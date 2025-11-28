Perú Deportes

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

El ‘verdao’ y el ‘mengao’ son las instituciones del país de la samba que más instancias definitivas han alcanzado en los últimos años en el torneo de Conmebol, pero todo eso tiene una explicación. Conoce el motivo y la diferencia con Perú

Partido entre Flamengo y Palmeiras
Partido entre Flamengo y Palmeiras por la categoría Sub 20 de Brasileirao 2025 - Crédito: Fla Base.

Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima. Si bien ambos clubes ostentan un poderío económico superior en la región, el trabajo estructural en la identificación y desarrollo de talentos ha sido fundamental en la consolidación de sus éxitos. En el siguiente análisis se profundiza en el papel del scouting y se compara la realidad brasileña con el panorama en Perú.

La reciente campaña del ‘verdao’ en el mercado de fichajes dejó huella con la llegada de figuras procedentes de Europa, como el paraguayo Ramón Sosa del Nottingham Forest de Inglaterra, además del brasileño Khellven, proveniente del CSKA Moscú de Rusia. A ellos se sumaron el uruguayo Facundo Torres desde Orlando City, Felipe Anderson desde Lazio y el delantero Vitor Roque desde Barcelona, España. El plantel del club alcanza una valoración superior a 210 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

El caso del ‘mengao’ también refleja osadía e inversión. El club incorporó al español Saúl Ñíguez desde Atlético Madrid, Jorginho desde Arsenal de Inglaterra, Emerson Royal desde AC Milán y Jorge Carrascal desde Dinamo Moscú. Estas contrataciones impulsaron el valor del plantel a más de 195 millones de euros, cifras muy superiores para el contexto sudamericano, donde los traspasos suelen manejar montos considerablemente más bajos.

Emerson Royal y Vitor Roque
Emerson Royal y Vitor Roque son jugadores que fueron contratados por Flamengo y Palmeiras, respectivamente, desde Europa. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

El modelo brasileño: captación masiva y profesionalización

Brasil se distingue por un contexto social y geográfico que favorece el descubrimiento temprano de talento. Espacios informales como playas, favelas y losas deportivas facilitan el contacto de los niños con el balón desde los primeros años, permitiendo el desarrollo de habilidades sin depender exclusivamente de academias. Los clubes y representantes aprovechan estas condiciones y registran jóvenes en divisiones menores desde los cinco o seis años. Infobae Perú se contactó con Víctor Zaferson, exscout de Bayer Leverkusen, quien explicó que la base de datos con perfiles de futbolistas en Brasil supera los 10 mil registros por categoría en selecciones juveniles, una diferencia significativa respecto a Perú, donde se contabilizan alrededor de 200 perfiles por rango de edad.

El sistema de scouting en Brasil involucra ojeadores profesionales encargados de evaluar aspectos técnicos, físicos, sociales y familiares. Este enfoque contrasta con la realidad peruana, donde la mayoría de los clubes dependen de redes informales y cuentan con recursos limitados para la búsqueda de talento fuera de Lima. “Pocos se dan el trabajo de ir a ver. Sí lo hacen Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, que viajan a provincia para ver jugadores”, afirmó Zaferson.

El exscout de Bayer Leverkusen relató la realidad del proceso de scouting en territorio nacional y si el presupuesto es un impedimento. (Video: Infobae Perú / Joaquín Parra)

La apuesta por la tecnología y los modelos de Flamengo y Palmeiras

El portal ‘Scouting Perú’ también aportó con datos respecto al trabajo de Flamengo y Palmeiras, donde se enfatiza la modernización del scouting mediante la adopción de tecnología y la formación de equipos multidisciplinarios. El departamento de scouting del ‘mengao’, bajo la dirección de Andrii Fedchenkov, opera desde febrero y emplea herramientas de inteligencia artificial como SportAnalytics para el análisis detallado de datos. La coordinación entre analistas, equipos médicos y entrenadores juveniles permite proyectar talentos tanto para el club como para el mercado internacional, con resultados notables como Vinicius Jr., Lucas Paquetá y Reinier Jesus.

La información de 'Scouting Perú'
La información de 'Scouting Perú' por el trabajo formativo de Flamengo. - créditos: Scouting Perú

En el caso del ‘verdao’, la incorporación de Hudl en el Centro de Formación de Atletas de Sao Paulo desde 2013 ha reforzado el uso del videoanálisis y la gestión estadística para potenciar al semillero entre las categorías Sub 10 y Sub 20. El club pone énfasis en el acompañamiento familiar y psicológico, lo que facilita la integración de jóvenes de distintos entornos y aumenta su valor de mercado internacional. Casos de éxito como Endrick, Vitor Reis y Gabriel Veron son representativos de esta política.

De acuerdo con Víctor Zaferson, la solvencia financiera de los clubes brasileños les permite competir por fichajes desde edades tempranas, y las familias desempeñan un papel determinante en la elección del destino, considerando el desarrollo económico y formativo. El scouting profesional forma parte de todas las ramas: selecciones nacionales, ligas menores y jóvenes que terminan representando a otros países.

La filosofía del 'verdao' y cómo forman a los jugadores desde sus divisiones menores. (Video: MARCA)

Perú: recursos limitados y falta de inversión

A diferencia de Brasil, Perú sufre por la falta de inversión, recursos materiales y reconocimiento al trabajo de scouting, lo que dificulta la proyección internacional de sus futbolistas. La mayoría de los entrenadores locales trabajan motivados más por necesidad económica que por vocación o convicción, situación que se refleja en resultados discretos tanto en clubes como en selecciones juveniles.

La influencia del modelo brasileño sigue en aumento. Jefes de scouting formados en el país operan hoy en ligas de Norteamérica y Europa, mientras continúan exportando métodos y jugadores. La profesionalización, la tecnología y la amplitud territorial consolidan a Brasil como el referente mundial en la formación de talento futbolístico.

