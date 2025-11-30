¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Comunicadores extranjeros vincularon el maleficio con Alianza Lima antes del Flamengo vs Palmeiras. (Ge TV)

La final de la Copa Libertadores 2025 dejó como flamante campeón a Flamengo y estuvo muy vinculada al Perú al realizarse en el estadio Monumental de Lima. Pero, no solo quedó en la sede, sino también se viralizó una expresión ‘La Maldición’ en referencia al club nacional, Alianza Lima, en redes sociales.

¿Por qué fue tendencia ese término en X (antes Twitter)? Lo que sucede es que en la previa del partido definitorio, dos periodistas brasileños hablaron de un maleficio que recaía sobre el equipo enfrentaba al cuadro ‘blanquiazul’ o entrenaba en su estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

“¿Ya escuchaste hablar de la maldición de Matute, el estadio de Alianza Lima?“, preguntó un periodista durante la transmisión Ge Globo TV. Su compañero le respondió y le manifestó que solo conoce la maldición del cuadro ‘íntimo’, que consistía en que el elenco que jugaba con los ‘victorianos’ en la fase de grupos Libertadores, no podía campeonar durante ese edición.

“El único que consiguió hacer la diferencia fue Cruzeiro una vez en la historia, pero en los años 2000 hacia adelante quien enfrentó a Alianza, no fue campeón de la Copa Libertadores de América”, explicó el otro comunicador brasileño.

El primer periodista en mención detalló del maleficio al cual se refería en un principio. “Hay otra historia bien local, que solo tiene que ver con el estadio mismo, es una broma de los hinchas de Universitario, que juega aquí en el estadio Monumental, con las personas de Alianza”.

Además, recordó lo que sucedió en la primera final disputada en el coloso de Ate. “En el 2019, Flamengo y River jugaron la primera final única de la Libertadores, River se quedó allá, en el estadio de Alianza Lima, yo no creo en eso, pero quedó en la galería de los peruanos y vi reportajes bromeando con eso”.

Por otro lado, Infobae Perú consultó a dos periodistas brasileños en la previa del Flamengo vs Palmeiras sobre si conocían una ‘maldición’ de entrenar en el estadio Alejandro Villanueva. A lo que respondieron de la siguiente manera:

“En Brasil hay una fuerte creencia en estas tradiciones. Flamengo no debería ir al estadio, salvo para el saludo con el capitán y el entrenador. No se habla del tema, pero es mejor no arriesgarse", expreso Cassiano Carvalho de Agencia RTI Esporte y Radio Manchete.

En ese momento, se conocía que Flamengo entrenaría en Matute, más terminó haciendo sus trabajos en la Videna. Palmeiras, por su parte, afinó detalles en la cancha de los ‘blanquiazules’ e inclusive agradecieron al club de La Victoria por el recibimiento.

Bruno Rodrigues de CNN Brasil, por su parte, señaló que no conocía del supuesto maleficio de dicho recinto deportivo, no obstante, añadió que “es interesante que los hinchas conozcan ese dato. Al club que le toque entrenar en el Matute, conviene que el hincha sepa la fama del lugar y preste atención a las señales que se mencionan“.

Flamengo agradeció a Universitario

Desde el otro lado, Flamengo agradeció a Universitario de Deportes por prestarle el estadio Monumental de Ate para conseguir otro título internacional. Previamente, en el 2019, el ‘mengao’ también se había coronado ganador de la Copa Libertadores al vencer 2-1 a River Plate con doblete de ‘Gabigol’.

“Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez”, publicó el cuadro brasileño. La respuesta de la institución peruana no tardó: “Siempre bienvenidos a nuestra casa, Monumental U, querido irmaos (hermanos) de Flamengo”.