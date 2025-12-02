Perú Deportes

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

El mediocentro defensivo de la ‘U’ se ha planteado una meta exitosa en los años posteriores en Ate. “Queremos ganar más premios grupales que individuales”, mencionó

Jesús Castillo celebrando la obtención
Jesús Castillo celebrando la obtención del tricampeonato con Universitario. - Crédito: Difusión

Universitario de Deportes no solo ganó con Jesús Castillo un futbolista dinámico y polifuncional en el mediocampo, también un ganador por excelencia que ha empezado a identificarse con la camiseta del tricampeón de la Liga 1 de Perú. No conforme con la última gesta, va por más en distintos planos.

En declaraciones ofrecidas a Latina Deportes, el crecido en el Rímac ha asegurado que por su mente no pasa otra idea que triunfar con la ‘U’, al que llegó a mediados del presente año procedente del Gil Vicente (POR) asumiendo un rol protagónico pese a que inicialmente era un suplente.

Jesús Castillo asumió protagonismo en
Jesús Castillo asumió protagonismo en Universitario. - Crédito: GLR

Yo quiero ganar todo, la verdad. Cada competencia que juguemos quiero ganarla. Quiero que el club siga haciendo historia. Creo que se lo merece, porque ha pasado por años difíciles también. La gente y la familia se lo merece, porque están siempre con nosotros en todo momento. Quiero seguir ganando y compitiendo”, dijo.

A Castillo Molina se le hizo un contrato largo pensando en echar mano de él con mayor recurrencia en un mediano plazo. Sin embargo, distintos factores hicieron que Rodrigo Ureña quedase desmarcado de Universitario por varias semanas. Frente a ese escenario, el ancla peruano no rehuyó a la responsabilidad y espera mantenerla no bien arranque el 2026.

“Voy a querer competir con él al máximo. Creo que ambos vamos a mejorar y eso es lo que estamos buscando para darle lo mejor al equipo. Nosotros queremos ganar, queremos que al club le vaya bien. Queremos ganar más premios grupales que individuales”, acotó.

Eso nos va a ayudar mucho a nosotros y a todos para prepararnos de pasar de fase de grupos a octavos de final [de la Copa Libertadores] y el tetracampeonato. Son cosas que queremos, nosotros no queremos ser los mejores del equipo”, complementó Jesús Castillo.

Jesús Castillo llegó a Universitario
Jesús Castillo llegó a Universitario de Deportes a mediados del 2025. - Crédito: Difusión

Valoración a Fossati

El mediocampista de corte defensivo nacional halló en Jorge Fossati a alguien más que un simple entrenador. Fue un guía y amigo que le permitió establecerse en Universitario cuando era un descarte en Gil Vicente. Por el uruguayo se aceleró rápido su contratación y posteriormente su titularidad.

"El profe fue muy importante, porque yo tenía otras opciones antes de poder llegar aquí y él me escribió; me dijo que quería que venga aquí a apoyar al equipo. Tuve una muy buena conversación con el profe, a quien conocía de la selección y pues prácticamente fue el que me convenció para para poder estar aquí“, indicó.

Consultado acerca de su mejor versión dentro del campo, respondió que "depende mucho de las funciones. El volante contención no tiene llegada a gol. Tienes que quedarte atrás defendiendo, ordenando a tus compañeros. El interior tiene más gol, tiene más chance de poder asistir a los compañeros. Me gustan ambos".

Finalmente, Jesús Castillo compartió una mirada positiva a su año de ensueño en Ate: "Este corto tiempo aquí Universitario ha sido muy bueno para mí. He ido creciendo poco a poco y conseguir el objetivo con el grupo, poder ayudar desde donde me tocó ha sido muy importante para mí en mi carrera".

Jesús Castillo entrenándose en Campo
Jesús Castillo entrenándose en Campo Mar. - Crédito: Universitario

El 2025 pasará a la historia del fútbol peruano como un año glorioso para Universitario de Deportes. Tras un desempeño dominante en todo el año, el club logró su tricampeonato: ganó el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, cerrando la campaña como campeón nacional.

Para la hinchada ‘crema’, este logro representa una reafirmación de dominio y una recompensa al apoyo incondicional. Para el club, significa consolidar un proyecto ambicioso, sostenido en el tiempo, con plantilla y estructura competitiva.

