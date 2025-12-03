Perú Deportes

Cusco FC potencia su plan deportivo 2026 con las incorporaciones de los nacionales Gu Rum Choi y José Manzaneda

A puertas de conocer a su rival en la fase final de los ‘play-offs’ de la Liga 1, el cuadro ‘dorado’ apunta a seguir por el camino del protagonismo en el próximo curso, donde su presencia en la Copa Libertadores está asegurada

Tanto Gu Rum Choi como José Manzaneda se despidieron emotivamente de ADT y Los Chankas, respectivamente. Crédito: Cusco FC.

En primera instancia, la dirigencia de Cusco FC aseguró la continuidad del capitán del barco que comandó una temporada notable en el 2025. Miguel Rondelli seguirá al frente del equipo y la dirigencia viene trabajando con el argentino en la conformación del plantel 2026. De hecho, los directivos ya sumaron a los primeros elementos para el próximo curso.

A la llegada del volante argentino Gabriel Carabajal, se unen dos futbolistas peruanos de correcto rendimiento en la Liga 1 2025. A través de sus redes sociales, el club comunicó que se hizo con los servicios del defensor Gu Rum Choi y el atacante José Manzaneda.

Por un lado, el zaguero de ascendencia surcoreana se despidió de ADT luego de siete temporadas en el cuadro tarmeño. En la institución cusqueña, aseguran que el central de 27 años aportará “solidez, carácter y entrega total en cada jugada”.

Cusco FC será el segundo equipo de primera división en la carrera de Gu Rum Choi. Crédito: Cusco FC.

En la última temporada con el conjunto celeste, Rum Choi se consolidó como una pieza capital en la línea defensiva. El deportista disputó 26 juegos y anotó una diana. Además, registró dos cartulinas amarillas y una expulsión.

Por otro lado, el club de la Ciudad Imperial sumó a sus filas a Manzaneda, el jugador más influyente en la última temporada con Los Chankas. Ocho goles y ocho asistencias en 34 encuentros iluminaron los ojos de los directivos en Cusco.

La temporada 2025 se consolidó como el mejor estado de forma en la carrera del extremo de 31 años. El comando técnico de Rondelli confía en la pericia del ex Alianza Lima y Deportivo Municipal para exhibir “magia, entrega y jerarquía” en el proyecto deportivo.

José Manzaneda desplegó en 2025 su mejor rendimiento en contribuciones con 16 participaciones de gol. Crédito: Cusco FC.

Cusco FC afianza proyecto

En las oficinas del Complejo Deportivo de Oropesa, las autoridades de Cusco FC decidieron continuar con un proyecto que rindió frutos a corto plazo. En el inicio de la temporada, la continuidad de Miguel Rondelli estuvo en el limbo, pero la dirigencia le brindó confianza y respaldo.

Esta posición ha sido ratificada con la ampliación del vínculo hasta el 2028. La misma fórmula ha sido aplicada para Luciano Precone (asistente), Guido Thompson (preparador físico), Rene Esterilla (preparador de arqueros) y Miguel Cevallos (video analista), quienes forman parte del comando técnico.

La decisión de los directivos está más que justificada. El conjunto cusqueño peleó palmo a palmo durante gran parte del Clausura el título. Pese a que no logró sostener el nivel en el último tramo, terminó la temporada regular la Liga 1 en el segundo lugar de la tabla acumulada.

Miguel Rondelli junto a su
Miguel Rondelli junto a su comando técnico continuará en funciones en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Cusco FC espera por rival en los ‘play-offs’

Alianza Lima y Sporting Cristal abrieron la llave de las semifinales en el Estadio Nacional. El cuadro bajopontino abrió la cuenta a través de un tiro penal a cargo de Martín Távara. La alegría duró poco para los de Autuori.

A poco del final, el héroe blanquiazul, Hernán Barcos, conectó tras un tiro de esquina y movió las redes de Diego Enríquez. El equipo de Pipo consiguió un resultado que le permite encarar con menor presión el juego de vuelta en casa, programado para este sábado 6 de diciembre.

El delantero puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)

Inmediatamente, la programación de la Liga 1 indica que el ganador de esta llave se verá las caras ante Cusco FC el miércoles 10 de diciembre en Lima. El ganador de los ‘play-offs’ se conocerá el domingo 14 de diciembre cuando suene el pitazo final en el Garcilaso de la Vega.

Cabe destacar que el vencedor final de este mini torneo se hará acreedor del boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los perdedores deberán disputar las fases previas.

