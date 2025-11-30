El tenis entra en acción en los Juegos Bolivarianos 2025: los deportistas que representarán al Team Perú

El Team Perú ha convocado a una serie de deportistas que apunta seriamente a llevarse las cinco medallas de oro que ofrece el tenis.

El tenis peruano viene en alza y espera sacar cara por el Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Sobre la tierra batida del Club Lawn Tennis de la Exposición, los deportistas de siete delegaciones se repartirán las 15 medallas y los pastores chiribaya que entrega el evento deportivo.

El Team Perú cuenta con sus mejores elementos en la rama femenina. Romina Ccuno (#798), Ylleymi Muelle (sin clasificación WTA aún) y Lucciana Pérez (#448) dirán presente desde la etapa de octavos de final.

Conviene destacar que Muelle y Pérez fueron parte del equipo peruano que se clasificó al siguiente grupo de la Zona Americana de la Copa del Mundo del tenis femenino, precisamente en el Lawn Tennis de la Exposición. El representativo peruano estaba capitaneado por Laura Arraya.

El equipo peruano buscará quedar entre los dos primeros puestos para acceder al Americas Group I. Crédito: Federación de Tenis

En esta vigésima edición de los Juegos, la arequipeña Ccuno se las verá en su estreno ante la colombiana María Paula Pérez. Por su lado, Muelle deberá superar a otra deportista cafetera, Carol Lizarazo; mientras que Lucciana Pérez, candidata al oro, medirá fuerzas ante la venezolana Sabrina Valderrama.

Del lado masculino, se especuló con la presencia de Gonzalo Bueno, segunda raqueta peruana, pero en el dibujo de los emparejamientos su nombre no figura. Solo Juan Pablo Varillas (#270) y Arklon Huertas del Pino (#895 en singles; #233 en singles) competirán para sumar preseas en el medallero.

Tanto Juampi como el mayor de los hermanos Huertas del Pino iniciarán acciones desde la etapa de cuartos de final. El primero, deberá esperar a la resolución de la llave entre el colombiano Juan Gómez y el chileno Nicolás Villalón; mientras que el segundo conocerá a su rival tras el fin del encuentro entre el boliviano Federico Zeballos y el dominicano Emanuel Muñoz.

Juan Pablo Varillas aseguró entrar al Top 260 tras alcanzar los cuartos de final del Challenger de Bogotá.

Entradas gratuitas

La organización de los Juegos Bolivarianos ha puesto a disposición del público las entradas para asistir a los deportes. A través de sus redes oficiales, anunciaron que los boletos son gratuitos y solo basta con reservarlos a través de la página web de Ticketmaster.

Pasos para reservar los boletos para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025:

Inicia sesión o regístrate con tus datos personales

Selecciona el deporte, fecha y horario

Reserva hasta dos (2) entradas por deporte. Hay opción para personas con silla de ruedas y un acompañante. Todos los menores de edad ingresan con su entrada.

Confirma la reserva y recibe tus entradas a tu correo electrónico

Recuerda llegar temprano con tu DNI y muestra tu entrada al ingresar

Entradas gratuitas para los Juegos Bolivarianos 2025.

Lista de 42 medallas de oro de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Atletismo (2 Oros)

Ferdinand Cereceda (Maratón)

Kimberly García (Media Maratón Marcha Atlética - 21K)

Tiro Deportivo (13 Oros)

Nicolás Pacheco (Skeet Individual)

Daniella Borda (Skeet Individual Femenina)

Marko Carrillo (Pistola Standard Individual)

Bérlan Rodríguez (Pistola Tiro Rápido Individual Masculina)

José Manrique Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo (Pistola de Aire 10 m por Equipos Masculino)

Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión (Pistola 25m por Equipos Femenino)

Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía (Rifle de Aire 50m por Equipos Masculino)

Diego Morín y Alexia Arenas (Rifle de Aire 10m Mixto)

Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía (Rifle Tendido 50m por Equipos)

Alessandro De Souza y Valentina Porcella (Trap por Equipos Mixto)

Marko Carrillo, Kevin Altamirano y Bérlan Rodríguez (Pistola Standard por Equipos)

Francisco Boza, Alessandro de Souza y Asier Cilloniz (Trap por Equipos Masculino)

Nicolás Pacheco y Daniella Borda (Skeet Mixto)

Surf (7 Oros)

Lucca Mesinas (Shortboard Masculino)

Sol Aguirre (Shortboard Femenino)

María Fernanda Reyes (Longboard Femenino)

Lucas Garrido Lecca (Longboard Masculino)

Itzel Delgado (SUP Race)

Sebastián Gómez (SUP Surf)

Cristopher Bayona (Bodyboard)

Vela (4 Oros)

Stefano Peschiera (ILCA 7)

Florencia Chiarella (ILCA 6)

Adriana Barrón (Sunfish Femenino)

Ismael Muelle y María Gracia Vegas (Snipe Mixta)

Esgrima (2 Oros)

María Luisa Doig (Espada Individual)

Renzo Fukuda (Florete Individual Masculino)

Bádminton (2 Oros)

Inés Castillo (Individual Femenino)

Adriano Viale, Inés Castillo, José Guevara y Namie Miyahira (Equipo Mixto)

Gimnasia Artística (2 Oros)

Fabiola Díaz (Suelo Femenino)

Fabiola Díaz (Viga de Equilibrio Femenina)

Taekwondo (4 oros)

Rodrigo Subaeste (Individual reconocido)

Carmela De La Barra (Individual reconocido)

Favio Mancilla (Individual Freestyle)

Mateo Argomedo/Fabiana Varillas (Freestyle pareja mixta)

Otros Deportes (6 Oros)

David Bardalez (Levantamiento de Pesas - Envión 65 kg)

Rafaela Fernandini (Natación - 100 metros Libre)

Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Squash - Dobles Masculino)

Cristhiana De Osma (Esquí Náutico - Slalom Femenino)

José Padilla, Kerry Páucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva (E-Sports - Dota 2 Masculino)

Gerson Martínez (Billar - Individual Bola 9)