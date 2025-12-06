Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolera estará llena de partidos imperdibles: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al ganador de la semifinal de la Liga 1, Barcelona buscará un triunfo más frente Real Betis, Manchester City luchará con Sunderland para acercarse al primer lugar de la Premier League, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami.
Los ‘blanquiazules’ y los ‘celestes’ volverán a estar frente a frente para definir la llave que clasificará a la final de los ‘play offs’ por cupo a la Copa Libertadores 2026. El primer duelo terminó empate 1-1 en el estadio Nacional, y todo se terminará en Matute.
Si el segundo cotejo termina en igualdad otra vez, se definirá por tanda de penales al ganador. No habrán tiempo extra, ni un tercer encuentro.
Partido de Liga 1
Partidos de LaLiga
- Villarreal vs Getafe (08:00 horas / DSports, DGO)
- Alavés vs Real Sociedad (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)
- Real Betis vs FC Barcelona (12:30 horas / ESPN, Disney+)
- Bilbao vs Atlético de Madrid (15:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Aston Villa vs Arsenal (07:30 horas / ESPN, Disney+)
- Manchester City vs Sunderland (10:00 horas / ESPN, Disney+)
- Tottenham vs Brentford (10:00 horas / Disney+)
- Everton vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+)
- Newcastle vs Burnley (10:00 horas / Disney+)
- Bournemouth vs Chelsea (10:00 horas / Disney+)
- Leed United vs Liverpool (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Sassuolo vs Fiorentina (09:00 horas / Disney+)
- Inter Miami vs Como (12:00 horas / Disney+)
- Hellas Verona vs Atalanta (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Wolfsburgo vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+)
- Augsburgo vs Leverkusen (09:30 horas / Disney+)
- Stuttgart vs Bayern Múnich (09:30 horas / ESPN 2, Disney+)
- Colonia vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+)
- Heidenheim vs Friburgo (09:30 horas / Disney+)
- RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / ESPN 5, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Nantes vs Lens (11:00 horas / Disney+)
- Toulouse vs Strasburgo (13:00 horas / Disney+)
- PSG vs Rennes (15:05 / ESPN 2, TV5MONDE, Disney+)
Partidos de Championship
- Derby County vs Leicester (07:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Bristol vs Millwall (10:00 horas / Disney+)
Partidos de Eredivisie
- Heerenveen vs PSV (10:30 horas / ESPN 4- Disney+)
- Fortuna vs Ajax (12:45 horas / Disney+)
- Feyenoord vs PEC Zwolle (15:00 horas / ESPN 4, Disney+)
Partidos de FA Cup
- Sutton United vs Shrewsbury Town (12:15 horas / Disney+)
- Chesterfield vs Doncaster Rovers (14:30 horas / Disney+)
Partidos de Liga de Portugal
- Santa Clara vs Casa Pía AC (10:30 horas / GolTV, GolTV Play)
- Famalicao vs SC Braga (15:30 horas / GolTV, GolTV Play)
Partidos de Liga de Nicaragua
- Managua vs Real Estelí (19:00 horas / FIFA+)
- Diriangén vs Club Sport Sébaco (21:00 horas / FIFA+)
Partidos de MLS
- Inter Miami vs Vancouver Whitecaps (14:30 horas / Apple TV)
Partido de fútbol venezolano
- Carabobo vs UCV (17:00 horas / Fanatiz)