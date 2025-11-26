Giancarlo Granda aseguró que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: “Así haga 5 goles en los ‘playoffs’ y el equipo sea ‘Perú 2′"

El periodista deportivo habló de la continuidad del 'Pirata' en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Radio Nacional)

Más allá de que Alianza Lima tiene pendiente poder definir su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por los ‘playoffs’ ante Sporting Cristal, una de las grandes dudas que se ha manifestado en las últimas semanas es la continuidad de Hernán Barcos. De hecho, se ha conocido que su salida es inminente, aunque no de forma confirmada. En ese sentido, Giancarlo Granda aseguró que el ‘Pirata’ no seguirá en el club ‘blanquiazul’ pase lo que pase en los próximos partidos.

"Ayer escuché a Hernán Barcos decir que ya se había acercado con Alianza, que en los próximos días estaba por definirse lo de su continuidad. ¿Con quién está hablando Barcos? ¿con quién está definiendo su continuidad si todo indica que no va a seguir en Alianza?“, fueron sus primeras palabras en ‘Radio Nacional’.

De la misma manera, el periodista deportivo manifestó que el delantero argentino no continuará en el elenco ‘íntimo’ así haga algo extraordinario en los duelos de los ‘playoffs’. “Ayer me lo recontraconfirmaron, no hay manera de que cambie. Hace cinco goles en la semifinal, Alianza es ‘Perú 2, se tira, hace un gol de chalaca, uno de chilena y uno de tijera, y las cosas están complicadas”, precisó.

Hernán Barcos se ha identificado como un referente en Alianza Lima, donde ha llevado la cinta de capitán. - créditos: Alianza Lima

Giancarlo Granda reafirmó que Hernán Barcos terminará su etapa en Alianza Lima luego de cinco años a fin de temporada, aunque dejó en claro el motivo de su salida: “Yo no estoy diciendo que no continúe, yo estoy diciendo lo que va a suceder. Para mí debería continuar, lo he dicho mil veces Hay algo interno que se rompió. Hay algo interno que se rompió. Tú no puedes trabajar con alguien con el que no te hablas”.

Esto va de la mano con la información que expuso Reimond Manco, que indicó que la larga estadía del delantero argentino cansó en el club ‘victoriano’. Eso sí, el ‘Flaco’ admitió que la noticia la comunicarán oficialmente luego de los ‘playoffs’. “Si alguien tiene contrato hasta fin de temporada, ¿por qué le vas a avisar a alguien que vas a contar con él o no antes de que termine el campeonato? Al jugador lo quieres enfocado en estos partidos”, acotó.

Mientras tanto, Barcos ha admitido que no ha podido conversar de este asunto con el técnico Néstor Gorosito porque es complicado y no quiere comprometer intereses. Aunque sí ha expresado su idea de retirarse en Alianza Lima.

El 'Pirata' habló de su permanencia en el conjunto 'íntimo' y de su fecha de retiro del fútbol. (Video: L1 MAX)

Néstor Gorosito sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima

Néstor Gorosito se refirió a la posible renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima y señaló que la decisión final corresponde a la dirigencia después de haber dado su opinión. Eso sí, su nombre ya ha sonado en Albion FC de Uruguay y Sporting Cristal. “Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión pero siempre el que decide es el club. Yo tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco y a Franquito”, expresó en conferencia de prensa.

‘Pipo’ reconoció el peso del artillero de 41 años para el club, aunque aclaró que el grupo está por encima de cualquier nombre. “Yo respeto por todo lo que significa para el club pero para nosotros lo más importante es el grupo. Todos son iguales. Hernán por ahí que es el jugador más emblemático pero hay un montón de jugadores que también están en la misma situación”, indicó.

El entrenador argentino agregó que, por respeto a los futbolistas, la dirigencia informará sobre las renovaciones únicamente al finalizar la temporada. “Por una cuestión de respeto, hasta que termine. Después el club ya dirá lo que piense”, concluyó.

El DT argentino se pronunció por la incertidumbre en el caso del 'Pirata' en el cuadro 'íntimo'. (Video: CÓDIGO BLANQUIAZUL)