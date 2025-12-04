Perú Deportes

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

La FIFA ya tiene todo programado para el magno evento desde Estados Unidos, donde 48 serán divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Conoce los horarios para no perderte ningún detalle

Guardar
El sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre. Crédito: Agencias

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial se disputará en tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— y presentará un formato ampliado con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Este modelo novedoso implica una logística de sorteo más sofisticada y requiere una planificación considerable, lo que ha despertado una gran expectación internacional. El sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio al camino rumbo a esta edición histórica del torneo.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre desde las 12:00 horas de Perú en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Estados Unidos. Allí se conocerá la conformación de todos los grupos y la ruta inicial que seguirá cada selección de cara a la competencia que se disputará entre junio y julio del próximo año.

¿Cómo funcionará el sorteo del Mundial 2026?

Las selecciones clasificadas han sido distribuidas en cuatro bombos, definidos según el ranking FIFA más reciente. El Bombo 1 está conformado por los tres anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— junto a potencias como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Debido a su condición de organizadores, los anfitriones ya fueron ubicados previamente en grupos específicos:

  • México en el Grupo A
  • Canadá en el Grupo B
  • Estados Unidos en el Grupo D

Los restantes cabezas de serie se asignarán al resto de grupos (C, E, F, G, H, I, J, K y L). Luego se procederá a integrar las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, una a una, evitando que coincidan equipos de la misma confederación —con excepción de la UEFA, que por su número de clasificados puede tener hasta dos selecciones por grupo—. Este mecanismo busca garantizar equilibrio y diversidad geográfica en la fase inicial.

Además, una vez definidos los grupos, la FIFA publicará el calendario completo de partidos, sedes y horarios, información que será clave para los millones de hinchas que planean asistir al primer Mundial de 48 equipos.

Bombos para el Mundial 2026
Bombos para el Mundial 2026 con los países clasificados y por clasificar. Crédito: FIFA

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el sorteo podrá verse a partir de las 12:00 horas, mismo horario que en Colombia y Ecuador. En el resto de Sudamérica, la hora varía ligeramente: Bolivia y Venezuela seguirán la transmisión a las 13:00 horas, mientras que Argentina, Brasil (Brasilia), Chile y Paraguay lo harán a las 14:00 horas. En Centroamérica, el evento comenzará a las 11:00 horas en México (CDMX), Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, mientras que Panamá lo verá desde las 12:00 horas, y los países del Caribe como República Dominicana y Puerto Rico desde las 13:00 horas.

En Norteamérica, el sorteo iniciará a las 12:00 horas en la costa este de Estados Unidos y en Toronto (Canadá), mientras que en la costa oeste estadounidense podrá seguirse desde las 9:00 horas. Estas diferencias permiten que prácticamente toda la región acompañe el anuncio de los grupos en horarios accesibles.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

En Perú, el sorteo podrá verse únicamente a través de América tvGO, disponible solo mediante su aplicativo y plataforma digital. No será transmitido por señal abierta (canal 4), por lo que los usuarios deberán acceder al servicio online para seguir el evento en directo.

A nivel internacional, la transmisión estará disponible a través de DSports y DGO, plataformas que cuentan con los derechos oficiales para toda Sudamérica. Estas opciones permitirán que los aficionados de la región puedan seguir el sorteo desde cualquier dispositivo con acceso a internet o televisión por suscripción compatible con los servicios mencionados.

Las mejores selecciones del planeta
Las mejores selecciones del planeta se citarán por la gloria en Norteamérica. Crédito: FIFA

Equipos clasificados al Mundial 2026 (42 de 48 selecciones)

Los siguientes 42 equipos ya tienen su pasaje reservado:

- Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

- AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán

- CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

- CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

- OFC: Nueva Zelanda

- UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Temas Relacionados

Sorteo Mundial 2026Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

La entidad rectora del fútbol mundial informó los detalles sobre el evento que determinará los rivales de las 48 selecciones participantes. El torneo se dará entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026

Sorteo del Mundial 2026: día,

Paolo Guerrero se defiende y niega ser responsable de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Me afecta mucho, no soy un robot”

El ‘Depredador’ señaló que no influyó en la decisión de la directiva ‘blanquiazul’ y le agradeció al ‘Pirata’ por su aporte en la historia del club

Paolo Guerrero se defiende y

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ y las ‘leonas’ se volverán a ver las caras para definir al campeón del torneo nacional. Conoce todos los detalles del primer clásico que se jugará en Matute

Alianza Lima vs Universitario: fecha,

“Lima era complicada”, la insólita revelación del DT de Flamengo sobre cómo se rompió trofeo de la Copa Libertadores 2025

Filipe Luis despejó los rumores sobre por qué la copa fue cubierta con cinta adhesiva durante las celebraciones del ‘Fla’ en Río de Janeiro

“Lima era complicada”, la insólita

“Christian Cueva solo cobró un mes en Emelec”: Agente reveló el verdadero motivo de la salida del peruano

El empresario Pablo Betancourt expuso la falta de pagos del cuadro ‘eléctrico’ a ‘Aladino’ en los casi cinco meses que permaneció en el fútbol ecuatoriano

“Christian Cueva solo cobró un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide un millón

Delia Espinoza pide un millón de soles a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

Relatora de la ONU rechaza inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por parte del Congreso

Fernando Rospigliosi niega que Fuerza Popular haga mal uso de los recursos del Congreso: “No hubo ningún problema”

El 52% de peruanos aprueba la gestión de José Jerí, presidente del Perú, según encuesta

José Jerí lanza advertencia en medio de la crisis migratoria en la frontera: “Quien no tenga documentos en regla no es bienvenido en el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Captan a Samahara Lobatón con

Captan a Samahara Lobatón con el ex de Dayanita mientras Bryan Torres estaba presente

Musical Las Cazadoras K-Pop tendrá gira al interior del Perú: fechas, ciudades, entradas y más

Magaly Medina califica de “patético” a Álvaro Rod por exhibir vouchers de su relación con Samantha Batallanos

Óscar Gayoso explica por qué mantuvo en silencio su diagnóstico de cáncer: “No me gustan los dramas”

Hasta 20 mil soles: así cobran los famosos por sus shows navideños en 2025

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: día,

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

Paolo Guerrero se defiende y niega ser responsable de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Me afecta mucho, no soy un robot”

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

“Lima era complicada”, la insólita revelación del DT de Flamengo sobre cómo se rompió trofeo de la Copa Libertadores 2025

“Christian Cueva solo cobró un mes en Emelec”: Agente reveló el verdadero motivo de la salida del peruano