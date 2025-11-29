Kimberly García se adueña del oro en la media maratón de marcha atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El deporte peruano ha sumado una nueva victoria en los Juegos Bolivarianos 2025 tras la conquista de la medalla de oro por parte de Kimberly García en la prueba de media maratón marcha femenina, celebrada este sábado 29 de noviembre. | Canal N

Esta vez pudo celebrar en Lima. En los Juegos Panamericanos de la capital peruana en 2019, estuvo cerca y mereció colgarse la medalla de oro por un error de quien se terminó imponiendo en el podio, la colombiana Sandra Arena. Kimberly García se sacó la espina en Santiago 2023. Pero no hay como celebrar en casa. Victoria inobjetable con un ritmo de carrera imposible de seguir para sus perseguidoras. Cruza la meta y recibe el abrazo de Leyla Chihuán.

La huancaína de 32 años tomó con mesura el triunfo y la nueva presea dorada para el Team Perú, tercero en el medallero. Un tiempo de 01:35:07 que le bastó para imponerse en la media maratón. Pese a que no pudo superar su mejor registro, celebró frente al mar en la Costa Verde. Es el segundo oro de la delegación peruana en el certamen continental luego del éxito de Ferdinand Cereceda en la maratón masculina.

Los dos primeros lugares de la competencia se tiñeron de blanco y rojo. Mary Luz Andía se subió al segundo lugar con un tiempo de 01:40:25. El podio lo completó la ecuatoriana Magaly Bonilla con 01:42:10. Angela Castro, de Bolivia, y Maria Peinado cruzaron finalmente la línea de meta sobre el asfalto de la Costa Verde.

Kimberly García, campeona bolivariana. Crédito: IPD.

Kimberly se cobró una revancha en los Juegos Bolivarianos. En Trujillo 2013 y Santa Marta 2017, se colgó el bronce. En Valledupar 2022, no participó. Por lo tanto, suma una nueva alegría de cara a llegar en su mejor versión a las próximas Olimpiadas, antes tendrá la oportunidad de los Juegos Panamericanos en Lima y el Mundial de Atletismo en Pekín, ambas en 2027.

Conviene mencionar que en la prueba de media maratón marcha masculina (21 km), el destacado marchista Luis Henry Campos se erigió como uno de los protagonistas, asegurando para Perú la medalla de plata individual. Campos, quien también ha representado al país en eventos de élite como los Juegos Olímpicos, demostró su firmeza en las pistas de la Costa Verde al llegar en segundo lugar, con un tiempo de 01:26:08.

Diploma olímpico

Kimberly García llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024 cargando con la expectativa de ser la principal candidata a medalla para Perú, tras haberse coronado doble campeona mundial en 2022 y ostentar el puesto número uno en el ranking mundial de los 20 km marcha.

La peruano recuperó el tiempo y se metió entre las primeras en marcha con relevos. (Video: Claro Sports)

Lamentablemente, su primera prueba no reflejó su estatus de favorita: en los 20 km Marcha Atlética Femenina, García tuvo un día complicado, sufriendo de problemas estomacales que afectaron su ritmo desde el inicio. Cruzó la meta en el puesto 16, con un tiempo de 01:30:10, quedando lejos del podio.

La revancha llegó en la nueva prueba de Maratón de Marcha en Relevos Mixtos, donde formó dupla con su compatriota César Rodríguez. En esta carrera por equipos sobre la distancia de la maratón, la dupla peruana mostró gran coordinación y resiliencia.

Lograron una impresionante remontada que los colocó en la pelea por las medallas. Finalizaron la competencia en un destacable cuarto lugar, con un tiempo acumulado de 2 horas, 51 minutos y 56 segundos, a escasos 18 segundos de la medalla de bronce.

Este cuarto lugar fue recompensado con un diploma olímpico, un reconocimiento que se otorga a los atletas que finalizan entre los ocho primeros puestos. Este diploma representó una nota alta para la delegación peruana y un cierre digno para Kimberly García, quien, a pesar de no subir al podio, demostró su capacidad para competir al más alto nivel mundial en una disciplina completamente nueva y compleja.

Kimberly García lanzó sentido mensaje tras su participación en París 2024. - créditos: Getty Images