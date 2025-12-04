A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre. Crédito: Agencias

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial se disputará en tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— y presentará un formato ampliado con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Este modelo novedoso implica una logística de sorteo más sofisticada y requiere una planificación considerable, lo que ha despertado una gran expectación internacional. El sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio al camino rumbo a esta edición histórica del torneo.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre desde las 12:00 horas de Perú en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Estados Unidos. Allí se conocerá la conformación de todos los grupos y la ruta inicial que seguirá cada selección de cara a la competencia que se disputará entre junio y julio del próximo año.

¿Cómo funcionará el sorteo del Mundial 2026?

Las selecciones clasificadas han sido distribuidas en cuatro bombos, definidos según el ranking FIFA más reciente. El Bombo 1 está conformado por los tres anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— junto a potencias como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Debido a su condición de organizadores, los anfitriones ya fueron ubicados previamente en grupos específicos:

México en el Grupo A

Canadá en el Grupo B

Estados Unidos en el Grupo D

Los restantes cabezas de serie se asignarán al resto de grupos (C, E, F, G, H, I, J, K y L). Luego se procederá a integrar las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, una a una, evitando que coincidan equipos de la misma confederación —con excepción de la UEFA, que por su número de clasificados puede tener hasta dos selecciones por grupo—. Este mecanismo busca garantizar equilibrio y diversidad geográfica en la fase inicial.

Además, una vez definidos los grupos, la FIFA publicará el calendario completo de partidos, sedes y horarios, información que será clave para los millones de hinchas que planean asistir al primer Mundial de 48 equipos.

Bombos para el Mundial 2026 con los países clasificados y por clasificar. Crédito: FIFA

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el sorteo podrá verse a partir de las 12:00 horas, mismo horario que en Colombia y Ecuador. En el resto de Sudamérica, la hora varía ligeramente: Bolivia y Venezuela seguirán la transmisión a las 13:00 horas, mientras que Argentina, Brasil (Brasilia), Chile y Paraguay lo harán a las 14:00 horas. En Centroamérica, el evento comenzará a las 11:00 horas en México (CDMX), Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, mientras que Panamá lo verá desde las 12:00 horas, y los países del Caribe como República Dominicana y Puerto Rico desde las 13:00 horas.

En Norteamérica, el sorteo iniciará a las 12:00 horas en la costa este de Estados Unidos y en Toronto (Canadá), mientras que en la costa oeste estadounidense podrá seguirse desde las 9:00 horas. Estas diferencias permiten que prácticamente toda la región acompañe el anuncio de los grupos en horarios accesibles.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

En Perú, el sorteo podrá verse únicamente a través de América tvGO, disponible solo mediante su aplicativo y plataforma digital. No será transmitido por señal abierta (canal 4), por lo que los usuarios deberán acceder al servicio online para seguir el evento en directo.

A nivel internacional, la transmisión estará disponible a través de DSports y DGO, plataformas que cuentan con los derechos oficiales para toda Sudamérica. Estas opciones permitirán que los aficionados de la región puedan seguir el sorteo desde cualquier dispositivo con acceso a internet o televisión por suscripción compatible con los servicios mencionados.

Las mejores selecciones del planeta se citarán por la gloria en Norteamérica. Crédito: FIFA

Equipos clasificados al Mundial 2026 (42 de 48 selecciones)

Los siguientes 42 equipos ya tienen su pasaje reservado:

- Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

- AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán

- CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

- CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

- OFC: Nueva Zelanda

- UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza