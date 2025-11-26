Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal, semifinal vuelta a disputarse en Matute.

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al equipo que clasificará a la final de los playoffs de la Liga 1 2025 luego de quedar tercero y cuarto en la tabla acumulada, correspondientemente. El ganador de esta instancia dará un paso importante hacia la obtención del último cupo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

‘Celestes’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán en duelos de ida y vuelta en esta etapa. El primero está pactado para el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Lima, mientras que el segundo se llevará a cabo el sábado 6 del mismo mes y horario, pero en el estadio Alejandro Villanueva.

Ambas escuadras necesitarán el aliento de toda su gente en estos dos compromisos para clasificar a la final -donde espera Cusco FC- y posteriormente quedarse con el boleto como Perú 2. Por eso, los dos elencos limeños han brindado información sobre la venta de entradas para estas semis.

Programación de las semifinales entre Alianza Lima y Sporting Cristal por Liga 1 2025.

Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Sporting Cristal: semifinal vuelta

Alianza Lima anunció la venta de entradas mediante un pack, el cual incluye boletos para la semifinal vuelta ante Sporting Cristal por la Liga 1, como la final ida ante Universitario por la Liga Femenina.

Este proceso se llevará a cabo mediante la plataforma de Joinnus y se iniciará -de acuerdo al cronograma publicado por el club- este miércoles 26 de noviembre, tanto para abonados, íntimos y público en general. Conoce a detalle los horarios para comprar tus tickets:

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 suscritos a íntimos: miércoles 26 de noviembre desde las 11:00 horas a 13:00 horas.

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 suscritos a íntimos e íntimos en general: miércoles 26 de noviembre desde las 13:00 horas a 15:00 horas.

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 en general e íntimos en general: miércoles 26 de noviembre desde las 15:00 horas a 17:00 horas.

- Venta general: miércoles 26 de noviembre desde las 17:30 horas.

Cronograma para la venta de entradas del Alianza Lima vs Sporting Cristal, semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025.