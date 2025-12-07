Gol de Martín Távara para el 1-0 en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El volante anotó de penal el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Martín Távara, una vez más, asumió el mando en Sporting Cristal. El centrocampista peruano, de 26 años, fue el encargado de romper el cero nada más iniciando el partido, tras aprovechar un nuevo error fatal de Jesús Castillo, discutido pivote de Alianza Lima que viene de un rendimiento irregular.

A los 4′ minutos del lance, el desenfadado Maxloren Castro condujo el balón hasta 3/4 de cancha en Matute, superando a un par de rivales, pero le fue imposible sortear a un Fernando Gaibor que le tiró el físico encima. En esas surgió el joven Ian Wisdom para continuar la acción toda vez que el bloque central retrocedía a fin de resguardar a Guillermo Viscarra.

Entendiendo que era más que difícil eludir la última línea, el mediocentro de Sporting Cristal no tuvo una mejor idea que sacar un lanzamiento de media distancia con el propósito de sacar rédito. Y le funcionó, dado que el balón impactó en el brazo extendido de Jesús Castillo.

