Perú Deportes

Tirador peruano alcanza el oro, pero expone su indignación en los Bolivarianos 2025: “Estamos mortificados, fuimos abandonados”

Aunque Marko Carrillo destacó su satisfacción por el triunfo, no ocultó su malestar por la organización de los Juegos en Lima y Ayacucho

Guardar
El tirador peruano no ocultó su malestar por la organización del evento multideportivo en Lima y Ayacucho. (Video: ElPoli.pe)

El tiro peruano volvió a brillar en casa. Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano hicieron historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de 100 metros pistola de aire por equipos, disputada en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El triunfo, celebrado con orgullo por la delegación nacional, marcó un hito para el equipo, que reafirmó su dominio regional en los Juegos Bolivarianos 2025.

Sin embargo, la jornada que debía ser completamente festiva terminó marcada por la preocupación. Tras recibir la presea dorada, el experimentado tirador Marko Carrillo expresó su incomodidad por las condiciones en las que se viene desarrollando el certamen tanto en Lima como en Ayacucho, una situación que ya había sido señalada por otros deportistas en los primeros días de competencia.

El campeón peruano no solo destacó la importancia del logro deportivo, sino que también compartió la otra cara de la experiencia. “Realmente es una sorpresa que hayamos podido conseguir esta medalla, porque como deportistas estamos un poco mortificados con la situación que se vive en estos Juegos. Prácticamente hemos sido dejados de lado y abandonados por la organización”, declaró para ElPoli.pe.

Marko Carrillo sostuvo que la falta de condiciones adecuadas generó tensión en el equipo en momentos clave de la preparación. A pesar de ello, él junto a sus compañeros Ullilen y Altamirano lograron mantenerse concentrados para asegurar el triunfo ante los rivales regionales.

Marko Carrillo, José Ullilen y
Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano conquistaron la medalla de oro en la prueba de 100 metros pistola de aire por equipos. Crédito: IPD

El representante nacional agregó que su alegría por el resultado se mezcla inevitablemente con la frustración. “Es un poco complicado para mí poner un balance positivo a lo que siento al haber ganado esta medalla en casa. Estoy muy contento por ello, pero realmente un poco mortificado por cómo se ha dado este ambiente de competencia, que al ser locales, no es el más óptimo”, afirmó.

El oro conseguido por el equipo peruano se suma a la cosecha de medallas que el país viene obteniendo en distintas disciplinas, aunque los cuestionamientos a la organización continúan intensificándose. Para los deportistas, el logro deportivo es indiscutible, pero la experiencia dentro de los Juegos deja un sabor agridulce que empaña lo que debería ser una fiesta para el deporte nacional.

El tiro peruano, la disciplina más dominante de los Bolivarianos 2025

La delegación peruana de tiro atraviesa su mejor momento en loS Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y se ha consolidado como la disciplina más efectiva del país en lo que va del certamen. Con las dos medallas obtenidas este martes 25, el equipo nacional alcanzó 12 preseas en total, una cifra que lo mantiene a la cabeza del medallero específico de este deporte cuando aún restan tres días de competencia.

En el Polígono de la Base Aérea Las Palmas, la dupla compuesta por Alexia Arenas y Diego Morín brilló en la prueba de Rifle de Aire 10 m Mixto, imponiéndose con un marcador de 17.0 a 13.0 sobre Guatemala para asegurar un nuevo oro para el país. Minutos después, el equipo sumó una presea adicional: la plata en Skeet Mixto, lograda por Nicolás Pacheco —integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD— y Daniella Borda, quien forma parte del Programa Lima 2027.

Con estos resultados, Perú acumula hasta ahora 4 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce en tiro, una cosecha que evidencia la profundidad y regularidad de sus representantes. Las pruebas continuarán hasta el viernes 28, lo que abre la posibilidad de ampliar aún más el medallero.

Temas Relacionados

Marko CarrilloJuegos Bolivarianostiro peruanoperu-deportes

Más Noticias

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”

El delantero argentino se refirió a su permanencia en el cuadro ‘blanquiazul’ y descartó haberlo charlado con ‘Pipo’. También contó cuándo se retirará del fútbol

Hernán Barcos confesó que evita

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Las noticias en torno a las salidas en La Victoria crecen cada vez más. Ahora, todo apunta a que un foráneo y dos bicampeones dicen adiós en medio de una reestructuración deportiva

Los tres futbolistas de Alianza

El tiro deportivo impulsa al Team Perú como su disciplina más dominante con cuatro oros en el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025

En el Polígono de la Base Aérea Las Palmas, los deportistas peruanos han exhibido un notable rendimiento para que la delegación nacional se consolide en el tercer lugar del medallero

El tiro deportivo impulsa al

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco reveló una información en torno a una decisión que tomaría la directiva del club ‘blanquiazul’ con el ‘Kaiser’ respecto a diversos inconvenientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

A las serias deficiencias detectadas antes y durante la justa deportiva, se suma una nueva irregularidad a solo cinco días del inicio de la competencia en el estadio de San Luis

Pista atlética de la Videna
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Quienes ven una condena contra

“Quienes ven una condena contra Martín Vizcarra, no han leído el expediente”: Abogado acusa a la Fiscalía de blindar a colaboradores y adelanta acciones legales

¿Dina Boluarte puede volver a la Presidencia? Estos son los escenarios de la demanda de amparo contra su vacancia

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito”

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Ibai Llanos llegó a Lima: probó pan con chicharrón y subió a cerro para conocer a streamer local

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

Paco Bazán y Susana Alvarado reaparecen juntos tras denuncia de expareja del conductor: “La tormenta pasará”

Documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ hace historia al ganar el Premio Martín Fierro Latino 2025

DEPORTES

Los tres futbolistas de Alianza

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”

El tiro deportivo impulsa al Team Perú como su disciplina más dominante con cuatro oros en el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025