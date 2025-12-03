Así llegó Francia al Mundial 2026: cómo se clasificó, la última prueba de impacto de Didier Deschamps y una revancha para Kylian Mbappé

El conjunto de Francia, con el entrenador Didier Deschamps en el centro, celebrando el acceso al Mundial 2026. - Crédito: FIFA

Francia perfila algunos detalles para dar inicio a su participación en el Mundial 2026. Una vez que cumpla con su itinerario de partidos amistosos, en los primeros meses del próximo año, podrá decir que está listo en su intento de ir, una vez más, por la corona.

Fue en la edición pasada, desarrollada en Qatar, donde llegó —por segunda vez consecutiva— a la final por el título, aunque no pudo repetirlo al estrellarse contra la encomiable argentina liderada por Leo Messi, Enzo Fernández, Ángel Di María y Emiliano Martínez.

Con Kylian Mbappé en estado de gracia, sumando una cantidad considerable de goles en el Real Madrid, y Ousmane Dembelé coronado como el mejor de todos con el Balón de Oro, Francia puede ilusionarse con levantar su tercer trofeo, lo que sería el corolario exitoso para Didier Deschamps como seleccionador.

El plantel de Francia afrontando un encuentro oficial. - Crédito: AFP

¿Cómo llegó al Mundial?

Francia aseguró su pase a la Copa del Mundo 2026, tras una goleada 4-0 sobre Ucrania, el 13 de noviembre de 2025, en el Parc des Princes de París. Los autores de los goles fueron Kylian Mbappé (x2), Michael Olise y Hugo Ekitiké, lo que selló la clasificación directa como primero del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA.

Con ese triunfo, Francia concluyó la Fase de Grupos con 16 puntos —claramente por encima del resto— y asestó de forma anticipada su boleto al campeonato FIFA. Así, “Les Bleus” reafirmaron su condición de potencia, asegurando su presencia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Mbappé celebrando su doblete ante Francia con el que aseguró el boleto de Francia al Mundial 2026. - Crédito: EFE

¿Quién es el DT?

Didier Deschamps ha marcado una época como entrenador de Francia. Desde 2012 al mando del conjunto galo logró la Copa del Mundo en 2018 y el subcampeonato del Mundial 2022, además de una victoria en la UEFA Nations League en 2021.

A lo largo de sus más de 14 años como seleccionador, Deschamps logró un récord destacado: cerca de 90 victorias en 139 partidos, con un estilo pragmático que —aunque criticado en ocasiones— consolidó a Francia como potencia mundial.

Didier Deschamps lleva 12 años bajo los mandos de la selección de Francia. - Crédito: EFE

¿Cómo juega?

La selección de Francia, a cargo de Didier Deschamps, mantiene un esquema táctico variable, normalmente asentado en un 4-2-3-1 que puede cambiar a 4-3-3 según el rival. La estructura se basa en una defensa sólida, un doble pivote bien equilibrado y la explosividad de sus atacantes. El equipo prioriza la compactación entre líneas, la recuperación rápida y las transiciones verticales.

Para el Mundial 2026, este modelo lo interpretan referentes como Kylian Mbappé, encargado de liderar las salidas rápidas; Antoine Griezmann, nexo creativo que baja a organizar; y un doble pivote que mezcla recuperación y distribución. En esa fase del campo, recientemente, entró en discusión el llamamiento de N’Golo Kanté. En las bandas, extremos dinámicos amplían el campo, mientras los centrales garantizan seguridad y salida limpia.

Francia cuenta con una modalidad variable de juego, aunque hay una predilección por el 4-3-3. - Crédito: AFP

Las figuras del equipo

Francia llega al Mundial 2026 con un plantel plagado de estrellas que ya se perfilan como figuras clave. En la ofensiva sobresale Kylian Mbappé, capitán del equipo y autor de un doblete decisivo para sellar la clasificación contra Ucrania. A su lado, nombres como Ousmane Dembélé y Kingsley Coman aportan desequilibrio ofensivo y experiencia a la delantera.

En la mitad de la cancha, jugadores creativos como Michael Olise y Rayan Cherki, la última ‘joya’ que ha irrumpido en el Manchester City, ofrecen versatilidad y control del juego. Además, defensores como William Saliba y Jules Koundé aseguran solidez atrás: su buen momento en clubes europeos los convierte en piezas clave para mantener el equilibrio del conjunto ‘bleu’.

Kylian Mbappé, capitán y estandarte de Francia. - Crédito: AP

Historial en Mundiales

Desde su participación inaugural en 1930, la selección de Francia atravesó décadas de altibajos hasta alcanzar un papel protagónico. Durante varias décadas su límite fue establecerse en los cuartos de final. Aunque hubo un punto de inflexión en las campañas de 1982 y 1986 llegando a la definición del 3er puesto. Ello fue posible, en parte, por la presencia diferencial de Michel Platini, por aquel entonces considerado uno de los mejores del planeta.

Posteriormente, ‘les bleus’ ingresaron en un periodo oscuro lleno de fracasos reflejados en las sendas ausencias para disputar los Mundiales de 1990 y 1994. Pese a que había jóvenes prometedores —entre los que destacaban Laurent Blanc y Eric Cantona— fue imposible organizar un plantel competitivo. Recién hubo un retorno en la campaña 1998 con Francia de anfitrión y ahí se rompieron los moldes con su coronación como campeón.

En la cita 2006 volvió a la final, después de un paso deplorable por el Mundial 2002, donde cayó ante Italia, pero reafirmó su presencia en la élite. El segundo título llegó en 2018, impulsado por una nueva generación encabezada por Mbappé. Con un estilo dinámico y colectivo, Francia se ha consolidado como una potencia mundial en la competición y sigue aspirando a nuevos logros en cada edición futura torneo.