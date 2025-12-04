Plantel de Alianza Lima Vóley emprende viaje a Brasil: las ‘íntimas’ se despidieron en Matute antes de partir al Mundial de Clubes 2025

El equipo 'blanquiazul' ya inició su travesía rumbo al Mundial de Clubes 2025. (Video: Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima inició este miércoles 3 de diciembre su viaje rumbo a Brasil para disputar el Mundial de Clubes de Vóley 2025, uno de los torneos más prestigiosos de la élite internacional y que este año tendrá como sede la ciudad de São Paulo. El cuadro ‘blanquiazul’, bajo la dirección de Facundo Morando, parte con una combinación de ilusión, responsabilidad y ambición competitiva, luego de una emotiva despedida en Matute que marcó el inicio de su desafío internacional.

La delegación íntima parte rumbo a territorio brasileño con plantel completo, incluyendo a sus principales figuras y refuerzos extranjeros, claves en el sólido inicio de temporada del equipo. Una de las mejores noticias para el comando técnico es la recuperación de Clarivett Yllescas, quien había generado preocupación por una lesión en el tendón de Aquiles. La central superó las molestias a tiempo y quedó habilitada para disputar el torneo.

Alianza Lima llegará a este reto internacional con un envión anímico notable: ganó sus ocho primeros partidos en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, manteniendo puntaje perfecto y mostrando una regularidad que no pasó desapercibida. Ese rendimiento ha reforzado la convicción del plantel de que puede competir con carácter y orden ante rivales de mayor jerarquía.

Consciente del nivel de exigencia que demanda un torneo como el Mundial de Clubes, el comando técnico encabezado por Facundo Morando diseñó en las últimas semanas un plan de preparación de alta intensidad. El objetivo fue potenciar el rendimiento físico del plantel y adaptarlo a una seguidilla de partidos similar a la que enfrentarán en Brasil.

El objetivo inmediato es claro: pelear cada partido en la fase de grupos y, si las circunstancias lo permiten, luchar por acceder a las instancias finales. Más allá de los resultados, el equipo ‘blanquiazul’ aspira a firmar una participación sólida y demostrar que el voleibol peruano puede estar a la altura de las grandes potencias mundiales, representando al país con carácter, disciplina y un juego cada vez más competitivo.

Plantel de Alianza Lima listo para viajar al Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Un grupo de alta exigencia

Alianza Lima integra el Grupo A con rivales de alto nivel. Allí se medirá con el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde, un histórico del voleibol sudamericano que se consagró campeón mundial en el 2012. También enfrentará al monarca asiático VC Zhetysu de Kazajistán y al subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci de Italia, un elenco que reúne a estrellas internacionales y que suele ser protagonista en la Champions League de Vóley.

El debut de las ‘íntimas’ será ante Osasco, en un duelo que no solo marcará su presentación oficial en el torneo, sino que también será un termómetro inmediato del nivel que deberán sostener durante toda la competencia. La presión del público local y el nivel del rival convertirán este primer choque en una prueba de carácter.

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Martes 9 de diciembre

- Alianza Lima vs Osasco Sao Cristóvao Saúde (18:30 horas / Latina Televisión)

Miércoles 10 de diciembre

- Alianza Lima vs Zhetysu VC (11:30 horas / Latina Televisión)

Jueves 11 de diciembre

- Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci (15:00 horas / Latina Televisión)

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025. (Dosis de voleibol)

Transmisión y cobertura especial del Mundial de Clubes 2025

Todos los enfrentamientos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025 serán transmitidos en vivo por Latina Televisión, que posee los derechos televisivos del torneo en señal abierta, web y aplicativo. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto desde Brasil, con incidencias, estadísticas, análisis y reacciones postpartido.

Con equipaje lleno de ilusión y mentalidad competitiva, Alianza Lima inicia una travesía que podría marcar un antes y un después en su historia deportiva y en la consolidación del voleibol profesional peruano en la escena internacional.