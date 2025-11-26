Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del 'play-off' de Liga 1 2025.

Alianza Lima definió que Sporting Cristal será su rival en la primera etapa de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 luego de la victoria de Cusco FC en su visita a Sport Huancayo. Y el primer choque entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’ se dará el martes 2 de diciembre, donde los primeros ejercerán como locales en esta ocasión. En ese sentido, entérate de los precios de las entradas para este partidazo en el Estadio Nacional de Lima.

El conjunto ‘rimense’ llegó a esta instancia luego de quedar en el cuarto puesto de la tabla acumulada con 63 puntos. El triunfo ante Cienciano en casa hizo que se meta en esta instancia para buscar conseguir el cupo restante a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los tres millones de dólares que otorga Conmebol por este privilegio, hará que la directiva del club ‘cervecero’ piense que en reforzar al equipo con jugadores de mayor jerarquía como Luis Advíncula y Facundo Callejo, entre otros.

El periodista Julio Peña informó del interés del club 'rimense' en el delantero argentino del cuadro 'dorado'. (Video: Fútbol Excitante)

En cambio, Alianza Lima luchó hasta el último por acceder a la segunda etapa del ‘playoff’, pero no le alcanzó pese a vencer a UTC en Matute. Precisamente, en este partido, Carlos Zambrano fue expulsado y, pese a que la dirigencia intentará apelar para que juegue ante Sporting Cristal, cabe la posibilidad de que no fructifique. Una baja confirmada es la de Jean Pierre Archimbaud por lesión en la rodilla izquierda.

El DT Néstor Gorosito ya habló sobre los ‘bajopontinos’ y no dudó en elogiar a cinco futbolistas: “Con respecto a Sporting Cristal, lo que decía anteriormente. Es un buen equipo con un muy buen pie. Para mí cuenta con muy buenos volantes, de los mejores del fútbol peruano. Távara, Yotún, Pretell, tienen explosión por fuera con Maxloren, González. Es un muy buen equipo, está bien trabajado y tiene un técnico muy capaz”.

Precio de entradas del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Popular Sur: S/. 34.90 soles.

Oriente Baja Central: S/. 59.90 soles.

Oriente Intermedia Central: S/. 59.90 soles.

Oriente Alta Central: S/. 59.90 soles.

Oriente Baja Lateral Norte: S/. 59.90 soles.

Oriente Intermedia Lateral Norte: S/. 59.90 soles.

Oriente Alta Lateral Norte: S/. 59.90 soles.

Oriente Baja Lateral Sur: S/. 59.90 soles.

Oriente Intermedia Lateral Sur: S/. 59.90 soles.

Oriente Alta Lateral Sur: S/. 59.90 soles.

Occidente Intermedia Central Pullman: S/. 154.90 soles.

Occidente Central Alta: S/. 134.90 soles.

Occidente Baja Central: S/. 134.90 soles.

Occidente Intermedia Central: S/. 134.90 soles.

Occidente Alta Lateral Norte: S/. 99.90 soles.

Occidente Baja Lateral Norte: S/. 99.90 soles.

Occidente Intermedia Lateral Norte: S/. 99.90 soles.

Occidente Alta Lateral Sur: S/. 99.90 soles.

Occidente Baja Lateral Sur: S/. 99.90 soles.

Occidente Intermedia Lateral Sur: S/. 99.90 soles.

Cabe mencionar, que los costos para los ingresos de niños es de S/. 9.90 soles en casi todas las zonas, excepción de Occidente Intermedia Central Pullman (S/. 44.90 soles), Occidente Central Alta (S/. 39.90 soles), Occidente Baja Central (S/. 39.90 soles), Occidente Intermedia Central (S/. 39.90 soles), Occidente Alta Lateral Norte (S/. 29.90 soles), Occidente Intermedia Lateral Norte (S/. 29.90 soles), Occidente Alta Lateral Sur (S/. 29.90 soles), Occidente Baja Lateral Sur (S/. 29.90 soles) y Occidente Intermedia Lateral Sur (S/. 29.90 soles).

Sporting Cristal publicó los precios de las entradas para el duelo ante Alianza Lima por el primer 'playoff'. - créditos: Sporting Cristal

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Martín Távara, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori