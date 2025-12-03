¿Ecuador en el ‘grupo de la muerte’ del Mundial 2026? Los rivales más fuertes que le tocaría en el sorteo FIFA

Ecuador buscará superar en Norteamérica su mejor participación en un Mundial: los octavos de final de Alemania 2006.

Sebastián Beccacece encabeza el nuevo ciclo de la selección de Ecuador, que espera ser la sorpresa en el Mundial 2026. El conjunto ecuatoriano se enfrenta al desafío de consolidar un plantel con experiencia en las principales ligas internacionales y mejorar su rendimiento en torneos mayores. La clasificación lograda representa el segundo acceso consecutivo a la máxima cita del fútbol mundial para la ‘tri’, que ahora busca un sorteo favorable en la fase de grupos y eludir el cruce con rivales considerados de mayor dificultad.

El representativo ecuatoriano integra el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar en Washington este viernes 5 de diciembre. Por tanto, evitará rivales de fuste como Croacia, Marruecos, Japón y Australia. Sin embargo, el verdadero desafío para los dirigidos por Beccacece será esquivar a los principales cabezas de serie.

De momento, España se erige como uno de los favoritos a coronarse en el MetLife de Nueva Jersey. El cuadro ibérico a cargo de Luis De la Fuente se coronó en la última Eurocopa y atraviesa un momento pletórico con la irrupción de Lamine Yamal y un grupo de jóvenes futbolistas que brillan en Europa.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

En el bombo 3, Noruega se presenta como la selección de mayor peligro en su lista. El combinado nacional nórdico está liderado por la eximia capacidad goleadora de Erling Haaland y la presencia letal en el área de Alexander Sørloth. Además, en el mediocampo pueden presumir la pericia de Martin Ødegaard.

Finalmente, Ghana asoma como el seleccionado de mayor peso en el bombo 3. El equipo africano reúne talento y experiencia con figuras como Mohammed Kudus, la jerarquía de Jordan Ayew y el control en el mediocampo que aporta Thomas Partey.

La última participación de Ecuador en un Mundial

Bajo la dirección técnica del argentino Gustavo Alfaro, Ecuador firmó una actuación digna y prometedora en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022. La selección sudamericana estuvo liderada por figuras jóvenes como Moisés Caicedo, consolidadas como Pervis Estupiñán y experimentadas como el goleador Enner Valencia, quien resultó ser clave en el torneo.

Ecuador integró el Grupo A junto al anfitrión Catar, Países Bajos y Senegal. El conjunto sudamericano tuvo un inicio brillante al disputar el partido inaugural y vencer con claridad a Catar por 2-0, gracias a un doblete de Enner Valencia. Se convirtió, además, en el primer equipo en la historia de los Mundiales en derrotar al país anfitrión en el debut.

Énner Valencia celebró un doblete histórico en el encuentro inaugural de Catar 2022. Crédito: EFE/ Rodrigo Jiménez

En su segundo encuentro, la tri demostró su solidez defensiva y competitividad al empatar a uno contra Países Bajos, uno de los favoritos del grupo, con otra diana de Valencia. Con cuatro puntos, el elenco de Alfaro llegó a la última jornada con grandes posibilidades de avanzar a octavos de final.

Sin embargo, en el partido decisivo contra Senegal, Ecuador cayó por 1-2 en un encuentro muy disputado, quedando eliminada al terminar en el tercer lugar del grupo con 4 puntos, detrás de Países Bajos (7) y Senegal (6). A pesar de la eliminación, el equipo dejó una excelente imagen por su juego vertical y el proyecto de jóvenes jugadores que el curtido estratega argentino supo consolidar.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del nuevo formato de 48 equipos se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C. Se formarán doce grupos de cuatro equipos. Aunque el sorteo definirá a 42 selecciones, las seis plazas restantes se decidirán en la repesca intercontinental que se jugará en marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara, México.

El evento comenzará a las 12:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami (EE. UU.); y a las 14:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Canal TV para ver el sorteo del Mundial 2026

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 estará disponible para los televidentes peruanos en América Televisión, incluyendo la opción de verlo en línea mediante la plataforma América TVGO.

Para los demás países de Latinoamérica, la cadena DirecTV será la única en emitir el evento. Por otro lado, la cobertura escrita sobre los resultados y la composición de los grupos podrá seguirse a través de la página web de Infobae.