Tiradores peruanos conquistan el segundo oro para Perú en la prueba por equipos de los Juegos Bolivarianos 2025

El equipo peruano de tiro deportivo le dio al país su segunda medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: Odebo.

El Team Perú ha sumado su segunda medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Luego de la victoria en la maratón de Ferdinand Cereceda, la delegación peruana en el tiro deportivo no se quedó atrás. En la prueba pistola de aire 10 metros por equipos, los atletas peruanos José Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo se hicieron con el primer lugar en la clasificación.

Los tiradores nacionales registraron un total de 1677 puntos a lo largo de seis series. En el segundo lugar se posicionó los representantes de la delegación colombiana, quienes sumaron 1671 unidades. La presea de bronce se la llevó Venezuela, con 1651; y El Salvador se quedó fuera del podio con 1608 puntos.

Con el destacado rendimiento de los deportistas peruanos en esta prueba de precisión, el Team Perú encabeza el medallero en la justa continental con nueve preseas (dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce). Si bien Colombia, Guatemala y Ecuador alcanzan la misma cifra de oros, su conteo general de medallas es menor al de Perú.

Resultados de la prueba pistola de aire 10 metros por equipos en los Juegos Bolivarianos 2025.

La palabra de Marko Carrillo

Tras la ceremonia de premiación que consagró al terceto nacional, Marko Carrillo conversó con las redes oficiales de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). El deportista peruano exhibió su alegría por lo alcanzado y relató cómo fue el proceso de conocer el resultado.

“En realidad es la sumatoria de los puntajes individuales. Realmente no sabemos hasta el cierre de la competencia qué hemos obtenido. Por el desempeño de los tres, ha sido una grata sorpresa poder estar en el podio”, explicó el tirador peruano.

Más adelante, Carrillo lamentó su resultado en la prueba de aire. “Todavía quedan días de competencia”, apreció luego de ocupar el cuarto lugar en la competencia de pistola de aire, por detrás de los ecuatorianos Fernando Pozo y Yautung Cueva; y el chileno Diego Parra.

Los deportistas peruanos celebran el oro en la prueba en equipos de tiro en la base aérea Las Palmas. Crédito: Daniel Roa/Prueba Deportiva

En el balance del año, Marko Carrillo comentó que ha sido un curso “muy bueno”, pues “han habido episodios positivos: en el Campeonato Sudamericano que empezamos en Argentina y luego en la Copa del Mundo en Alemania”.

De igual manera, la intención del tirador peruano es cerrar el año de la mejor manera. Aún restas disciplinas en que puede aportar preseas para el Team Perú en el medallero.

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025?

La transmisión de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 estará disponible para los espectadores peruanos a través de la plataforma de streaming Zapping. Esta opción garantiza una cobertura exhaustiva del certamen, ya que contará con señales simultáneas dedicadas a los 45 deportes y 71 disciplinas de la justa.

Para acceder a esta cobertura digital, los usuarios pueden optar por una suscripción mensual a la plataforma, cuyo costo de entrada se presenta como una opción económica, partiendo desde los S/. 7.14.

Además, la cuenta oficial de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) transmite la competencia a través de su cuenta de YouTube para todos los países miembros.

La antorcha bolivariana se encendió con varios problemas en la organización. Crédito: IPD

Mientras tanto, en Colombia, el seguimiento de los Juegos se facilitará a través de Señal Colombia, el canal público del país. Esta cadena se encargará de llevar la señal del evento a todos los hogares colombianos.

Ferdinand Cereceda abrió el medallero

Tras conquistar la medalla de oro en la maratón de 42 kilómetros de los Juegos Bolivarianos 2025, Ferdinand Cereceda manifestó su alegría, destacando el significado de este triunfo para el equipo peruano.

“Estoy bien feliz de poder ganar la medalla de oro. Estamos abriendo con una medalla de oro la jornada, así que muy feliz. Ahí les dejo la valla alta a mis compañeros”, fueron sus primeras palabras para ‘Team Perú’ al término de la competencia.