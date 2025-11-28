Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima sigue generando reacciones y más con las declaraciones de Franco Navarro. El gerente deportivo de los ‘blanquiazules’ reveló las contundentes razones que marcaron la partida del ‘Pirata’ de Matute después de 5 años.

“No hay decisiones emocionales, sino deportivas”, esas palabras del directivo desataron polémica y muchos apuntaron que fue algo desatinado porque el histórico delantero tiene todas las estadísticas de su lado como para renovarle.

Pedro García se unió al debate y cuestionó duramente a Navarro. Refutó su postura sobre las razones que llevaron a cortar el ciclo de Hernán en tienda ‘grone’. Y fue directo al mencionar que si para Alianza el ‘9′ no le sirve, entonces no debería jugar frente Sporting Cristal este martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional, por la semifinal ida de la Liga 1 2025.

“Si me dices a mí que tal jugador sale por un tema deportivo, por una evaluación deportiva no emocional, quiero entender que ustedes deciden que Barcos no debe seguir porque en lo deportivo, en lo futbolístico, no calza con lo que tú quieres. Y si no calza con lo que tú quieres, Hernán Barcos jugará contra Cristal, no calzando con lo que tú quieres. Y si repentinamente hace el gol de la victoria, hizo el gol el que no calza con lo que se quiere. Qué tremenda contradicción. Es bien complicado”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El directo señaló que tomó la decisión pensando en el futuro del club. (Video: L1MAX)

“¿Néstor Gorosito está pintado?"

Pedro García expresó su deseo de saber cuál es la posición de Néstor Gorosito en todo el tema de la no renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima. El periodista deportivo concluyó que el técnico está de acuerdo con la decisión de que el ‘Pirata’ no siga en Matute para la próxima temporada porque si fuera lo contrario, estaría quedando mal parado como cabeza de equipo.

“Por otro lado, yo quiero entender que Néstor Gorosito pintado no está. Gorosito no está pintado. Y si no está pintado, ha tenido opinión acá. Le deben haber preguntado. Le deben haber preguntado. Y Gorosito, entiendo que no ha defendido la causa Barco, ha dicho: ‘está bien que no siga’. Entiendo yo, porque si no, porque si Gorosito quiere que Barco siga y Barco no sigue, Gorosito está con brocha, pincel fino y con acuarela pintado”, declaró el periodista deportivo.

Por su lado, el ‘Tanke’ Arias resaltó un hecho irónico entre Néstor Gorosito y Hernán Barcos. Puntualizó que la renovación del DT se dio por el campañón de los ‘blanquiazules’ en el torneo internacional, donde el ‘Pirata’ fue protagonista, y ahora no lo respalda.

“¿Y cómo es, no? El respaldo de Gorosito son los 18 partidos internacionales, son la campaña internacional de Alianza. En la campaña internacional de Alianza, el protagonista, o si quieres, uno de los protagonistas, fue Hernán Barcos. Y en un momento como ahora, el que se tiene que ir es el delantero...“, añadió el narrador.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la salida de Hernán Barcos?

El gerente deportivo de Alianza Lima explicó las contundentes razones por la que se decidió de que Hernán Barcos no siga en Matute para el 2026. Precisó que el tema es netamente deportivo y dejó en claro que sus decisiones no se basan en lo emocional.

“Tuvimos una reunión con Hernán a pedido expresamente de él hace un tiempo, porque él quería tener un panorama más claro en relación a su futuro deportivo en la institución. Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026. Es una decisión que nos duele, que nos toca, que es difícil, de las más difíciles que me ha tocado tomar en este tiempo que estoy en Alianza Lima, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas", expresó el directivo en conversación con L1 Max.

El directo señaló que tomó la decisión pensando en el futuro del club. (Video: L1MAX)