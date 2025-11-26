Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ visitarán a los ‘cerveceros’ en el estadio Nacional por el primer duelo de la lucha por quedar como Perú 2. Entérate de los detalles del crucial duelo

Se definió la llave por las semifinales de la Liga 1 2025: Alianza Lima estará frente a frente de Sporting Cristal en dos duelos que definirá el cupo en la Copa Libertadores 2026.

Los ‘blanquiazules’ quedaron en el tercer lugar de la tabla acumulada tras ganarle por 3-0 a UTC por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Mientras que los ‘cerveceros’ definieron su posición luego de la victoria por 2-1 con Atlético Grau en Sullana: terminaron cuartos.

Y volverán a chocar con la misión de quedar como Perú 2 de cara al torneo internacional del próximo año, es decir obtener su boleto a la fase de grupos junto a Universitario de Deportes.

El primer cotejo tendrá a los rimenses como dueños de casa: serán locales en el estadio Nacional. Y buscarán cobrar revancha después de la dura derrota que sufrió por 2-1 en el Apertura con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, en ese mismo escenario.

El extremo puso el 3-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del clásico por semifinal ida de la Liga 1 2025

El primer choque se jugará este martes 2 de diciembre en el estadio Nacional por la semifinal ida de la Liga 1 2025. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal ida de la Liga 1 2025

El decisivo choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Por su lado, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, y mucho más.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-offs’ para Perú 2. - créditos: Difusión

Precios de entradas del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El club rimense sacó a la venta las entradas para la primera semifinal que se realizará con solo hinchada de Sporting Cristal. Los fanáticos celestes podrán asegurar sus boletos a través del portal de Joinnus.

  • Popular Sur: S/. 34.90 soles.
  • Oriente Baja Central: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Intermedia Central: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Alta Central: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Baja Lateral Norte: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Intermedia Lateral Norte: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Alta Lateral Norte: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Baja Lateral Sur: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Intermedia Lateral Sur: S/. 59.90 soles.
  • Oriente Alta Lateral Sur: S/. 59.90 soles.
  • Occidente Intermedia Central Pullman: S/. 154.90 soles.
  • Occidente Central Alta: S/. 134.90 soles.
  • Occidente Baja Central: S/. 134.90 soles.
  • Occidente Intermedia Central: S/. 134.90 soles.
  • Occidente Alta Lateral Norte: S/. 99.90 soles.
  • Occidente Baja Lateral Norte: S/. 99.90 soles.
  • Occidente Intermedia Lateral Norte: S/. 99.90 soles.
  • Occidente Alta Lateral Sur: S/. 99.90 soles.
  • Occidente Baja Lateral Sur: S/. 99.90 soles.
  • Occidente Intermedia Lateral Sur: S/. 99.90 soles.
