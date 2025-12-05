A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido de vuelta por semifinales de los 'play-offs' de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

Este sábado 6 de diciembre, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por el choque de semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. En el duelo de ida quedaron igualados a uno, por lo que será todo o nada en Matute, que seguro lucirá un impresionante de marco de aficionados locales.

El pitazo inicial se dará a las 20:00 horas de Perú (ver abajo más horarios) por la señal de L1MAX. Los ‘blanquiazules’ contarán con el regreso de Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la última fecha del Torneo Clausura y no pudo estar en el choque de ida con los ‘celestes’. Se espera que esté en lugar de Gianfranco Chávez.

Como no hay diferencia de goles, el equipo que gane la vuelta por cualquier marcador clasificará a la final, donde ya espera Cusco FC. Pero si todo queda igualado, habrá tanda de penales. Es decir, no se contempla tiempos suplementarios. El que quede fuera será Perú 4, mientras que el vencedor luchará por ser Perú 2 con los cusqueños.

Trauco en un duelo individual con el Santi González. - Crédito: Difusión

Alianza Lima y Sporting Cristal igualaron 1-1 en el Estadio Nacional durante el partido de ida de los play-offs, resultado que obliga a definir la serie en el Estadio Alejandro Villanueva. Los ‘rimenses’ abrieron la cuenta con un penal bien lanzado por Martín Távara, pero la ventaja duró poco por la aparición estelar de HB9.

Los ‘blanquiazules’, que salieron bien librados del primer lance, presentan a sus puntuales más importantes disponibles para afrontar la revancha. De tal manera que Néstor Gorosito podrá conformar un plantel que pueda dar más pelea en Matute. Paolo Guerrero está más que fijo entre los titulares junto a Eryc Castillo y Pablo Ceppelini.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal, por su parte, deberá realizar ajustes en la defensa tras la confirmación de la lesión muscular de Luis Abram, uno de los refuerzos de mitad de año, quien fue reemplazado por Nicolás Pasquini cerca de la media hora del pasado choque.

La ausencia de Abram abre la posibilidad de que Rafael Lutiger ocupe la posición de zaguero por izquierda, con Pasquini como lateral. Ahora bien, si el técnico Paulo Autuori opta por una línea de tres, Miguel Araujo se ubicaría por derecha, mientras que los dos primeros ocuparían los roles de líbero y sttoper zurdo, respectivamente.

Hernán Barcos suma 15 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: Difusión

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El compromiso entre Alianza Lima y Sporting Cristal, valido por la revancha de la fase 1 de los play-offs de la Liga 1 2025, está programado para el sábado 6 de diciembre. El horario de inicio está establecido a las 20:00 horas en Perú, horario que coincide con Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 21:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el cotejo dará inicio a las 22:00 horas. En México, la cita está prevista para las 19:00 horas. Para los seguidores en España, el compromiso se transmitirá a las 02:00 horas del día siguiente.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal por vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El lance entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1MAX, canal accesible a través los operadores DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los hinchas también podrán acceder al partido por streaming a través de la plataforma Liga 1 Play, que solicita una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

Del mismo modo, el portal web de Infobae Perú realizará una cobertura especial del partido, con información previa, actualizaciones en tiempo real de las jugadas y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!