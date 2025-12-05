Se filtró si Pablo Ceppelini cumplió la estricta condición que Alianza Lima le puso para su renovación en 2026

Mientras Alianza Lima está luchando para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025, la directiva viene asegurando algunos fichajes pensando en el próximo año: Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro.

La continuidad de algunos futbolistas permanece en duda, resaltando el caso de Pablo Ceppelini. El uruguayo, cuyo contrato se extiende hasta el cierre del 2025, enfrenta incertidumbre por su rendimiento reciente.

Al no alcanzar ciertos objetivos estipulados, el volante perdió la chance de activar la renovación automática, por lo que su permanencia en Matute después del presente ciclo podría estar en riesgo. Y todo haría indicar que el volante sería una salida fija al finalizar el campeonato.

“Tengo una información con respecto a los minutos jugados de Pablo Ceppelini porque sabemos que el contrato y la renovación están vinculados, están amarrados, están conectados al porcentaje de minutos jugados en lo que va de la temporada. Si él cumple una cantidad de minutos disputados, su renovación pasa a ser automática. Y hemos estado preguntándonos qué porcentaje de minutos son: ¿Incluye Copa Libertadores o no incluyó Copa Libertadores? ¿Cuántos minutos ya jugó? ¿Qué porcentaje de minutos ya jugó?“, informó Michael Succar en el programa ‘Mano a mano’.

La periodista deportiva, Elo Bengoechea, confesó la charla que tuvo con el volante uruguayo sobre seguir en el cuadro 'blanquiazul' para 2026. (Video: Línea de 5)

¿Pablo Ceppelini cumplió con la estricta condición que le puso Alianza Lima para su renovación?

Se filtró si Pablo Ceppelini cumplió o no con los objetivos trazados para activar su renovación automática pensando en el 2026. Michael Succar informó sobre las métricas que tiene el uruguayo hasta el momento con Alianza Lima y confirmó que no se podrá realizar la operación de manera inmediata.

“Pablo Ceppelini firmó un contrato cuya renovación automática se iba a dar si es que él suma el 60% de minutos disputados en partidos oficiales. Esto incluye Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1. A la fecha, Ceppelini ha llegado a jugar poco más de 2000 minutos, 2040 minutos, y eso lo lleva a un porcentaje en relación a los minutos disputados por Alianza en la temporada, de 38%. Lejos de la cifra estipulada en el contrato para que la renovación se dé automáticamente. Si llegara a jugar todos los partidos restantes, si Alianza le gana a Cristal y juega todos los partidos restantes, a lo mucho va a llegar a 45% de los minutos disputados, con lo cual la renovación automática por porcentaje de minutos jugados no se va a dar”, apuntó el periodista deportivo.

Pablo Ceppelini continuará suspendido al ser signado como responsable de proferir frases racistas. - Crédito: Alianza Lima

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal?

El choque que definirá al ganador de las semifinales se desarrollará este sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

El primer cotejo quedó empatado 1-1 y ese resultado dejó la llave abierta. Es decir, los ‘blanquiazules’ y los ‘celestes’ tienen las mismas chances de quedarse con el triunfo. El que clasifique a la ronda final de los ‘play offs’ se enfrentará a Cusco FC.

Empate 1-1 en el Estadio Nacional. Todo se define en la vuelta. (Video: L1MAX)