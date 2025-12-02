Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El Estadio Nacional albergará el primer capítulo del duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ en la batalla por el cupo Perú 2. Aquí te contamos cómo y en qué canal seguir este encuentro decisivo

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal medirán fuerzas en el Estadio Alberto Gallardo por la semifinal ida de 'playoffs' por el cupo de Perú 2. Crédito: Prensa clubes

La fase regular de la Liga1 2025 terminó con Universitario de Deportes levantando el tricampeonato, pero la historia del año aún no está completamente escrita. Los ‘play-offs’ serán los encargados de definir al clasificado al cupo Perú 2 para la próxima Copa Libertadores. En semifinales, Alianza Lima y Sporting Cristal vuelven a cruzarse, reeditando una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol peruano.

Tras una campaña con altibajos, ambos clubes se medirán en una intensa serie a doble partido. El vencedor de la eliminatoria avanzará para enfrentar a Cusco FC y definir la plaza continental, mientras que el equipo que pierda deberá conformarse con disputar la Fase 1 del torneo de la Conmebol.

Alianza Lima llega a esta semifinal tras imponerse 3-0 a UTC en Matute en su último encuentro del Torneo Clausura. Los ‘íntimos’ finalizaron en el tercer lugar del acumulado, alejados de la lucha por el título nacional, pero con la mirada puesta en mantener su presencia internacional. Por ello, buscarán superar a uno de sus principales rivales para acercarse al boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Sporting Cristal aseguró su participación en los ‘playoffs’ tras consolidarse en la cuarta posición de la tabla anual. En su última presentación, los ‘cerveceros’ vencieron 2-1 a Atlético Grau como visitantes. Ahora, intentarán comenzar esta llave con una victoria en casa que les permita llegar con ventaja al partido de revancha en Matute.

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en los 'playoffs' de la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Horario de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

El primer partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la Liga 1. Con capacidad para más de 40 mil espectadores, el Estadio Nacional será escenario de un duelo clave que definirá el camino hacia la clasificación de los representantes peruanos en la Copa Libertadores.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1MAX, que cuenta con los derechos exclusivos de televisión del campeonato. Los aficionados podrán seguir la señal tanto por televisión como a través de su plataforma de streaming, disponible para dispositivos móviles y ordenadores, lo que garantiza que nadie se pierda ningún detalle del choque.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa minuto a minuto del partido, con información al instante sobre cada jugada y momento destacado. En nuestra página web encontrarás la previa del encuentro, análisis, alineaciones, goles, incidencias en tiempo real, resumen, resultado final y todos los pormenores directamente desde el Estadio Nacional.

La señal de L1MAX se encargará de la cobertura televisiva del duelo por los 'playoffs' de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Alianza Lima: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Sporting Cristal: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

La revancha será en Matute

Tras el partido en el Estadio Nacional, la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal aún no quedará definida, ya que la serie se resolverá en la revancha que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. Allí se determinará qué equipo avanzará a la serie final para enfrentar a Cusco FC y definir el cupo Perú 2 en la Copa Libertadores.

La expectativa es alta, ya que se trata de un duelo entre dos de los clubes más competitivos del torneo, que promete un enfrentamiento intenso y emocionante. El partido de vuelta está programado para el sábado 6 de diciembre desde las 17:00 horas, y se espera que ambos equipos salgan a la cancha con todo para quedarse con la clasificación.

