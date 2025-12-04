“Lima era complicada”, la insólita revelación del DT de Flamengo sobre cómo se rompió trofeo de la Copa Libertadores 2025

Flamengo logró proclamarse campeón de la Copa Libertadores 2025 tras superar por 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de Ate, sumando así su segundo título continental en este recinto. Lima volvió a ser testigo de la máxima fiesta sudamericana que se vivió con intensidad en las calles de la capital.

El único tanto del encuentro llegó gracias a un cabezazo de Danilo, resultado que selló una victoria fundamental para el conjunto brasileño. Bajo la dirección de Filipe Luis, el equipo supo capitalizar su oportunidad en un tiro de esquina y resistió la presión para mantener la ventaja hasta el final.

Aunque el duelo no alcanzó el nivel de espectáculo anticipado, la determinación del ‘Fla’ resultó decisiva. Este triunfo le permite sumar el cuarto trofeo de su historia en la competencia, lo que lo ubica como el club brasileño con más consagraciones en la Libertadores. El Monumental, escenario donde en 2019 acabó con tres décadas sin títulos, volvió a ser testigo del festejo ‘rojinegro’.

Los festejos se trasladaron a Río de Janeiro, donde se marcó una escena insólita con el trofeo del torneo Conmebol captó la atención internacional. La emblemática figura del futbolista que corona la copa apareció cubierta con cinta adhesiva, evidencia de un desperfecto atribuido, aparentemente, a un accidente provocado por jugadores de Flamengo.

Las transmisiones televisivas pusieron especial énfasis en la parte superior del trofeo, donde la estatuilla, tras desprenderse de su base, fue temporalmente asegurada con la cinta para evitar que se cayera durante los festejos. Esta imagen se viralizó como una muestra inesperada del entusiasmo del campeón.

El trofeo de la Copa Libertadores 2025 se rompió. (Sports Center)

¿Cómo se rompió el trofeo de la Copa Libertadores 2025?

Filipe Luis fue consultado sobre el trofeo roto durante las celebraciones de Flamengo, y el técnico hizo una insólita revelación de cómo se echó a perder la copa que alcanzaron al coronarse campeones de la Libertadores 2025.

“(Risas) Sí, la conducción de los conductores de autobús en Lima era complicada, ¿no? Y parece que la copa estaba en un asiento con los jugadores, y él frenó de golpe, se fue hacia adelante y golpeó a la figurita de ahí. ¿No fue eso? Eso es, ¿verdad? Sí, siguió frenando; casi tuve que tomar medicina para no vomitar en el camino, porque estaba duro. Pero, bueno, ya está arreglado, ¿no?“, apuntó el DT en conferencia de prensa.

Flamengo venció 1-0 a Palemiras en la final de la Copa Libertadores 2025. | ESPN

¿Cuál es el próximo reto para Flamengo?

El reciente título de la Copa Libertadores no marca el cierre de la campaña para Flamengo, que aún tiene competencias pendientes en la temporada. Bajo la conducción de Filipe Luis, el equipo afronta los dos compromisos finales del Brasileirao, donde una victoria en cualquiera de ellos les aseguraría la consagración como campeones nacionales.

En caso de lograrlo, el ‘fla’ se quedaría con todos los trofeos nacionales e internacionales disponibles hasta el momento: alzaron el Campeonato Carioca, la Supercopa do Brasil y la Copa do Brasil, torneo cuyo campeón se conocerá recién el 21 de diciembre. Esta posibilidad coloca al cuadro carioca al borde de una campaña perfecta, acumulando trofeos de cada competencia relevante que pudo disputar en la presente temporada y consolidando una supremacía sin precedentes en el fútbol brasileño mientras espera la definición de la Copa do Brasil.