Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El duelo enfrentamiento se desarrolla HOY, domingo 23 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario fijado es a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 14:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con un minuto a minuto que tendrá el punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

El duelo será transmitido por medio de la señala de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la web oficial y aplicativo de la casa televisora.

Los simpatizantes de la Liga Peruana de Vóley podrán alentar a su equipo favorito desde el Coliseo Miguel Grau del Callao accediendo a la compra de los boletos a través del portal de Joinnus .

En la pasada jornada, el bloque de Arturo Gambini cayó 3-0 frente a Géminis, acentuando aún más su problemática deportiva en el curso. De momento, aparece entre los últimos lugares de la clasificación, alejándose demasiado del resto de participantes.

Kazoku No Perú busca sumar sus primeras unidades en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 , tras su ascenso desde la categoría de honor. El novel equipo ha tenido momentos destacados en su juego, aunque la falta de experiencia ha obstaculizado la obtención de triunfos.

En su última aparición, la ‘ U ’ perdió 2-3 a manos de la Universidad San Martín en un encuentro reñido. A pesar de ese tropiezo, aún el equipo cuenta con un margen de mejora, destacando el crecimiento sustancial de Cat Flood . La quinta fecha se presenta como opción para retomar el camino del triunfo.

Universitario de Deportes, con Francisco Hervás a la cabeza mantiene un nivel competitivo al inicio de la temporada, pero aún requiere un mayor engranaje. Las ‘ pumas ’ permanecen entre los primeros puestos y depende de sí mismo para sostener esa posición.

¡ Domingo de vóley ! Universitario se mide ante Kazoku No Perú HOY , domingo 23 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Últimas noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025 El estadio Alejandro Villanueva albergará el último juego de los ‘blanquiazules’ en temporada regular. Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los veteranos goleadores, están en lista. Pablo Lavandeira regresa a convocatoria tras superar una dura lesión

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida” El entrenador argentino ha asegurado que se ha convertido en un simpatizante vehemente de la ‘U’, al que le desea siempre lo mejor. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, externó

Alianza Lima vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 Las dirigidas por Facundo Morando sumaron su séptima victoria en el campeonato y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, seguido de San Martín y Universitario de Deportes