyo último pase acabó en los pies de Eryc Castillo, quien a pura velocidad superó a Nicolás Pasquini.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con remate desde los doce pasos, pero rápidamente Eryc Castillo lo remontó con tremendo doblete. Partidazo en Matute que emociona a los hinchas. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Gol de Eryc Castillo, con definición de cabeza, en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los playoffs de Liga 1 2025

La ‘Culebra’ aprovechó un pase de Renzo Garcés y no perdonó a Diego Enríquez. Así puso el 1-1 en Matute

Gol de Martín Távara para el 1-0 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Una vez más, el centrocampista ‘celeste’ se hizo cargo de la apertura del score con un remate muy bien cobrado. A partir de esa diana, hubo un cambio radical en el trámite del lance

Antonio Rizola lanzó fuerte mensaje tras derrota de Perú ante Venezuela en Juegos Bolivarianos: “Hay decisiones que siempre se cuestionan”

El técnico brasileño se refirió a los comentarios de los hinchas sobre la caída de la ‘bicolor’. Además, aseguró que la selección nacional irá con todo por la medalla de oro

Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”

El entrenador de Sporting Cristal sacó cara por el delantero brasileño, quien en los últimos días fue foco de críticas por errar un tiro a gol frente a Guillermo Viscarra producto del mal estado del campo del estadio Nacional, en Lima

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras