Petra Schwartzman elogió a Rachel Hidalgo por su liderazgo en las filas de Regatas Lima: “Te da calma en los momentos de estrés”

La opuesta chilena se refirió al papel que cumple la líbero nacional en el plantel dirigido por Horacio Bastit. “Da consejos y te dice qué puedes hacer mejor”, concedió

Petra Schwartzman encumbró el rol
Petra Schwartzman encumbró el rol de Rachel Hidalgo como una de las lideresas del equipo.

Tras un inicio irregular en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Regatas Lima obtuvo un verdadero desahogo al remontar un 0-2 ante la Universidad San Martín. Las deportistas del cuadro chorrillano necesitaban una victoria ante un rival de fuste y lo lograron en un juego de alto voltaje. Sobre la pista del coliseo Miguel Grau, Petra Schwartzman se erigió como una de las jugadoras más destacadas.

La opuesta chilena de 20 años se consagró una pieza vital en el sexteto a cargo de Horacio Bastit. “Era un partido importante y personalmente me sentí muy bien”, apreció la nacida en Frutillar, al sur del país andino. “Todo el partido fue disputado. En el tercer set fue muy parejo y cuando Alexandra Llaro fue al servicio, nos dio aire y energía para lograr la victoria”, añadió en diálogo con Somos Vóley.

Schwartzman resaltó el liderazgo de una de sus compañeras en las filas del conjunto celeste. Más allá de que Kiara Montes porta la cinta de capitana, la atacante chilena encumbró el rol que desempeña Rachel Hidalgo. “Nos guía mucho dentro de la cancha”, apreció la ofensiva en relación a la voleibolista nacida en Tarapoto.

Petra Schwartzman es una de
Petra Schwartzman es una de los refuerzos de Regatas Lima para la presente temporada.

La exjugadora de Club San Lorenzo y Club Tucumán de Gimnasia destacó que Hidalgo no emplea un tono fuerte para ejercer su rol de lideresa, sino que “te da mucha calma”. En ese sentido, la deportista también subrayó sus habilidades dentro del campo y explicó cómo ayuda a través de la parsimonia.

“Ella tiene muy buena visión en el juego. Entonces está todo el partido dándote consejos y diciéndote qué puedes hacer mejor, qué hiciste bien y tiene esa clase de liderazgo que te da calma en los momentos de estrés”, expuso.

La mejor jugadora del equipo

Petra Schwartzman no tiene dudas a la hora de elegir a la jugadora más valiosa en el plantel celeste. Para la deportista chilena, Darlevis Mosquera es la más determinante en la escuadra.

“Para mí es la mejor jugadora del equipo. Lo demostró ante San Martín. Es una jugadora muy contundente. Siempre sabe sacar su juego a relucir y es otra de las que lidera en el equipo”, expresó.

Darlevis Mosquera fue la MVP
Darlevis Mosquera fue la MVP de la remontada de Regatas ante San Martín.

La colombiana de 25 años ha destacado en las primeras presentaciones del equipo. Además, se ha establecido como una pieza capital en la zona central del sexteto.

Programación de la fecha fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 6 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se jugará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre con seis enfrentamientos atractivos que pueden marcar el rumbo de cada equipo. Todos los partidos se verán por la señal abierta de Latina. A continuación, la programación oficial:

Sábado 29 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Regatas Lima | 14:30 horas | Latina TV, web y app
  • Géminis vs Deportivo Soan | 17:00 horas | Latina TV, web y app
  • Universitario vs Olva Latino | 19:00 horas | Latina TV, web y app

Domingo 30 de noviembre

  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano | 12:30 horas | Latina TV, web y app
  • Deportivo Wanka vs Universidad San Martín | 15:00 horas | Latina TV, web y app
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas | Latina TV, web y app

La Fase 1 entra en una etapa emocionante

La Fase 1 ha sido sorpresiva y competitiva. Alianza Lima, el bicampeón defensor, se mantiene como el único equipo invicto. No obstante, ese récord podría verse amenazado este fin de semana si el Atlético Atenea logra vencerlas. Las íntimas han demostrado gran solidez en este arranque, preparándose para su próxima participación en el Mundial de Clubes en Brasil.

Esta jornada será crucial para todos los equipos, ya que solo los diez primeros avanzarán a la siguiente etapa, mientras que los dos últimos clasificados deberán jugar por la permanencia contra los mejores de la Liga Intermedia.

