Gabriel Carabajal se integra a Cusco FC como el primer refuerzo para Liga 1 2026 y Copa Libertadores

De 33 años, el mediocentro argentino es un refuerzo que encaja plenamente en la idea del DT Miguel Rondelli. Su compromiso con los 'dorados' es por un periodo

Gabriel Carabajal se suma al plantel 'dorado' procedente de Talleres de Córdoba. - Crédito: Cusco FC

Gabriel Carabajal es el primer nombre confirmado para reforzar Cusco FC con miras a la Liga 1 2026 y su histórica participación en la Copa Libertadores. El extremo argentino, de 33 años, fue un nombre solicitado por el entrenador Miguel Rondelli y aprobado, con éxito, por las autoridades del club.

Carabajal, que según se ha conocido firmó solo por la temporada venidera, viene a reforzar el mediocampo de los ‘dorados’, una zona que cuenta con una amplia variedad de puntuales, pero con su velocidad habrá un factor diferencial por encima del resto. El volante, ya presentado en la Ciudad Imperial, deberá entrenarse pronto con sus nuevos compañeros.

Gabriel Carabajal firmó un contrato de un año con la institución imperial. - Crédito: Cusco FC
En este año que se va, el futbolista argentino contó con una participación un tanto residual. Defendió dos camisetas: Quilmes y Sarmiento de Junín. Sus números, en tanto, no fueron los mejores (cuatro goles y dos asistencias), aunque ese aspecto no mueve la aguja en Cusco FC.

Conviene mencionar que Gabriel Carabajal no es ajeno al fútbol peruano. Hace una década, con exactitud, tuvo su primer pasaje vistiendo la camiseta de la Universidad San Martín, donde desempeñó un rol interesante e inamovible, destacando por su largo recorrido dentro de sus funciones como centrocampista.

El mediocentro argentino, de 33 años, defendió las camisetas del Quilmes y Sarmiento. | VIDEO: YouTube

Posteriormente a esa experiencia, el intuitivo jugador dio inicio a una carrera tanto sostenida como plausible en la Liga Profesional Argentina con las camisetas de Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Patronato, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Newell’s Old Boys. Con un rendimiento positivo en cada uno de esos pasajes, se ganó retos superiores, sobre todo en el extranjero.

De esa forma, Carabajal se desplazó al Brasileirao uniéndose, de manera sorprendente, al Santos con un contrato de cuatro años, aunque apenas permaneció dos sin mayor trascendencia. El Vasco Da Gama fue otro club que lo albergó, pero su presencia fue muy residual. Su último periplo foráneo, antes de enrolarse al Cusco FC, fue Puebla de Liga MX.
Gabriel Carabajal no tuvo una frecuencia importantes con Santos. - Crédito: Difusión

Plan de renovaciones

No solamente en los despachos de Cusco FC se discute la llegada de nuevos futbolistas, también se analiza con seriedad la continuidad de un proyecto con nombres destacados en el reciente periodo. Por ejemplo, a mitad de año se llegó a un acuerdo con Facundo Callejo para renovar su compromiso.

“Llamaron a la persona que trabaja para mí y se pusieron de acuerdo con el tema de la programación de años y números. La prioridad por respeto siempre la iba a tener Cusco FC. Si venía una oferta de afuera se la presentábamos a la institución. La prioridad siempre la tuvo el club por confiar en mí”, comentó a Infobae Perú.

El 'Facu' ignora propuestas o sondeos, enfocándose en su misión con los 'dorados' de ir a la Fase de Grupos de CONMEBOL Libertadores 2026. | VIDEO: GOLPERU
En esa misma línea, hubo claridad en las tratativas para extender el vínculo de Miguel Rondelli y sus colaboradores en el staff técnico. De esa forma, continuará encabezando los temas deportivos en el club hasta los siguientes tres años.

No se descarta que en el transcurrir de las semanas se establezca reuniones con los argentinos Lucas Colitto y Nicolás Silva, atacantes que marcaron diferencias en más de una ocasión independientemente el contexto.

Miguel Rondelli prolonga su estancia en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Cusco FC se ha consolidado como el conjunto revelación de la Liga 1 2025, no solo por alcanzar el segundo lugar en la Tabla Acumulada, sino también por la manera en que ha implementado su plan de juego. El éxito del equipo tiene como principal artífice a Miguel Rondelli, quien ha estructurado una base sólida en los ‘dorados’.

Los pilares fundamentales de su esquema son Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Lucas Colitto y Facundo Callejo, futbolistas que han mantenido un alto rendimiento y han sido determinantes en el funcionamiento colectivo del equipo.

