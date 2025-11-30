Surf peruano hace historia en los Juegos Bolivarianos 2025: 14 medallas y supremacía en casi todas las pruebas

Surf peruano conquistó 14 medallas en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FENTA

El surf peruano volvió a demostrar por qué es una potencia mundial. En los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, la selección nacional tuvo una actuación sobresaliente al sumar 14 medallas, entre ellas siete de oro. El equipo mantuvo un nivel arrollador de principio a fin en Punta Rocas, sin dejar dudas sobre su dominio. Cada competencia confirmó su superioridad en la región.

La delegación peruana estuvo conformada por deportistas de alto nivel como Lucca Mesinas, Sol Aguirre, Lucas Garrido Lecca, María Fernanda Reyes, Itzel Delgado, Cristopher Bayona y Sebastián Gómez, todos protagonistas del gran éxito. Desde las primeras series, demostraron un nivel muy superior al de sus rivales. La precisión, la lectura del mar y la constancia fueron claves para dominar.

El duelo de mayor expectativa se vivió en la final masculina de shortboard, donde los peruanos Lucca Mesinas y Alonso Correa protagonizaron una serie electrizante tras avanzar con solvencia todas las rondas previas. En una definición llena de tensión, Mesinas aseguró el oro con una última ola que inclinó la balanza a su favor. Ese triunfo encendió al equipo y al público. Puntas Rocas celebró a todo pulmón.

También brilló Sol Aguirre, quien disputó la final femenina de shortboard frente a la ecuatoriana Dominic Barona. Desde la primera maniobra tomó el control de la serie y terminó imponiéndose con autoridad. Su victoria le dio al Perú otra dorada en la modalidad más exigente del surf competitivo. La bandera roja y blanca volvió a ondear en lo más alto del podio.

El dominio continuó en longboard, donde Mafer Reyes y Lucas Garrido Lecca se alzaron con el oro en sus respectivas categorías. Ambos exhibieron precisión, estilo y elegancia en cada ola, arrancando ovaciones del público presente. Era evidente que, una vez más, Perú marcaba el compás de la competencia.

La jornada dorada siguió con los triunfos de Cristopher Bayona en bodyboard, Sebastián Gómez en Sup Surf y Itzel Delgado en Sup Race. Los tres alcanzaron el primer lugar con presentaciones firmes y ampliamente superiores a las de sus rivales. Con estas victorias, el equipo nacional sumó tres oros adicionales, confirmando un dominio absoluto en el mar.