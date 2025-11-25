Perú Deportes

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

El exfutbolista contó que lo llamaron desde el club y le manifestaron por qué el ‘Pirata’ no seguirá en el 2026. “No está bien que le tire la gente encima”, añadió

El exjugador contó lo que le dijeron desde Alianza Lima. (Línea de cinco)

La novela Hernán Barcos-Alianza Lima recién inicia y tiene muchos capítulos por escribirse. Desde el lado del futbolista está el deseo de continuar en el 2026, pero el silencio de la directiva del club deja abierta la posibilidad de que no siga en La Victoria tras vencerse su contrato en el diciembre próximo.

Reimond Manco, exfutbolista y ahora panelista deportivo, reveló los motivos por los cuales -hasta el momento- el equipo ‘íntimo’ no le ha comunicado al ‘Pirata’ que seguirá vistiendo los colores de cara al próximo año, donde se buscará evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes.

En su programa de Youtube llamado ‘Línea de Cinco’, el exvolante expresó que la interna de Alianza no quiere al delantero argentino. Esto producto de los años que el ‘nueve’ extranjero lleva en la institución, lo cual es normal, según el propio exintegrante de ‘Los Jotitas’.

“Lo de Barcos se viene tocando desde hace varias semanas, la gente a veces ve lo externo y es normal, es inevitable que la gente no pueda saber lo que pasa en la interna, y lo que pasa en la interna es que la relación con Barcos con todo el grupo está desgastada, no está bien visto, quizás ante la gente es un referente o un ídolo por lo que logró, futbolísticamente hablando, y porque ha llevado una carrera limpia en los años que estuvo en Alianza”, inició.

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos de cara al 2026.

Otros de los motivos que llevaron que Barcos no sea tomado en cuenta para la siguiente campaña son sus polémicas declaraciones, en las que le traspasa toda la responsabilidad de su continuidad al elenco ‘victoriano’ y provocó que la hinchada se ponga en contra de la directiva.

“Pero la interna está desgastada, suele suceder cuando pasan los años en un club y es así, las declaraciones que ha tenido Barcos no ha caído bien en la dirigencia, porque cuando estás en una negociación, el jugador sabe si le van a renovar o no, sabes por donde están yendo, no está bien que le tire la gente encima, eso se vio en sus declaraciones cuando dijo ‘ya queda en la directiva’, si todavía no sabes si te vas a quedar o no, que ha pasado ahora, toda la hinchada está en contra de la directiva”, añadió.

Eso sí, Manco quiso dejar en claro que la posible partida del delantero de 41 años no se debe a temas extradeportivos. “Esto no tiene nada que ver con temas de indisciplina, lo que estoy diciendo es información que me han dado, me han llamado, no tiene que ver con que Barcos es disciplinado y otro no lo es, tiene que ver netamente por la parte técnica y lo que busca Alianza para el futuro”.

Finalmente, el exfutbolista manifestó que Alianza Lima buscará refrescar su ofensiva, por esa razón, no tiene a Barcos en su lista de renovaciones. “Cuando un equipo te deja de querer o ya no te necesita es normal, es netamente futbolístico, Barcos tiene 42 años, Alianza está buscando un ‘refresh’, van a traer dos ‘nueve’ con menos de edad, quieren renovar la delantera y quedarse con Paolo, los técnicos tienen sus opiniones”.

El 'Pirata' habló sobre su renovación con el cuadro 'blanquiazul' y de los sondeos desde Albion FC. (Video: Jax Latin Media)

Barcos se pudo ir de Alianza Lima en el 2024

La continuidad de Hernán Barcos no está en discusión desde ahora, sino desde la temporada pasada cuando Mariano Soso era el técnico. Según Reimond Manco, el entrenador argentino había solicitado que su compatriota no siga en la institución y solo permanezca Paolo Guerrero. Esto finalmente no ocurrió porque se terminó marchando a dirigir al fútbol de su país.

“Cuando Soso iba a seguir el año pasado, dejó un informe donde no quería que Barcos continúe, solo quería quedarse con Paolo, al final se fue Soso, Franco Navarro decidió renovarle a Barcos, y el próximo año no están pensando en un solo delantero, sino en dos. Traer dos delanteros y quedarte con cuatro... Gorosito tampoco lo tiene en sus planes para el próximo año, eso es normal”, sentenció.

Reimond MancoHernán BarcosAlianza Limaperu-deportes

