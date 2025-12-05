Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Composición: Infobae Perú)

Alianza Lima está quedando listo para un reto histórico: su primera participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, evento de relevancia mundial que tendrá como sede la ciudad brasileña de Sao Paulo. Con Facundo Morando al mando, la delegación peruana afrontará la cita internacional tras una destacada actuación en la actual Liga Nacional de Vóley, certamen en el que ha logrado consolidarse como uno de los equipos más regulares durante las primeras fechas.

En la fase inicial del torneo, las bicampeonas compartirán el Grupo A con adversarios que ostentan considerable experiencia y logros internacionales. Entre sus oponentes figuran Osasco Sao Cristóvao, representante del país anfitrión y con una extensa tradición en el vóley sudamericano; el conjunto kazajo VC Zhetysu, vigente campeón de Asia; y Savino Del Bene Scandicci, representante italiano que ostenta el subcampeonato europeo. La calidad y la historia de estos clubes convierten al grupo en un exigente desafío para las peruanas.

Las ‘blanquiazules’ buscarán competir al máximo nivel y demostrar el progreso del vóley nacional en un escenario que reúne a las instituciones más fuertes del circuito internacional.

“Estamos muy ilusionadas, vamos a entregar todo de nosotros, a jugar y divertirnos. El técnico nos pide siempre que nos divirtamos en la cancha. Vamos a enfrentarnos a las mejores jugadoras del mundo y es una experiencia muy bonita para demostrar nuestro juego“, declaró Ysabella Sánchez en su arribo hacia tierras brasileñas.

El equipo 'blanquiazul' ya inició su travesía rumbo al Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima vs Osasco: día y hora del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima tiene definido su estreno en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: la escuadra peruana iniciará su participación este martes 9 de diciembre, enfrentando al exigente Osasco Sao Cristóvao Saúde, equipo anfitrión y actual campeón de Brasil.

Según la información oficial del certamen, el encuentro comenzará a las 18:30 horas de Perú. El escenario del duelo será el reconocido Ginásio Poliesportivo do Pacaembu (conocido también como Mercado Livre Arena) en la ciudad de Sao Paulo.

Este partido marca el inicio de la fase de grupos para las ‘blanquiazules’, que enfrentará a un adversario de altísimo nivel desde su primer compromiso. El reto de medirse ante una de las instituciones más fuertes de Sudamérica establece una exigencia para la escuadra de Facundo Morando.

El debut de Alianza Lima será contra el anfitrión del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL Vóley

Dónde ver el debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

La transmisión en directo del encuentro inaugural de Alianza Lima frente Osasco Sao Cristóvao Saúde, correspondiente a la primera jornada del Grupo A, estará a cargo de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos para difundir todos los compromisos de la escuadra peruana en el Mundial de Clubes de vóley 2025.

El partido se podrá ver tanto por señal abierta como en la página web y aplicación de la cadena. Además, Infobae Perú llevará adelante un seguimiento minuto a minuto de cada cotejo, brindando información detallada, análisis y resultados del desempeño de las ‘íntimas’.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025 - Créditos: Portal Volei.

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

La FIVB confirmó el cronograma del Campeonato Mundial de Clubes Femenino, programado en Sao Pauloentre el nueve y el catorce de diciembre de 2025. Alianza Lima participará en el Grupo A, tras consagrarse bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y subcampeón sudamericano. Sus oponentes serán Osasco Sao Cristóvão Saúde (Brasil), Savino Del Bene Scandicci (Italia) y Zhetysu VC (Kazajistán), representantes de Sudamérica, Europa y Asia.

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Dosis de voleibol)

Las convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025

Facundo Morando finalizó la lista de las quince jugadoras que formarán parte de la delegación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025, que se realizará del 9 al 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil. De esta manera, el equipo ‘blanquiazul’ definió el grupo que participará en la competencia organizada por la FIVB.

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

