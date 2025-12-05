Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez: ¿por qué dejará Universitario?

Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez

El mercado de pases de la Liga 1 2026 arrancó con todo: Alianza Lima sorprendió a todos a quitarle una pieza importante a Universitario de Deportes. El futuro de Jairo Vélez ya no estará en Ate, ahora se mudará a La Victoria. El mediocampista, con contrato vigente en César Vallejo y a préstamo durante 2025 en la ‘U’, situación que hacía prever la continuidad en el equipo crema.

Sin embargo, apareció el interés de los ‘blanquiazules’ y modificó el escenario de las negociaciones a pesar de que ya habían conversaciones entre los ‘poetas’ y los ‘cremas’ para comprar su pase. Surgieron obstáculos relacionados con el contrato del futbolista que frenaron el acuerdo, es ahí donde aparecieron los ‘íntimos’ para generar una mejor oferta y todo hace indicar que defenderá la camiseta del ‘compadre’ la próxima temporada.

Se filtraron las contundentes razones por las que el cuadro victoriano decidió poner en sus filas a Jairo para el 2026. Incluso, se especula que su llegada marcaría la salida de un extranjero que podrían ser Alan Cantero o Pablo Ceppelini.

“La llegada de Jairo Vélez es Importante por varios factores. Primero, va lo más parecido a Cantero, porque es un futbolista que puede jugar de interior, es decir, por el medio de ’10′. Puede jugar de segundo delantero, como lo hace Alan Cantero o como en algún momento lo han utilizado -que no es su principal posición- de extremo. No ocupa plaza de extranjero. Y lo tercero es que, más allá del gusto que tengan por el jugador, me parece que ya quedó demostrado que puede rendir en un equipo grande, que siempre es una duda cuando un futbolista va de un equipo pequeño al grande. Y la otra está, que sí me parece, más allá de cualquier punto, que es un golpe de efecto de la directiva quitarle un futbolista al equipo rival directo, al campeón", informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El mediocampista ecuatoriano señaló el factor que influye en su continuidad en la 'U' para el 2026. (GOLPERU)

¿Cuánto pagará Alianza Lima por Jairo Vélez?

Alianza Lima entró en la lucha con Universitario de Deportes por Jairo Vélez, y se pudo conocer que las negociaciones están avanzadas. El ecuatoriano nacionalizado peruano está a un firma de convertirse en nuevo fichaje de los ‘blanquiazules’ para el 2026. El cuadro victoriano pagará un cuantioso monto por el pase del jugador y en los próximos días todo habrán novedades al respecto.

“La información que tenemos es que Alianza Lima va a la carga por Jairo Vélez, futbolista campeón con Universitario de Deportes. Alianza Lima ya realizó una oferta formal directamente por el jugador, que tiene su agente y que está terminando de revisar. Dentro de la misma, porque Jairo Vélez pertenece a la Universidad César Vallejo, Alianza tiene planificado pagar lo que es la cláusula de salida, que finaliza el contrato, que está valorizada por 125 mil dólares. Alianza tiene planificado pagar ese dinero. Lo que falta es que se termine de ajustar números. Alianza está confiado en que la operación se va a realizar y el día lunes o a más tardar el martes, se debe cerrar el fichaje”, apuntó Kevin Pacheco.

Alex Valera festejando su doblete al lado de Jairo Vélez. - Crédito: Liga 1