Tirador peruano alcanza el oro, pero expone su indignación en los Bolivarianos 2025: “Estamos mortificados, fuimos abandonados”

El tirador peruano no ocultó su malestar por la organización del evento multideportivo en Lima y Ayacucho. (Video: ElPoli.pe)

El tiro peruano volvió a brillar en casa. Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano hicieron historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de 100 metros pistola de aire por equipos, disputada en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El triunfo, celebrado con orgullo por la delegación nacional, marcó un hito para el equipo, que reafirmó su dominio regional en los Juegos Bolivarianos 2025.

Sin embargo, la jornada que debía ser completamente festiva terminó marcada por la preocupación. Tras recibir la presea dorada, el experimentado tirador Marko Carrillo expresó su incomodidad por las condiciones en las que se viene desarrollando el certamen tanto en Lima como en Ayacucho, una situación que ya había sido señalada por otros deportistas en los primeros días de competencia.

El campeón peruano no solo destacó la importancia del logro deportivo, sino que también compartió la otra cara de la experiencia. “Realmente es una sorpresa que hayamos podido conseguir esta medalla, porque como deportistas estamos un poco mortificados con la situación que se vive en estos Juegos. Prácticamente hemos sido dejados de lado y abandonados por la organización”, declaró para ElPoli.pe.

Marko Carrillo sostuvo que la falta de condiciones adecuadas generó tensión en el equipo en momentos clave de la preparación. A pesar de ello, él junto a sus compañeros Ullilen y Altamirano lograron mantenerse concentrados para asegurar el triunfo ante los rivales regionales.

Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano conquistaron la medalla de oro en la prueba de 100 metros pistola de aire por equipos. Crédito: IPD

El representante nacional agregó que su alegría por el resultado se mezcla inevitablemente con la frustración. “Es un poco complicado para mí poner un balance positivo a lo que siento al haber ganado esta medalla en casa. Estoy muy contento por ello, pero realmente un poco mortificado por cómo se ha dado este ambiente de competencia, que al ser locales, no es el más óptimo”, afirmó.

El oro conseguido por el equipo peruano se suma a la cosecha de medallas que el país viene obteniendo en distintas disciplinas, aunque los cuestionamientos a la organización continúan intensificándose. Para los deportistas, el logro deportivo es indiscutible, pero la experiencia dentro de los Juegos deja un sabor agridulce que empaña lo que debería ser una fiesta para el deporte nacional.

El tiro peruano, la disciplina más dominante de los Bolivarianos 2025

La delegación peruana de tiro atraviesa su mejor momento en loS Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y se ha consolidado como la disciplina más efectiva del país en lo que va del certamen. Con las dos medallas obtenidas este martes 25, el equipo nacional alcanzó 12 preseas en total, una cifra que lo mantiene a la cabeza del medallero específico de este deporte cuando aún restan tres días de competencia.

En el Polígono de la Base Aérea Las Palmas, la dupla compuesta por Alexia Arenas y Diego Morín brilló en la prueba de Rifle de Aire 10 m Mixto, imponiéndose con un marcador de 17.0 a 13.0 sobre Guatemala para asegurar un nuevo oro para el país. Minutos después, el equipo sumó una presea adicional: la plata en Skeet Mixto, lograda por Nicolás Pacheco —integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD— y Daniella Borda, quien forma parte del Programa Lima 2027.

Con estos resultados, Perú acumula hasta ahora 4 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce en tiro, una cosecha que evidencia la profundidad y regularidad de sus representantes. Las pruebas continuarán hasta el viernes 28, lo que abre la posibilidad de ampliar aún más el medallero.