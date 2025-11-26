Perú Deportes

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ cerrarán esta llave en condición de local y esperan contar con toda su gente el próximo sábado 8 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce el proceso de venta para adquirir tus boletos

Guardar
Entradas para el Alianza Lima
Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal, semifinal vuelta a disputarse en Matute.

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al equipo que clasificará a la final de los playoffs de la Liga 1 2025 luego de quedar tercero y cuarto en la tabla acumulada, correspondientemente. El ganador de esta instancia dará un paso importante hacia la obtención del último cupo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

‘Celestes’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán en duelos de ida y vuelta en esta etapa. El primero está pactado para el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Lima, mientras que el segundo se llevará a cabo el sábado 6 del mismo mes y horario, pero en el estadio Alejandro Villanueva.

Ambas escuadras necesitarán el aliento de toda su gente en estos dos compromisos para clasificar a la final -donde espera Cusco FC- y posteriormente quedarse con el boleto como Perú 2. Por eso, los dos elencos limeños han brindado información sobre la venta de entradas para estas semis.

Programación de las semifinales entre
Programación de las semifinales entre Alianza Lima y Sporting Cristal por Liga 1 2025.

Cronograma de venta de entradas para Alianza Lima vs Sporting Cristal: semifinal vuelta

Alianza Lima anunció la venta de entradas mediante un pack, el cual incluye boletos para la semifinal vuelta ante Sporting Cristal por la Liga 1, como la final ida ante Universitario por la Liga Femenina.

Este proceso se llevará a cabo mediante la plataforma de Joinnus y se iniciará -de acuerdo al cronograma publicado por el club- este miércoles 26 de noviembre, tanto para abonados, íntimos y público en general. Conoce a detalle los horarios para comprar tus tickets:

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 suscritos a íntimos: miércoles 26 de noviembre desde las 11:00 horas a 13:00 horas.

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 suscritos a íntimos e íntimos en general: miércoles 26 de noviembre desde las 13:00 horas a 15:00 horas.

- Venta preferencial para abonados Liga 1 2025 en general e íntimos en general: miércoles 26 de noviembre desde las 15:00 horas a 17:00 horas.

- Venta general: miércoles 26 de noviembre desde las 17:30 horas.

Cronograma para la venta de
Cronograma para la venta de entradas del Alianza Lima vs Sporting Cristal, semifinal vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025.

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gonzalo Napoli, el volante que Universitario quiere para 2026: del descenso a la gloria y su complicado paso fuera de Uruguay

Un talento destacado del fútbol uruguayo podría sumarse al club ‘crema’ la próxima temporada. Descubre todos los detalles del jugador que está en la agenda de la ‘U’

Gonzalo Napoli, el volante que

Paolo Guerrero engañó a arquero al patear penal en amistoso de Kings League: jugador de Alianza Lima se sacó la zapatilla y anotó gol

Hace poco, el ‘Depredador’ se convirtió en presidente de la selección peruana junto a El Zein en el torneo organizado por Ibai Llanos, donde coincidirá con figuras como Neymar, Kun Agüero y otras más

Paolo Guerrero engañó a arquero

Jefferson Farfán reveló a las dos estrellas mundiales que sueña entrevistar en ‘Enfocados’

La ‘Foquita’ confesó que tiene contacto directo con algunos jugadores top como Gerard Piqué, Juan Román Riquelme y Vinícius Júnior

Jefferson Farfán reveló a las

Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 5 de la Champions League 2026/26

Con seis ausencias, el cuadro ‘blanco’ intentará tomar el liderato del máximo torneo de clubes de la UEFA ante un necesitado elenco griego. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Real Madrid vs

Ayacucho FC anuncia batalla legal para mantener su lugar en la Liga 1: “Manos oscuras quieren quitarnos lo ganado en cancha”

Mediante un firme comunicado, el club ayacuchano aseguró que acudirá a todas las instancias deportivas y penales para defender su permanencia en la máxima categoría, al sentirse perjudicado por la FPF

Ayacucho FC anuncia batalla legal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión Permanente inhabilita a Delia

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

Juez Juan Torres Tasso rechaza pedido de abstención de la JNJ y seguirá en el caso de Delia Espinoza

Exdirectora del Pronabec culpa al MEF por no incluir presupuesto para becas: “Es un error técnico”

Polémica por Beca 18: Directora de Pronabec presentó su renuncia luego de revelarse falta de presupuesto

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Mesones recibe elogios por

Mauricio Mesones recibe elogios por representar a Perú y la cumbia peruana en el concierto de Dua Lipa

Dayanita tendría doble vida en EE. UU. y lo niega: Magaly Medina expone audio, video y tarifas que revelarían la verdad

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

Mauricio Mesones comparte momento íntimo con los padres de Dua Lipa luego de interpretar ‘Cariñito’

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

DEPORTES

Gonzalo Napoli, el volante que

Gonzalo Napoli, el volante que Universitario quiere para 2026: del descenso a la gloria y su complicado paso fuera de Uruguay

Paolo Guerrero engañó a arquero al patear penal en amistoso de Kings League: jugador de Alianza Lima se sacó la zapatilla y anotó gol

Jefferson Farfán reveló a las dos estrellas mundiales que sueña entrevistar en ‘Enfocados’

Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 5 de la Champions League 2026/26

Ayacucho FC anuncia batalla legal para mantener su lugar en la Liga 1: “Manos oscuras quieren quitarnos lo ganado en cancha”