Quién es Gonzalo Napoli, el campeón uruguayo que Universitario quiere para 2026: descenso, campeonato y su difícil paso en México

Gonzalo Napoli interesa en Universitario de Deportes. Crédito: Instagram

Universitario de Deportes proyecta con ambición la temporada 2026. Tras conquistar el tricampeonato y asegurar su participación en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, el club ‘crema’ ya analiza cómo reforzar su plantilla para ir por el tetracampeonato y mantener un alto nivel en el torneo continental. En esta ocasión, los reflectores se dirigen hacia Uruguay, donde ha aparecido una alternativa prometedora para la mitad de la cancha.

Uno de los primeros futbolistas que ha surgido como opción es Gonzalo Napoli, volante uruguayo de 25 años que actualmente defiende los colores de Liverpool de Uruguay, ,aunque mantiene contrato con León de México. La información fue difundida por Gustavo Peralta en L1 Max, y de concretarse su llegada, el jugador charúa se convertiría en una pieza clave para reforzar el mediocampo creativo del equipo peruano.

¿Quién es Gonzalo Napoli, el volante que quiere Universitario?

Desde temprana edad, Gonzalo Napoli se destacó como un volante con talento y visión de juego. De hecho, el mediocampista estuvo en el radar de las selecciones juveniles de Uruguay, pasando por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Su experiencia más destacada fue en la Sub 15, llegando a la final del Campeonato Sudamericano, donde cayeron ante Brasil por penales, en un equipo que contaba con figuras como Vinícius Júnior.

Gonzalo Napoli integró selecciones juveniles de Uruguay. Crédito: Instagram

A nivel de clubes, Napoli dio sus primeros pasos como profesional en 2019 con Defensor Sporting, mostrando buenas sensaciones desde el inicio; sin embargo, su etapa no terminó como esperaba. En marzo de 2021, el equipo descendió a la Segunda División tras una campaña desafortunada. Aunque el joven volante deseaba seguir, su continuidad ya no estaba contemplada por el club.

La situación fue un duro golpe para él. “Me costó mucho, fue un momento muy difícil para mí y estaba muy triste, le tenía y le tengo tremendo cariño a Defensor. Estoy muy agradecido, me enseñaron muchos valores y me formaron como persona y como futbolista. Vino Acevedo con sus jugadores y a los pibes no nos iba a tener en cuenta” recordó Napoli en una entrevista con ‘El País’ de Uruguay.

Del descenso a la gloria

Tras la experiencia en Defensor, Napoli fichó por River Plate de Uruguay, donde defendió sus colores por dos temporadas. Sin embargo, su consagración llegó en 2023 con Liverpool, club con el que vivió el mejor año de su carrera. Ese año fue protagonista en la conquista de cuatro títulos: la Supercopa uruguaya, el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo. El volante se convirtió en una pieza clave del equipo, mostrando liderazgo y regularidad en su posición como mediocampista.

Su nivel atrajo la atención internacional, y a inicios de 2024 tuvo la oportunidad de aventurarse primera experiencia fuera de Uruguay con León de México. Sin embargo, su paso por el fútbol azteca no cumplió con las expectativas: disputó 15 partidos, apenas cinco como titular, acumulando apenas 580 minutos y una asistencia, sin poder anotar goles.

La falta de oportunidades y continuidad afectó significativamente su desempeño, y tras una temporada complicada, Napoli regresó al entorno donde se sentía más cómodo. León lo cedió a préstamo a Liverpool, club en el que recuperó confianza y volvió a ser protagonista en la cancha durante la presente el presente año.

Gonzalo Napoli fue campeón uruguayo con Liverpool en el 2023. Crédito: Instagram

Universitario lo tiene en la mira

Con la posibilidad de que Universitario enfrente bajas en el mediocampo, como la de Jairo Concha, Gonzalo Napoli aparece como una opción interesante para reforzar la plantilla de 2026. Si su fichaje se concreta, sería su segunda experiencia internacional, con la oportunidad de reivindicarse tras su difícil paso por México y aportar su talento a un equipo que busca seguir dominando en Perú y avanzar en la Copa Libertadores.

Napoli reúne experiencia en las selecciones juveniles y una trayectoria destacada en el campeonato uruguayo, cualidades que podrían convertirlo en un refuerzo estratégico para la ‘U’. Con una correcta adaptación, podría transformarse en un jugador clave en el objetivo del tetracampeonato y éxito internacional.