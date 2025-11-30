Perú Deportes

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”

La marchista peruana lanzó duros comentarios y expuso irregularidades en el manejo de ambas entidades nacionales. También habló de la nueva gestión con Sergio Ludeña

La marchista peruana lanzó duros comentarios contra ambas instituciones por irregularidades con los deportistas. (Video: Natalia Delgado)

La media maratón en marcha femenina de los Juegos Bolivarianos 2025 contó con un podio casi peruano. Y es que Kimberly García y Mary Luz Andía se adueñaron del primer y segundo lugar, respectivamente, poniendo al país en alto. Sin embargo, no todo es alegría, ya que Andía criticó al Instituto Peruano del Deporte y al Comité Olímpico Peruano tras conseguir la medalla de plata.

Me están pidiendo ya cinco años que devuelva los pasajes hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Me depositaron el dinero en la cual nos pide a nosotros, el Comité Olímpico, que devolvamos el dinero para que ellos compren el pasaje. Nosotros depositamos a esa persona. No nos dio ningún voucher, ¿cómo voy a rendir cuentas? Luego el IPD me pide rendición de cuentas. No hay ningún voucher”, fueron sus primeras palabras ante la prensa.

La marchista nacional subrayó que no tuvo formas para justificar los gastos porque la validación del proceso de compra dependió del COP y no de los atletas. “¿De dónde voy a sacar si el Comité Olímpico lo ha comprado? Entonces, ahí es un problema de ellos”, argumentó.

En su testimonio, Mary Luz remarcó que el apoyo que recibió para entrenar y competir fue fundamentalmente de empresas privadas. “He quedado perjudicada más de cinco años. Me sacaron de programas donde, gracias al programa de YAPE, que es una empresa privada, y a ASICS, he podido trabajar y gracias a ellos es este resultado”, afirmó. Añadió que no puede considerar el reciente logro como resultado del respaldo de las entidades estatales: “No puedo decir que es gracias al IPD, al Comité Olímpico, porque ellos no han estado más de cinco años conmigo. Yo sigo acá luchando sola. Me siento impotente y no me voy a callar una vez más”.

Los tiempos de Kimberly García
Los tiempos de Kimberly García y Mary Luz Andía en la media maratón de la marcha femenina de los Juegos Bolivarianos 2025.

Además, Mary Luz Andía manifestó que el monto solicitado podría reintegrarlo, pero consideró que la exigencia resulta injusta no solo para ella, sino para otros deportistas en posiciones parecidas: “Si fuera yo que me haya equivocado, yo lo acepto. Tengo la valentía, así como deportista de alto nivel, para poder enfrentar cualquier tipo de problema si fuera mi caso. En este caso, el Comité Olímpico, busca el historial. ¿Dónde está los vouchers donde ustedes han comprado los pasajes? ¿Y por qué me lo piden a mí que yo devuelva? No es mucho dinero y yo podría devolver, pero es injusto, no por mí, por otros atletas que están atrás. ¿Van a hacer lo mismo también a ellos? No, eso no puede ser así”.

De la misma manera, la deportista peruana expuso las diferencias de oportunidades que existen en el deporte de alto rendimiento, especialmente por la falta de inclusión en programas oficiales. “Ellos se están beneficiando a cambio de nuestro sacrificio día a día. No es fácil ser deportista de alto nivel, es una inversión muy alta. Y yo me tengo que pagar los pasajes al exterior, tengo que buscar los pasajes por mi propio medio para competir en otros lados. Mis compañeros tienen obviamente una ventaja. Ellos pueden hacer su campamento tranquilamente en otro lado porque están dentro del programa”.

Las atletas peruanas quedaron en los primeros lugares en la media maratón de marcha femenina. (Video: Movistar Deportes)

Mary Luz Andía sobre la nueva gestión del IPD

Al ser consultada sobre la reciente gestión de Sergio Ludeña al frente del IPD, Mary Luz Andía manifestó sus dudas respecto a la posibilidad de que su situación y la de otros deportistas se resuelva. “¿Me preocupa esta nueva gestión del IPD? Sí, cada presidente me promete cosas, me dice, me llaman, todo palabras. Yo quiero papeles, fírmame algo. Entonces, eso es lo que yo pido y voy a seguir hablando hasta que esto se solucione, porque no es mi problema, mi culpa”.

La marchista cusqueña destacó que solo pide ser reincorporada a los programas de respaldo dirigidos a deportistas, con la mirada puesta en la próxima cita olímpica. “Ahora pido por lo menos, mínimo, que me incluyan al programa de Los Ángeles 2028, porque yo voy a seguir aquí entrenando, representando a mi país. Bueno, tengo 25 años y me quedan muchos años más en la vida deportiva. Si Dios quiere voy a seguir aquí”, sostuvo.

Mary Luz AndíaIPDInstituto Peruano del DeporteComité Olímpico PeruanoJuegos Bolivarianos 2025peru-deportes

