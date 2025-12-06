Perú Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y Paulo Autuori harán sorpresivos cambios para asegurar la clasificación en Matute. Revisa aquí cómo formarían ambos equipos en este duelo decisivo

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal se miden por la semifinal vuelta de 'play-offs' de la Liga 1 2025. Crédito: Prensa clubes

Alianza Lima y Sporting Cristal ultiman detalles para el decisivo partido de vuelta por las semifinales de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025, que se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 20:00 horas en un Matute completamente lleno. Tanto Néstor Gorosito como Paulo Autuori alistan sus mejores oncenas para intentar imponerse en un partido que definirá al clasificado a la final y mantendrá vivo el sueño del cupo Perú 2 rumbo a la Copa Libertadores 2026.

El ganador de esta serie dará un paso clave rumbo al boleto, que otorga acceso directo a la fase de grupos del campeonato continental. Tras el 1-1 en la ida, la llave llega completamente abierta y cualquier detalle puede inclinar la balanza, aumentando la presión en el recinto de La Victoria.

Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal afrontan este duelo con cambios obligados y ajustes estratégicos, conscientes de que no existe margen de error en un partido de esta magnitud. En ese contexto, las posibles alineaciones toman especial importancia para entender cómo cada equipo buscará imponer su estilo en un choque que puede definir el rumbo de la temporada.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)

Alianza Lima: el regreso de Zambrano y variantes en ofensiva

El técnico Néstor Gorosito prepara cambios puntuales en su once inicial. Si bien mantendrá el mismo sistema táctico utilizado en la ida, contará con el retorno de Carlos Zambrano, quien se perfila como líder de la defensa. El ‘Kaiser’ no estuvo presente en el primer duelo debido a una tarjeta roja, pero ya se encuentra habilitado para comandar la zaga blanquiazul.

En la banda derecha, Marco Huamán apunta a ser titular en lugar de Guillermo Enrique, aportando profundidad y recorrido. En la zona medular, Alan Cantero se perfila para ingresar desde el arranque, acompañando a Fernando Gaibor y Jesús Castillo, quienes se mantienen firmes como motores del equipo.

La principal novedad en ataque será Kevin Quevedo, que ingresaría como extremo desde el inicio tras haber sido suplente en la ida. Su velocidad y desequilibrio buscan potenciar al equipo en los primeros minutos. Paolo Guerrero se mantendrá como el ‘9’ titular y referente absoluto en el área.

Sporting Cristal: un cambio obligado en la defensa

En la vereda de enfrente, Sporting Cristal también presentará una modificación obligada. Luis Abram quedó descartado debido a la lesión sufrida en el primer encuentro, por lo que Nicolás Pasquini tomará su lugar como lateral. El resto del equipo permanecerá sin cambios, manteniendo la estructura que le permitió competir de igual a igual en la ida.

Diego Enríquez seguirá bajo los tres palos, mientras que Miguel Araujo y Rafael Lutiger formarán la pareja de centrales. En el mediocampo, Martín Távara, Jesús Pretell e Ian Wisdom buscarán sostener el equilibrio y la distribución del balón. En el frente de ataque, el tridente conformado por Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila volverá a liderar las acciones ofensivas del cuadro celeste.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en la ida en el Estadio Nacional.

Cusco FC aguarda por su rival

El equipo que resulte ganador de la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal disputará la final de los ‘play-offs’ ante Cusco FC, cuadro que ya había asegurado su lugar en esta instancia al terminar segundo en el acumulado. Ese enfrentamiento otorgará el cupo Perú 2, que garantiza clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

