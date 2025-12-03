Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y canal en Perú

La FIFA comunicó la fecha y el horario del sorteo para la fase de grupos de la próxima Copa Mundial, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición será histórica al incrementarse de treinta y dos a cuarenta y ocho selecciones participantes. Conoce todos los detalles del evento.

Ya son 42 las selecciones clasificadas para la Copa Mundial 2026, mientras que los seis lugares restantes se asignarán a través de repechajes que se disputarán en marzo de ese año. Dos equipos lograrán su pase mediante el repechaje intercontinental programado en México y los otros cuatro surgirán del repechaje de la UEFA.

El máximo ente del fútbol mundial también detalló el mecanismo que regirá el sorteo, durante el cual las selecciones conocerán a sus rivales en la primera fase y el camino que deberán enfrentar. La competencia dará inicio el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026. Esta ampliación del certamen supone nuevas dinámicas de clasificación y grupos, por lo que el mundo del fútbol permanece atento a los detalles y novedades que introducirá el nuevo formato del torneo.

El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo oficial de la fase de grupos se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington D. C. Durante ese evento se organizarán los doce grupos de cuatro selecciones, estrenando el formato ampliado a 48 equipos. En ese momento quedarán definidos los rivales de cuarenta y dos combinados nacionales, mientras que las seis vacantes pendientes se disputarán en la repesca intercontinental prevista para marzo de 2026, que tendrá como sedes las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

El horario establecido es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Canal TV para ver el sorteo del Mundial 2026

Todos los hogares peruanos podrán seguir el sorteo del Mundial 2026 porque será transmitido por América Televisión a través de su plataforma streaming América TVGO. Y para toda Latinoamérica, se televisará de manera exclusiva por DirecTV.

Además, Infobae informará todo lo que debes saber de los grupos definidos en su página web.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3

Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

Fecha de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 se desarrollará entre el 11 y el 27 de junio, abarcando poco más de dos semanas de competencia. Al concluir esta instancia, el torneo avanzará el 28 de junio a la fase de dieciseisavos de final, marcando el inicio de la etapa de eliminación directa.