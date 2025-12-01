Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”

El periodista argentino reveló que buscó disculparse con el club ‘blanquiazul’ sin éxito. (Video: Infobae Perú)

En una conversación exclusiva con Infobae Perú, Martín Liberman repasó sin filtros el agitado vínculo que ha mantenido en los últimos meses con el fútbol peruano. El periodista argentino, una de las voces más influyentes de la región, analizó el rendimiento de Universitario de Deportes y Alianza Lima frente a los gigantes argentinos en la Copa Libertadores 2025 y reflexionó sobre el impacto que estos resultados han generado en River Plate y Boca Juniors. Su mirada, frontal como siempre, vuelve a encender el debate.

Sin embargo, más allá del análisis deportivo, Liberman también abordó la polémica que lo envolvió tras calificar al club ‘blanquiazul’ con un término que generó rechazo en un sector de la hinchada ‘íntima’. El comunicador contó cómo vivió las amenazas recibidas, el malentendido lingüístico que detonó la controversia y su intento —fallido— de acercarse a la dirigencia aliancista para ofrecer disculpas y aclarar el contexto de sus palabras.

A lo largo de la entrevista, el periodista argentino reivindicó su larga relación con el fútbol peruano, aseguró que el cariño del público es “unánimemente positivo” y recordó el espacio que frecuentemente le dio al balompié nacional desde las pantallas de FOX Sports. Desde su estilo directo, el periodista reflexionó sobre el exceso de pasiones, el rol de los directivos y la necesidad de comprender las diferencias culturales que pueden transformar una simple expresión en un conflicto.

- En el presente año, Universitario y Alianza Lima enfrentaron a los dos grandes de Argentina en Copa Libertadores y obtuvieron buenos resultados, ¿qué opinión le merece desde ambos lados?

Para River y para Boca fue un fracaso lo que le pasó con los equipos peruanos. Yo amo a Perú y algunos se enojaron porque utilicé un término que en Argentina es supercomún y en Perú pareciera que yo hubiera matado a alguien. Entonces, quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, porque todo nace del presupuesto. Es lo mismo que yo pretenda que estemos en la misma autopista, una Ferrari contra un Renault, una Ferrari contra un Ford. El Ford es un muy buen auto, pero la Ferrari, medianamente bien manejada, tiene que ganar tranquila la carrera. Esto es lo mismo entre equipos que manejan un presupuesto como River de cien millones de dólares por año o Boca de cincuenta millones de dólares por año contra Alianza Lima y Universitario, que deben llegar a ¿cinco millones por año? Ahí yo creo que radica el motivo principal por el cual ha sido un gran fracaso para Boca y para River haber tenido un tan pésimo año: los presupuestos.

Alianza Lima y Universitario plantaron cara a Boca Juniors y River Plate en Argentina. Crédito: Agencias

- Entonces, la gran diferencia está en lo económico...

Todo nace en el presupuesto, en el poderío, en el potencial. Tenés un plantel para el cual River gastó 106 millones de dólares, más otros 100 para mantenerlo. O sea, River gastó en quince meses 206 millones de dólares. Debería ganarle al trotecito a cualquier equipo de América, menos a algún brasileño. Es un ejemplo que te doy. Y esto no es solo contra Universitario. Incluye a Peñarol, a Nacional, a Blooming, a Bolívar. 26 millones de dólares gastó River. Sacando a Flamengo, a Palmeiras, a Fluminense y a Mineiro, debería ganarle a todos por el peso específico de su erogación y sus individualidades. Es un fracaso rotundo no lograrlo.

- ¿A qué crees que se debe este fracaso?

Que el fútbol es fútbol, por suerte. Si no, sería muy aburrido. Sería solo una cuestión de dinero y por suerte no lo es.

- Me mencionabas los problemas que tuviste por calificar a Alianza Lima como un “equipo de medio pelo”, ¿cómo tomaste las amenazas que te llegaron de algunos hinchas?

Yo las amenazas de muerte la tomo como de quien proviene: de gente inculta e ignorante, que entiende que en el fútbol se le va la vida. Es muy difícil que alguien comprenda la idiosincrasia de cada país. En mi país, decir que algo es medio pelo no supone ningún tipo de ofensa. Es una descripción como decir que no es la gran cosa. Lo tomaron como una gran agresión. Pedí las disculpas, vuelvo a pedirlas, pero yo soy argentino y yo hablo en argentino, para mí “medio pelo” no es ninguna agresión. Y además, yo no estaba hablando sobre Alianza Lima, estaba describiendo el año de Boca. En ese contexto dije que perdió contra Alianza Lima, que era un equipo... (pausa de dos segundos) Se enojaron muchísimo. No puedo hacer otra cosa más que pedir disculpas y explicar qué fue lo que quise decir, cuál era el contenido de mi palabra y qué significa en mi país. Porque yo, en definitiva, le estoy dando el tinte, el calificativo y la relevancia que tiene para mí. Yo no puedo suponer cómo otro va a reaccionar por un término que en mi país es muy común y que evidentemente en Perú es una ofensa. Y nunca tuve la intención, para nada.

El periodista argentino repasó los fracasos de Boca Juniors en lo que va de la temporada y recordó a los 'blanquiazules'. (Video: Martín Liberman Youtube)

- ¿Dejaste el tema ahí?

Pretendí hablar con los directivos de Alianza Lima y la verdad es que no me atendieron. Me sentí muy desilusionado con ellos. Pretendí disculparme primero y después ver si podíamos sacar una declaración conjunta, contando mi pesar por lo que estaba sucediendo, porque a mí me dolió muchísimo.

- ¿La dirigencia aliancista expresó su malestar con usted por sus declaraciones?

Yo pretendía acercarme a ellos y ellos no quisieron atenderme, lo cual obviamente soy memorioso y me lo voy a acordar toda mi vida, porque yo siento que el directivo tiene un rol diferente al de un hincha, un rol que debe ser superador. Está obligado a tener un rol diferente, a tener una estatura distinta, a atender a aquel que dice “me equivoqué, quiero hablar con ustedes”, a aquel que pide disculpas y me dolió mucho que no me quisieran escuchar. Pero bueno, lo respeto, no pasa nada.

Y yo sé cuánto amo al fútbol peruano. En FOX nadie hablaba de Perú y yo fui el que hizo que se hable de Perú. Yo sé cuánto defendí al fútbol peruano. Yo sé cuánto defendí a la selección de Gareca. Yo sé cuánto dije que Reynoso no era el indicado. Yo sé cuánto dije que Fossati no era el indicado. Sé cuánto he jugado para Perú, porque me gusta y me cae bien, porque siento mucho cariño de los peruanos cada día en mi programa. Lo que menos quise es ofender a alguien. Encima ni estaba hablando de Perú, estaba hablando de Boca y cuando califiqué el partido con Alianza Lima, esas dos palabras me condenaron. Igual para mí está terminado y así lo siento además, porque tengo palabras muy lindas de un montón de gente de Perú a diario. Entiendo el enojo, no entiendo la amenaza, nunca la voy a comprender. Meterse con familia, hijos, con riesgo de vida... no cuenten conmigo para entender que, maquillado en la pasión, alguien pueda amenazar de muerte a alguien.

- Mayormente la opinión desde Perú hacia su trabajo es positiva...

Mayormente no, es unánimemente positiva y solo tengo palabras de agradecimiento. Por eso yo creo que a las personas hay que juzgarlas por promedio. Si Liberman durante veinticinco años en FOX, saliendo en vivo todos los días para el Perú, tenía palabras descalificadoras para nuestro país se puede cuestionar ‘bueno, Liberman, ¿qué te pasa con nosotros?’ Si una vez hablando de Boca uso un término para calificar a su rival que no cae bien, me parece que no se puede condenar a las personas. Lo aclaré en su momento, lo vuelvo a hacer contigo. Nunca diré algo que pueda perjudicar mi relación con el fútbol peruano, porque me siento muy querido y respetado, así creo que lo he hecho notar siempre también. Yo me siento querido y creo que ese cariño es producto de lo que yo siempre hice por el fútbol peruano, dándole pantalla cuando no la tenía, pidiendo que hubiera corresponsales en FOX cuando no los había, hablando de Melgar, hablando de Chiclayo, hablando de Sport Huancayo. Yo hice que se hable en FOX de todos esos equipos, a la par del Inter de Milán. Entonces, ¿cómo me van a amenazar de muerte porque dije que era un equipo regular? Me pareció una exageración total. Eso es todo, tema terminado.