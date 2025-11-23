Perú Deportes

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ salen a escena, en el Coliseo Miguel Grau, con la oportunidad de encauzar el camino ante el nuevo inquilino del campeonato. Sigue las incidencias del prometedor lance

Guardar
01:36 hsHoy

¡Domingo de vóley! Universitario se mide ante Kazoku No Perú HOY, domingo 23 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

01:29 hsHoy

Así llega Universitario al duelo

Universitario de Deportes, con Francisco Hervás a la cabeza mantiene un nivel competitivo al inicio de la temporada, pero aún requiere un mayor engranaje. Las ‘pumas’ permanecen entre los primeros puestos y depende de sí mismo para sostener esa posición.

En su última aparición, la ‘U’ perdió 2-3 a manos de la Universidad San Martín en un encuentro reñido. A pesar de ese tropiezo, aún el equipo cuenta con un margen de mejora, destacando el crecimiento sustancial de Cat Flood. La quinta fecha se presenta como opción para retomar el camino del triunfo.

01:20 hsHoy

Así llega Kazoku No Perú al duelo

Kazoku No Perú busca sumar sus primeras unidades en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, tras su ascenso desde la categoría de honor. El novel equipo ha tenido momentos destacados en su juego, aunque la falta de experiencia ha obstaculizado la obtención de triunfos.

En la pasada jornada, el bloque de Arturo Gambini cayó 3-0 frente a Géminis, acentuando aún más su problemática deportiva en el curso. De momento, aparece entre los últimos lugares de la clasificación, alejándose demasiado del resto de participantes.

01:15 hsHoy

Precios de entradas del Universitario vs Kazoku No Perú

Los simpatizantes de la Liga Peruana de Vóley podrán alentar a su equipo favorito desde el Coliseo Miguel Grau del Callao accediendo a la compra de los boletos a través del portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

01:13 hsHoy

Canal TV para ver Universitario vs Kazoku No Perú

El duelo será transmitido por medio de la señala de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la web oficial y aplicativo de la casa televisora.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con un minuto a minuto que tendrá el punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

01:11 hsHoy

Horarios Universitario vs Kazoku No Perú por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo enfrentamiento se desarrolla HOY, domingo 23 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario fijado es a las 15:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 14:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Temas Relacionados

Universitario VóleyLiga Peruana de VóleyKazoku No Perúvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

El estadio Alejandro Villanueva albergará el último juego de los ‘blanquiazules’ en temporada regular. Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los veteranos goleadores, están en lista. Pablo Lavandeira regresa a convocatoria tras superar una dura lesión

A qué hora juega Alianza

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

El entrenador argentino ha asegurado que se ha convertido en un simpatizante vehemente de la ‘U’, al que le desea siempre lo mejor. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, externó

Fabián Bustos mantiene un grato

Alianza Lima vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las dirigidas por Facundo Morando sumaron su séptima victoria en el campeonato y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, seguido de San Martín y Universitario de Deportes

Resultados de la fecha 5

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase

Alianza Lima superó a Rebaza Acosta sin problemas. Universitario y San Martín, sus máximo perseguidores, jugarán este domingo 23 de noviembre

Tabla de posiciones de la

ÚLTIMAS NOTICIAS

La guerra silenciosa que está

La guerra silenciosa que está definiendo el futuro de la Amazonía

Sol y pocas nubes: el pronóstico del clima para el AMBA y el resto del país

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 23 de noviembre

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este 23 de noviembre

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

INFOBAE AMÉRICA

Lula celebró el consenso en

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

De la embajada a la fosa común: la operación encubierta contra militares refugiados que el régimen sandinista negó durante décadas en Nicaragua

“Niños sociales”: por qué cada vez hay más menores sanos internados en hospitales públicos de Uruguay

Trump versus la BBC: ¿podrá sobrevivir tal como la conocemos?

Los líderes de seguridad europeos negociarán el plan de Donald Trump con Ucrania y EEUU en Ginebra: “Un trabajo en progreso”

DEPORTES

Manejó un taxi, pensó en

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana: la historia de superación de Nahuel Losada

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo

El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Arde la pelea por el título de la F1 tras el triunfo de Verstappen y la sanción a McLaren: qué necesita Norris para ser campeón en Qatar

Los 5 países con menos habitantes que jugaron una Copa del Mundo