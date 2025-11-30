La gratitud de Conmebol y Flamengo tras una nueva final de Copa Libertadores en Perú: “Gracias causitas”

Flamengo ha salido campeón de la Copa Libertadores en las dos finales que disputó en Lima.

Lima fue invadida por una multitud de fanáticos brasileños. La final única de la Copa Libertadores regresó a la capital peruana luego de inaugurar este formato en 2019. El estadio Monumental fue sede de un nuevo encuentro definitorio que consagró a Flamengo, tal como ocurrió seis años atrás en el recinto de Ate.

El segundo escenario deportivo con mayor capacidad en el continente fue sede de la cita. Antes del pitazo inicial del argentino Darío Herrera, una bandera peruana flameó en el cielo limeño, suspendida desde un helicóptero. La Conmebol agradeció al país por la hospitalidad y correcta logística para llevar a cabo el evento.

“¡Gracias Perú por una nueva Final de la CONMEBOL Libertadores!”, compartió la página oficial del certamen continental a través de X (antes Twitter), junto a imágenes del pabellón por los aires y la impresionante postal el estadio Monumental en ebullición, con ambas torcidas en las graderías.

El saludo de Flamengo

Lima, sin dudas, será una ciudad santuario para los seguidores de Flamengo, considerado como el club con más fanáticos en Brasil. El mengao ha ganado en Lima dos de las cuatro Copa Libertadores que exhibe en sus vitrinas. En la edición 2025, Danilo fue el héroe tras imponerse en las alturas y conectar de cabeza.

Mediante sus redes sociales, el club de Río de Janeiro extendió su agradecimiento a Universitario de Deportes. “Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez”, compartió el club en sus redes sociales, con el aclamado ‘causita’, término popular y característico en el país.

Previamente, el Fla se unió a una célebre frase que gana notoriedad cuando el país cumple un rol importante en un evento mundial. “Perú es clave”, señala uno de los tweets de Flamengo.

El cuadro estudiantil no se quedó atrás y respondió a la gratitud. “Siempre bienvenidos en nuestra casa”, apuntaron. “Queridos ir irmãos de Flamengo”, sumaron junto a un emoji de una estrechada de manos, en señal de compañerismo.

Una final sin luces

La final de la Copa Libertadores 2025, disputada este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, se saldó con la victoria de Flamengo sobre Palmeiras por la mínima diferencia, 1-0, consolidando al mengão como el club brasileño con más títulos continentales.

Pese a que se esperaba un espectáculo ofensivo, el encuentro resultó ser una contienda tensa y táctica que, a grandes rasgos, no cumplió con las expectativas de juego abierto y se decidió por una acción muy específica.

El gol del triunfo llegó en el minuto 67 del segundo tiempo: tras un saque de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta, el defensor Danilo se elevó con jerarquía para conectar el cabezazo que selló el marcador.

Este gol no solo le dio la copa a Flamengo, sino que elevó al lateral brasileño a un estatus legendario: se convirtió en el único futbolista en la historia en ganar dos ediciones de la Copa Libertadores y dos títulos de la Champions League, sumando a sus conquistas previas con Santos (Libertadores) y Real Madrid (Champions).

El triunfo continental llega en un momento de alta efervescencia, ya que ambos clubes también se encuentran inmersos en la lucha por el Brasileirão 2025, donde Flamengo lleva una importante ventaja sobre Palmeiras en la cima de la tabla de posiciones.

Los brasileños más galardonados

Actualmente, Flamengo lidera la tabla de campeones brasileños de la Copa Libertadores con cuatro títulos (1981, 2019, 2022 y 2025). Le siguen de cerca tres clubes históricos con tres títulos cada uno: Palmeiras (1999, 2020, 2021), São Paulo (1992, 1993, 2005), Santos FC (1962, 1963, 2011), y Grêmio (1983, 1995, 2017).

Con dos títulos se encuentran Cruzeiro (1976, 1997) e Internacional (2006, 2010). Finalmente, cinco clubes han alzado la copa en una ocasión: Corinthians (2012), Atlético Mineiro (2013), Vasco da Gama (1998), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).