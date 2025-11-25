La final de Copa Libertadores 2025 beneficiará a Perú con 70 millones de dólares de ingreso y la llegada de 50 mil turistas

El país incaico también se verá beneficiado por la llegada de turistas. (RPP)

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental, situado en la ciudad de Lima. Este nuevo partido decisivo tendrá como protagonistas a dos clubes brasileños como Flamengo y Palmeiras, quienes lucharán por convertirse en los más ganadores de su país en esta competencia (con 4 títulos).

Perú se verá beneficiada al ser la sede de esta definición. De acuerdo a recientes declaraciones de Juan Emilio Roa, director comercial de Conmebol, la nación ‘incaica’ ganará un ingreso millonario, que puede superar los 70 millones de dólares, lo que equivale en principio a 257 millones 180 mil soles.

“Hoy tenemos un cálculo aproximado de 70 millones de dólares, nosotros recibiremos 50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras en el país, hay gente que compra tickets de otros países, y vienen de otros países, inclusive de Europa, gente de Inglaterra y España, que vienen a vivir estas finales año a año, pero en definitiva estamos hablando, digamos en el orden de los 70 o un poco más de los 70 millones de dólares, obviamente esos números se afinan una vez terminada la final y que nosotros accedamos a ciertos datos oficiales de allí también, pero es ese el valor aproximado que va a tener el Perú”, declaró en RPP.

Este ingreso se generaría por la presencia de muchos turistas en la capital peruana. Más de 50 mil hinchas de los dos clubes de Brasil llegarán -si es que ya no se encuentran en el país- para vivir esta fiesta deportiva. Restaurantes, hoteles y otros negocios también sacarán rédito de esta competencia continental.

La final de Copa Libertadores beneficiará a Perú con 70 millones de dólares de ingreso y la llegada de 50 mil turistas.

Las entradas para la final todavía no se agotan

Por otro lado, Juan Emilio Roa expresó que la fiesta de la final de la Copa Libertadores 2025 todavía no está completa, debido a que faltan venderse algunas entradas para el Flamengo vs Palmeiras. Los boletos se pueden adquirir mediante el sitio oficial del torneo.

“Hay todavía entradas, las entradas van saliendo por lotes, pero todavía quedan entradas y entradas para público local específicamente, hoy vamos a tener una reunión para actualizar estos números, estos números se van moviendo minuto a minuto porque las compras son en línea, pero sí estamos a punto de agotar las entradas para el partido del sábado”, acotó.

Flamengo se medirá con Palmeiras por el título más importante de Conmebol y todavía hay entradas para la final de la Copa Libertadores 2025.

El ganador de la final de la Copa Libertadores 2025 recibirá más de 30 mil dólares

Sin duda alguna, todos quieren alcanzar la gloria y levantar el trofeo de la Copa Libertadores por su relevancia en el continente. Pero, más allá de lo deportivo, hay una motivación extra como el factor económico. El director comercial de Conmebol señaló lo que se llevará el ganador de la final del certamen.

“El ganador de la tarde-noche se lleva 24 millones de dólares, es el cheque que se lleva, pero se suman otros valores, dependiendo de la fase que haya ingresado el equipo, pero estamos hablando un poco más de 30 millones de dólares de ganancia”, manifestó.

El estadio Monumental albergará el Flamengo vs Palmeiras. (Conmebol)

Roa, además, consideró otros montos que podría conseguir el vencedor del Palmeiras vs Flamengo, al clasificarse a otras competencias, como la próxima edición de la Libertadores y la Recopa Sudamericana, donde se enfrentan los dos flamantes campeones de los principales torneos de Conmebol.

“Aparte de eso se asegura una plaza para la Copa Libertadores del año siguiente, lo cual asegura también un millón de dólares por cada partido que juegue de local, es decir, tres millones de dólares adicionales. Luego, se juega un partido de Recopa, el ganador de la Libertadores con el ganador de la Sudamericana, eso también tiene un premio, así va sumando y estamos hablando en el orden de 40 millones de dólares”, sentenció.